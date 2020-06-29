أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب.. ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:





يعتبر التوتر من أسوأ الأمراض النفسية في تاريخنا المعاصر، ويؤثر التوتر على كافة أعضاء الجسم خاصة القلب ويعمل على إضعاف الرئة وغيرها كما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ولا تتوقف مشكلة التوتر عند الأذى الجسدى فقط.