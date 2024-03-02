أخبار السيارات.. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. مركبة عائلية 7 راكب بدون أوفر برايس.. تويوتا كورولا الجمل 2003 بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي
ظهرت السيارة ستروين C5 اير كروس للبيع على الانترنت، بسعر ارخص من قيمتها الرسمية، حيث تباع الكترونيًا عن طريق احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كم.
سيارة عائلية 7 راكب "أوتوماتيك" بحالة الزيرو .. بدون أوفر برايس
تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر واحدة من اشهر السيارات العائلية المقدمة بالسوق المصري ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة الـ 7مقاعد، وتقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى MIDLINE والثانية HL.
السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟
تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي اسرع سيارة تقدمها العلامة التجارية MG في مصر، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من مليون و400 ألف جنيه، وتأتي بتصميم خارجي من عائلة السيدان الرياضية.
أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام
تعتبر السيارة GX3 PRO هي أرخص سيارات جيلي المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 999,900 جنيه لموديلات 2024.
تويوتا كورولا "الجمل" 2003 للبيع بأفضل سعر للمستعمل
تعتبر السيارة تويوتا كورولا 2003 الشهيرة بإسم الـ"جمل"، واحدة اشهر سيارات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تمكنت من حصد شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية والأداء المميز، المقدم من قبل الصانع الياباني المخضرم، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية.
سعر أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر
تعتبر سيارة سوزوكي اسبريسو هي ارخص نسخة تقدم بالسوق المصري مع ناقل سرعات "أوتوماتيك"، حيث يتم طرحها عبر موديل 2024، وبتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.
أسعار نيسان اكس تريل 2024 الجديدة كليًا في مصر .. صور
تواصل سيارات نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح النسخة الجديدة كليًا "اكس تريل" موديل 2024، والتي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.