حدث ليلا| رئيسة المجر تشكر السيسي.. عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية.. عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 50 فلسطينية

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع صدى البلد موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
رئيسة المجر: أشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الرائع في مصر الشريك الإستراتيجي لبلدنا
أعربت رئيسة المجر كاتالين نوڤاك، عن بالغ شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال لدى زيارتها للقاهرة واستضافة سيادته لها في قصر الاتحادي
الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة
كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة
الكسب غير المشروع يصدر قرارا بضبط وإحضار مالك سلسلة صيدليات رشدي وألفا
أصدر المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرار ضبط وإحضار ل ( أ.ع) مالك صيدليات ألفا ورشدي لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.
بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟
سيد عبد الحفيظ.. هذا الاسم الذي ارتبط بالنادي الأهلي وارتبطت به جماهيره من خلال منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وحقق مع الفريق بطولات عدة كان له دور كبير فيها. كيف رحل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي ؟
قرار مفاجئ من إيهاب جلال ضد نجم الإسماعيلي قبل لقاء بيراميدز
قرر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
مفاجأة.. الأهلي لن يتخلى عن ديانج في يناير واللاعب لا يملك عروضا
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلقى أي عروض سواء شفوية ورسمية للرحيل في يناير المقبل. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار
أشرف صبحي: تصدر أبطال الإسكواش المصريين للتصنيف العالمي للعبة «مدعاة للفخر»
أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن فخره بأبطال الإسكواش، لمواصلتهم الحفاظ على تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى.
ضياء رشوان: قطاع غزة يمر بظروف غير مسبوقة في تاريخ العالم.. ويكشف بنود تمديد الهدنة
استعرض الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلته ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تفاصيل عن تمديد الهدنة و بنودها.
لو أصبحت رئيسا.. حازم عمر: سأعمل على تخفيض سعر الدواء والغذاء للمواطن
أكد المهندس حازم عمر، المرشح على انتخابات الرئاسة، أنه سيعمل على تخفيض سعر الدواء والغذاء للمواطن المصري، لأنه من ضمن الاحتياجات اليومية للمواطن المصري، ولا يستطيع الاستغناء عنها
عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي
أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.
الاحتلال يفجر منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.
إسرائيل وافقت على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يفترض أن تفرج عنهن
وافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.
وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من اتساع رقعة الصراع في غزة
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من اتساع رقعة الصراع في قطاع غزة
عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة
افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي مدرجة في القائمة التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق والتي تضم 50 سجينة فلسطينية مقرر اطلاق سراحهن مبكر
غالانت: إسرائيل ستقاتل بقوة أكبر ضد حماس بعد الهدنة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية ستقاتل بقوة أكبر عندما تعود للقتال ضد حركة حماس بعد الهدنة، وأضاف أن العملية ستنفذ في أنحاء قطاع غزة بأكمله .
جريحان برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم دير عمار غرب رام الله
أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس، وسيدة بـ المعدني المغلف بالمطاط في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم دير عمار، غرب رام الله.
إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل
اعلنت هيئة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل.
بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني .
هجوم إلكتروني يشل خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة في إسرائيل
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الاتصالات بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل تعطلت نتيجة التعرض لـ هجوم إلكتروني.
قوات الاحتلال تقتحم مدينة "بيتونيا" غرب رام الله
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة بيتونيا غرب رام الله بوسط الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر الرئيسي لتحقيق اتفاق الهدنة في غزة
أشاد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدور مصر الرئيسي في تحقيق اتفاق الهدنة في قطاع غزة. وقال بوريل- في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أنه عقد لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.
مصرع شاب متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بمقتل شاب صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.