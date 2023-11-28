حدث ليلا| رئيسة المجر تشكر السيسي.. عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية.. عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 50 فلسطينية

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أعربت رئيسة المجر كاتالين نوڤاك، عن بالغ شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال لدى زيارتها للقاهرة واستضافة سيادته لها في قصر الاتحادي

كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة

أصدر المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرار ضبط وإحضار ل ( أ.ع) مالك صيدليات ألفا ورشدي لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.

سيد عبد الحفيظ.. هذا الاسم الذي ارتبط بالنادي الأهلي وارتبطت به جماهيره من خلال منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وحقق مع الفريق بطولات عدة كان له دور كبير فيها. كيف رحل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي ؟

قرر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلقى أي عروض سواء شفوية ورسمية للرحيل في يناير المقبل. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن فخره بأبطال الإسكواش، لمواصلتهم الحفاظ على تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى.

استعرض الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلته ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تفاصيل عن تمديد الهدنة و بنودها.

أكد المهندس حازم عمر، المرشح على انتخابات الرئاسة، أنه سيعمل على تخفيض سعر الدواء والغذاء للمواطن المصري، لأنه من ضمن الاحتياجات اليومية للمواطن المصري، ولا يستطيع الاستغناء عنها

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من اتساع رقعة الصراع في قطاع غزة

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي مدرجة في القائمة التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق والتي تضم 50 سجينة فلسطينية مقرر اطلاق سراحهن مبكر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية ستقاتل بقوة أكبر عندما تعود للقتال ضد حركة حماس بعد الهدنة، وأضاف أن العملية ستنفذ في أنحاء قطاع غزة بأكمله .

أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس، وسيدة بـ المعدني المغلف بالمطاط في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم دير عمار، غرب رام الله.

اعلنت هيئة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني .

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الاتصالات بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل تعطلت نتيجة التعرض لـ هجوم إلكتروني.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة بيتونيا غرب رام الله بوسط الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر

أشاد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدور مصر الرئيسي في تحقيق اتفاق الهدنة في قطاع غزة. وقال بوريل- في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أنه عقد لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بمقتل شاب صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.