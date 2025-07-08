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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: معالجة مياه الصرف وتمهيد الطريق وتوفير بيئة حضارية للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة المحلة الكبرى، استمرت لعدة ساعات، وشملت المرور بعدد من المحاور والشوارع الحيوية، لمتابعة مشروعات التطوير الجارية، وقياس مستوى الخدمات المقدمة، والتواصل المباشر مع المواطنين، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

جهود محافظ الغربية 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات داخل شوارع حي أول وثانٍ، شملت ميدان الشون، الششتاوي، سكة قطور، أبو دراع، أبو شاهين، وشارع الجلاء، حيث وجّه برفع جميع صور التعديات بشكل فوري، وإعادة الانضباط إلى الشارع العام، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأرصفة خالية من الإشغالات والتعديات لضمان السيولة المرورية، وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي المدينة.

دعم الأسر والعائلات 

ثم انتقل المحافظ لمتابعة سير العمل بمشروع كورنيش المحلة الجديد، الممتد بطول 6 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، والذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تهدف إلى تحسين الحركة المرورية من المنطقة الصناعية إلى طريق المحلة – المنصورة، دون الحاجة إلى المرور داخل الكتلة السكنية. وقد وجّه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال، مع تنفيذ العناصر الجمالية والتنسيق الحضاري اللازم لظهور المشروع بالصورة اللائقة.

عقب ذلك، تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل محلة أبو علي، الذي يشمل تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش جسر بحر الملاح، وتنفيذ ممشى للمواطنين، وطريق رئيسي مزدوج، بالإضافة إلى طريق خدمة. وشدد خلال جولته على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية، مع تكثيف أعمال التشجير والتجميل ضمن رؤية شاملة تراعي الهوية البصرية للمحافظة.

مبني مجلس المدينة الإداري 

كما تفقد اللواء الجندي مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، المقام على مساحة 2842 مترًا مربعًا، ويضم مركزًا متطورًا لخدمة المواطنين، ووحدات إدارية مؤتمتة بالكامل. وأوضح المحافظ أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في بيئة العمل الحكومي، ويأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بعد ذلك، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الجلاء، أحد الشرايين الحيوية في مدينة المحلة، واطّلع على معدلات الإنجاز في القطاعين الممتدين من ميدان المشحمة حتى شكري القوتلي، ومن ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية قبل بدء الرصف، والالتزام التام بالمواصفات الفنية لضمان جودة واستدامة المشروع.

تطوير مناطق خدمية 

وفي إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، وقف المحافظ على معدلات تنفيذ مشروع تطوير عمارات أبو شاهين، حيث تم الانتهاء من تطوير ثلاث عمارات سكنية، ويجرى حاليًا العمل على العمارتين رقم 23 و24. وأكد المحافظ أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير المباني، بل يشمل أيضًا البنية التحتية والمرافق العامة والمناطق المحيطة، بما يضمن توفير بيئة سكنية حضارية متكاملة.

وأشار إلى أنه تم توفير وحدات سكنية بديلة مجهزة بالكامل للأسر التي تم إخلاؤها خلال أعمال التطوير، حفاظًا على استقرارهم، مؤكدًا حرص المحافظة على المتابعة اليومية لكافة تفاصيل المشروع، لضمان تسليم الوحدات الجديدة في أفضل صورة، وفق أعلى المواصفات والمعايير.

معاينة نفق سكة مصنع القاضي 

وفي سياق متصل، قام المحافظ بمعاينة نفق سكة مصنع القاضي، الذي يربط قرى المحلة بالطريق الدائري ويُعد محورًا حيويًا لخدمة آلاف المواطنين. وخلال المعاينة، تم رصد تراكم مياه الصرف وسوء تمهيد الطريق، حيث وجّه المحافظ بمعالجة الوضع، بهدف عودة النفق إلى حالته التشغيلية وضمان سلامة المرور.

وشهدت الجولة تفاعلًا مباشرًا مع عدد من المواطنين في الشوارع التي شملتها الجولة، حيث حرص المحافظ على الاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم، مشددًا على أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل نهجًا راسخًا في العمل التنفيذي، وأن المواطن سيظل دائمًا في قلب كل مشروع وكل قرار يتم اتخاذه.

جولة ميدانية 

واختُتمت الجولة بتأكيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن جميع مشروعات التطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى لا تهدف فقط لتحسين البنية التحتية والخدمات اليومية، بل تنطلق من رؤية استراتيجية أشمل تستهدف استعادة المدينة لمكانتها التاريخية كقلعة للصناعة المصرية، مشددًا على أن العمل مستمر على كافة المستويات من أجل أن تعود المحلة الكبرى في الصدارة، مدينة مزدهرة بإنتاجها، متكاملة في مرافقها، وتليق بتاريخها وكرامة أهلها.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات أمن الغربية جولة ميدانية المحلة تحسبن خدمات المواطنين

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