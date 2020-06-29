أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب.. ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
يعتبر التوتر من أسوأ الأمراض النفسية في تاريخنا المعاصر، ويؤثر التوتر على كافة أعضاء الجسم خاصة القلب ويعمل على إضعاف الرئة وغيرها كما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ولا تتوقف مشكلة التوتر عند الأذى الجسدى فقط.
وتعتبر كثرة الرسائل في واتسآب من أكثر الأشياء المؤرقة خصوصا إذا كان المستخدم مثلا يحتاج إلى تركيز للقيام بعمل معين، ولكن أيضا هناك بعض الرسائل التى يجب الرد عليها فورا مثل المديرين أو زملاء العمل أو أحد أفراد العائلة أو صديق معين.
أطلقت شركة سونى اليابانية، جهاز الألعاب PlayStation 2 منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، ويواجه مالكى الجهاز تحديات عديدة منها عدم استطاعتهم تشغيل ألعاب الفيديو خاصة الجديدة، وبالتالى عند تشغيل هذه النوعية من الألعاب لابد من القيام بعدة تغييرات جذرية.
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها إصدار هاتف قابل للطى بسعر رخيص حيث ستطرحه للبيع بسعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 540. 14 ألف جنيه مصرى.
يجذب موقع تيك توك TikTok العديد من الفئة العمرية صغيرة السن من المراهقين والشباب وغيرهم، بسبب قصر فيديوهاته والمحتوى الخفيف الذى يتم تقديمه، مثل الفكاهة والأغانى وغيرها من المحتويات التى تقوم بجذب هذه الفئة.
فى ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على شركة هواوى الصينية، بعد وضعها على القائمة السوداء، منذ العام الماضى، واتهامها بأنها خطر على الأمن القومى الأمريكي، تتجه دول أوروبا المتعاونة مع الشركة خاصة بريطانيا إلى إنهاء الشراكة معها واستبدال هواوى بمنافسين آخرين لإتمام مشروع شبكات الـ 5G .
أطلقت مجموعة متسللون روسية، عملية متسلسلة من الهجمات السيبرانية على الموظفين الأمريكيين الذين يعملون عن بعد من منازلهم خلال جائحة فيروس كورونا، وقد حاولوا اختراق أجهزتهم بهجمات فيروس الفدية الضارة.
يعد تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو من أفضل التطبيقات التى يمكن استخدامها في الوقت الحالى، ومع ازدياد وتيرة استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو، منذ تفشى فيروس كورونا، واعتماد الإجراءات الوقائية منه كالتباعد الاجتماعى، والحظر، والعمل والدراسة من المنزل وغيرها، يظهر تطبيق Google Meet كحل أمثل لاستخدامه في هذه الفترة، وفي فترات لاحقة.
نشر موقع ويبو Weibo الصيني، صورا حية حديثة تكشف تصميم هاتف هونر Honor X10 Max، الذي من المقرر الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل.