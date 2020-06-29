AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب.. ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:07 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


يعتبر التوتر من أسوأ الأمراض النفسية في تاريخنا المعاصر، ويؤثر التوتر على كافة أعضاء الجسم خاصة القلب ويعمل على إضعاف الرئة وغيرها كما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ولا تتوقف مشكلة التوتر عند الأذى الجسدى فقط. 


وتعتبر كثرة الرسائل في واتسآب من أكثر الأشياء المؤرقة خصوصا إذا كان المستخدم مثلا يحتاج إلى تركيز للقيام بعمل معين، ولكن أيضا هناك بعض الرسائل التى يجب الرد عليها فورا مثل المديرين أو زملاء العمل أو أحد أفراد العائلة أو صديق معين.  


يستخدم تطبيق المراسلة Messenger ماسنجر، المملوك لفيسبوك أكثر من مليار مستخدم حول العالم ، مما يجعله واحدًا من خدمات المراسلة الأكثر شعبية في العالم، ويمكنك استخدام التطبيق لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو وغيرها بسهولة إلى الأشخاص كما أنه يربط الناس بالشركات والمنظمات.


أطلقت شركة سونى اليابانية، جهاز الألعاب PlayStation 2 منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، ويواجه مالكى الجهاز تحديات عديدة منها عدم استطاعتهم تشغيل ألعاب الفيديو خاصة الجديدة، وبالتالى عند تشغيل هذه النوعية من الألعاب لابد من القيام بعدة تغييرات جذرية. 


أعلنت العلامة التجارية Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، إطلاق نسخة مثبتة من واجهة MIUI 12 للسوفت وير على هواتف ريدمى للمرة الأولى، وذلك بعد إطلاق عدة نسخ تجريبية من الواجهة. 


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها إصدار هاتف قابل للطى بسعر رخيص حيث ستطرحه للبيع بسعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 540. 14 ألف جنيه مصرى.
 

يجذب موقع تيك توك TikTok العديد من الفئة العمرية صغيرة السن من المراهقين والشباب وغيرهم، بسبب قصر فيديوهاته والمحتوى الخفيف الذى يتم تقديمه، مثل الفكاهة والأغانى وغيرها من المحتويات التى تقوم بجذب هذه الفئة. 


فى ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على شركة هواوى الصينية، بعد وضعها على القائمة السوداء، منذ العام الماضى، واتهامها بأنها خطر على الأمن القومى الأمريكي، تتجه دول أوروبا المتعاونة مع الشركة خاصة بريطانيا إلى إنهاء الشراكة معها واستبدال هواوى بمنافسين آخرين لإتمام مشروع شبكات الـ 5G


أطلقت مجموعة متسللون روسية، عملية متسلسلة من الهجمات السيبرانية على الموظفين الأمريكيين الذين يعملون عن بعد من منازلهم خلال جائحة فيروس كورونا، وقد حاولوا اختراق أجهزتهم بهجمات فيروس الفدية الضارة.


يعد تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو من أفضل التطبيقات التى يمكن استخدامها في الوقت الحالى، ومع ازدياد وتيرة استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو، منذ تفشى فيروس كورونا، واعتماد الإجراءات الوقائية منه كالتباعد الاجتماعى، والحظر، والعمل والدراسة من المنزل وغيرها، يظهر  تطبيق Google Meet كحل أمثل لاستخدامه في هذه الفترة، وفي فترات لاحقة. 


نشر موقع ويبو Weibo  الصيني، صورا حية حديثة تكشف تصميم هاتف هونر Honor X10 Max، الذي من المقرر الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خطوات إرسال رسائل واتسآب بدون إضافة الرقم.. وفيسبوك يطلق تطبيقا مخصصا للألعاب

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. واتساب يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس ..اشتري iphone 8 plus بـ 5450 جنيها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها.. واتساب يرسل الرسائل بدلا منك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ما لا تعرفه عن واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. وفيسبوك ينافس تطبيق Zoom بميزة جديدة

أخبار العلوم والتكنولوجيا | واتساب تحمي مستخدميها من هذا الخطأ.. هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هجمات إلكترونية هائلة على الهواتف الذكية بمصر والإمارات.. وحيلة بسيطة تتيح لك قراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

ترشيحاتنا

قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات

إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بـ كورونا

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

على خطى رشدي أباظة.. سيارة إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا والسخرية

خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

آخر أيام أمريكا.. أعاصير وحرائق غابات تلتهم البلاد خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة