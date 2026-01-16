برلماني: مشروعات البنية التحتية والمواصلات أبرز أولوياتنا

أعلن البرلماني محمد منير ربيع، عن دائرة مركزي السنطة وزفتي بمحافظة الغربية اليوم في تصريحات صحفيه عن البدء في المساهمة الفاعلة في تطوير البنية التحتية، وتحسين منظومة الطرق والمواصلات، وتعزيز السلامة والكفاءة في خدمات النقل ،إلى جانب العمل الجاد على دراسة وحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدائرة في هذا القطاع الحيوي بما يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

تنصيب عضو لجنة النقل والمواصلات

جاء ذلك عقب إعلان مجلس النواب عن اختيار "منير" عضوا في لجنة النقل والمواصلات خلال تشكيلات اللجان النيابية .

في ذات السياق، كشف البرلماني أن تلك اللجنة يتلخص دورها في تولى مسؤولية متابعة ودراسة ومناقشة كافة السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل بكافة أنواعه والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمواصلات بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

وشهدت الجلسة الأولي أداء أعضاء المجلس المنتخبون والمعينون، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وفقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

انعقاد مجلس النواب

وسيستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة.