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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع وشركات الغزل والنسيج ويضع خطة متكاملة للنهوض بالصناعة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مصانع وشركات الغزل والنسيج، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تذليل العقبات ووضع حلول عملية تسهم في دعم هذا التكتل الاقتصادي المهم، وتعزز قدرته على الإنتاج والتوسع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، القيادات التنفيذية،المكتب الفني للمحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك استمرارًا لنهج محافظة الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وتعزيز الصناعات التي تتميز بها المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن صناعة الغزل والنسيج تمثل إحدى أهم الصناعات التي تتميز بها المحافظة، وترتبط بصورة وثيقة بالقاعدة الصناعية العريقة بمدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن ما تشهده شركة مصر للغزل والنسيج من أعمال تطوير وارتفاع في مستوى الإنتاج والإمكانات يمثل نموذجًا مهمًا لما تمتلكه الغربية من مقومات صناعية وتاريخ طويل في هذه الصناعة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ودعا المحافظ أصحاب الشركات والمصانع العاملة في القطاع إلى تنظيم زيارات ميدانية لشركة مصر للغزل والنسيج، للتعرف عن قرب على ما شهدته الشركة من أعمال تطوير وما تمتلكه من إمكانات وقدرات إنتاجية، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة يتطلب تكامل جهود مختلف الكيانات العاملة بها وتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة.

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بتنظيم زيارات للطلاب والشباب إلى شركة مصر للغزل والنسيج، للتعرف على تاريخ الصناعة بالغربية، وما شهدته الشركة من تطوير وتحديث، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتدريب والعمل في القطاع الصناعي.

كما أعلن محافظ الغربية عن تنظيم ملتقى توظيفي متخصص في قطاع الغزل والنسيج، بمشاركة الشركات والمصانع وخريجي المدارس الفنية والتكنولوجية، لربط احتياجات سوق العمل بالكوادر الشابة المؤهلة، وفتح فرص عمل حقيقية أمام أبناء المحافظة، إلى جانب تنظيم معرض موسع لمنتجات الغزل والنسيج والمنتجات المرتبطة بها، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المصانع والمنتجين لعرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة، بما يدعم التسويق ويعزز تنافسية المنتج المحلي والاستفادة من المقومات الصناعية التي تمتلكها الغربية.

دعم صحة الغربية 

كما وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية للمصانع العاملة في قطاع الغزل والنسيج، لتقديم الخدمات والكشوفات الطبية للعاملين، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في منظومة الإنتاج، بالتوازي مع جهود المحافظة لدعم الصناعة وتطوير بيئة العمل وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل الترويج المنتج المحلي مصانع وشركات

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