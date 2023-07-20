أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أهالي سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس السيسي لهم.. «اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: أهالي سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس السيسي لهم.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن واحة سيوة تجذب السائحين من كل دول العالم لمشاهدة جمال الطبيعة وظاهرتي الشروق والغروب خاصة من فوق جبل الدكرور، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، بفضل وجود أكبر خزان جوفي للمياه موجود في غرب سيوة، وصدور تكليف بتجهيز طريق بمسافة ٢٠٠ كيلو بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة لديها مشروعات زراعية جديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك زكي وآخرين اتسم بسرعة الاستجابة

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي يفاجئنا بسرعة الإستجابة لمجلس الحوار الوطني، وقام بإصدار قرار الإفراج عن بعض المحبوسين، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للعديد من مخرجات الحوار الوطني، منها مد الإشراف القضائي الكامل على كل الإنتخابات في مصر.

مش مستمرة.. وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة تكرار انقطاع الخدمة

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، ضرورة تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة، قائلا “إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية يعتمد على مقدار الوقود المتاح، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.



وأضاف “شاكر”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، “لا مشاكل لدينا في محطات إنتاج الكهرباء أو شبكات النقل، ولكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أصبح هناك ضغط وزيادة استهلاك”.

أكثر من 2 تريليون دولار.. ولي العهد السعودي يكشف الناتج المحلي للمملكة

رحب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بالوفود وقادة الدول المشاركة في القمة الخليجية المنعقدة، والتي تربطهم بالمملكة العربية السعودية روابط تاريخية عريقة، وتأتي القمة امتدادا للروابط لتأسيس انطلاق قواعد ترسي لما يتم امتلاكه من تاريخ وإمكانيات وموارد بشرية ونمو اقتصادي.

وأضاف "بن سلمان"، خلال كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي للسعودية ما يقارب 2.3 تريليون دولار، كما تتطلع السعودية للعمل مع الدول المشاركة لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة من التعاون المشترك في جميع المجالات.

عزة مصطفى توجه طلب عاجل للحكومة بسبب قطع الكهرباء.. فيديو

أكدت الإعلامية عزة مصطفي، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن بشكل رسمي، أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر الشديدة التى تتعرض لها البلاد.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء، وهو ما نتج عنه استخدام كميات أكبر من الغاز في الشبكات.

محمد عدلي : مبادرة حياة كريمة الأهم في العالم .. والعاصمة الإدارية مدينة متكاملة

أكد الدكتور محمد عدلي، خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا، أن الدولة المصرية تغيرت نحو الأفضل عما كانت عليه في السابق، خاصة بعد المباردات التي قامت بها على رأسها “مبادرة حياة كريمة”، والتي تعد الأهم في العالم.

وقال محمد عدلي، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مبادرة “حياة كريمة”، تعمل على لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري في كافة مجالات الحياة.

استغاثة زوج: مضيت على قائمة بـ400 ألف جنيه..وشريكة حياتي رفعت قضية طلاق

روى الزوج عمرو، مأساته بعد التوقيع على قائمة زوجية بـ 400 ألف جنيه، قائلا إن زوجتي قامت بأرسال رسالة وأكدت أنها عادت للمنزل مع أولادها وسعدت بتلك الرسالة، خاصة أن أولادي سيكونوا متواجدين بوسط والدهم ووالدتهم

وقال “عمرو”، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أنه بعد عودة زوجتي بـ 4 أيام قام والدي بالاتصال بي ليسألني عن العلاقة بيني وزوجتي لأوكد له أن العلاقة جيدة، ثم أبلغني بأنه تلقى جوابا من المحكمة بأن زوجتى رفعت علي قضية نفقة.

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

عرضت فضائية “يورو نيوز”، تقريرا عن حالة الطقس في دول العالم، وارتفاع درجات الحرارة، نتيجة التغيرات المناخية.

ووضعت حرائق الغابات أوروبا على صفيح ساخن، حيث التهمت ألسنة النار مساحات شاسعة من الزراعات وأتت على بلدات ومنازل في العديد من دول القارة العجوز، في الوقت الذي تشهد فيه بقية دول العالم مزيداً من موجات الحر وفترات جفاف تحطم الأرقام القياسية.

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

هتفت جماهير النادي الأهلي للاعب إمام عاشور المنضم حديثاً للنادي من فريق ميتلاند الدنماركي وقالت جماهير الأهلي: "اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا". وفقاً ‏لـ فضائية العربية.

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن كل دول العالم أصبحت تهتم بـ مدينة العلمين الجديدة، خاصة على مستوى السياحة الشاطئية، حيث تعد مدينة العلمين أفضل من مدن كثيرة حول العالم.

وقال محمد كارم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن سباقات الطائرات والدراجات والبطولة العربية للجودو وعروض الأزياء، تساعد على تدفق السياحة من مختلف دول العالم إلى مدينة العلمين.