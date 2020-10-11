أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 10 ألعاب فيديو شهيرة لا يمكن لعبها على PlayStation 5.. وأفضل 3 طرق لتأمين واتسآب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
هناك العديد من المواقع والخدمات الموجودة على الإنترنت التى لا يستطيع الكثير من المستخدمين الدخول عليها، لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بنطاق جغرافى معين، مثل مواقع للعب ألعاب الفيديو ومحطات وقنوات للأفلام، وأيضا المواقع التعليمية، حيث يقتصر الدخول عليها على المنطقة الجغرافية او قاطنى الدولة فقط.
أطلقت شركة جوجل واحدة من أهم الميزات لتطبيق الفيديو الخاص بها Google Duo على هواتف أندرويد، وهى ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة أثناء إجراء مكالمات الفيديو، حيث كانت قد أعلنت عنها فى شهر سبتمبر الماضى حيث طرحتها تجريبيا لعدد من الهواتف.
كشفت شركة سونى اليابانية فى وقت سابق، أن جهاز الألعاب PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 الذى تم إطلاقه مؤخرا، سيدعم أكثر من 4000 لعبة فيديو بما فيها كل الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4 بلاى ستيشن 4 السابق والذى تم إطلاقه عام 2013 .
يحتوى تطبيق واتسآب WhatsApp على معظم الصور والفيديوهات والوثائق الخاصة بنا، والتى نقوم بارسالها أو استقبالها يوميا، والتى تعتبر غاية فى الأهمية، وحيث يقوم باستخدام التطبيق أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه أكثر للمراسلة نقوم باستخدامه فلا مفر من ارسال واستقبال مثل هذه البيانات، الأمر الذى يؤدى إلى تعرضها للخطر.
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة جوجل عن تحديث تاريخى لمساعدها الصوتى، Google Assistant ، حيث أصبح قادرا على فتح التطبيقات وتنفيذ بعض الطلبات المعينة داخلها، بعد أن كان يقتصر أداؤه على عدد من المهمام مثل كتابة الاسئلة على محرك البحث جوجل وكتابة عدد من الرسائل فى بعض التطبيقات.
تسعى شركة جوجل Google لتحويل موقع الفيديو يوتيوب YouTube إلى أكبر موقع للتسوق الإلكترونى القائم على الفيديو، حيث سيتمكن المستخدمون من مراجعة المنتجات وشرائها من الموقع مباشرة دون اللجوء إلى أى مواقع تسويقية أخرى.
ذكرت تقارير أن شركة هواوى الصينية ربما تلجأ لبيع علامتها التجارية شركة Honor هونر للهواتف الذكية، فى خطوة لتخفيف الضغط على مبيعاتها من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتى سببت لها خسائر مهولة بعدما كانت قد تصدرت مبيعات الهواتف الذكية فى العالم العام الماضى.
كشفت شركة أمازون خلال الأيام الماضية، عن مواصفات وتصميم هاتف Galaxy M31 Prime، واليوم تكشف عملاق التجارة الإلكترونية عن سعر هاتف سامسونج الجديد الذي سينطلق لأول مرة في الهند.
يوفر جهاز التحكم بالألعاب بلايستشن PlayStation 5، توافقا مع الإصدارات السابقة لمجموعة ألعاب بلايستشن 4 الحالية، مما يعني أنك ستتمكن من لعب أي لعبة PS4 تمتلكها بالفعل على وحدة التحكم الجديدة.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي "ريتشارد يو"، عبر موقع ويبو Weibo الصيني، عن موعد انعقاد حدث الإطلاق العالمي لسلسة أجهزة ميت Huawei Mate 40 المنتظرة.
أبلغت شركة مايكروسوفت Microsoft، موظفيها بالعمل من المنزل بدأ من هذا الأسبوع، حيث قال متحدث باسم عملاقة التقنية لشبكة "CNBC "، إن الشركة لن ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتي يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب.