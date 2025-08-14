قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
موعد المولد النبوي 2025.. اعرف الإجازة يوم إيه
اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر أم عدي
موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية
عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030
حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية
أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة
إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
نائب: مشروع إسرائيل الكبرى سيظل حلماً وهمياً ومصر لا تزال قاهرة الاستعمار
نشرة المرأة والمنوعات| اكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها.. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات


شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

أضرار القهوة على مرضى السكر
أضرار شرب القهوة على الريق.. تحذير لمرضى السكر

الموز
ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز يوميا على الإفطار؟

المكسراتماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا 

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاءفي لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

منة عرفة منة عرفة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد


أصحاب أمراض الجهاز التنفسي .. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

القيلولةاكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها

زيت بذور المشمشزيت بذور المشمش لترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة

فواكة 8 فواكه ممتازة لمرضى السكري وإنقاص الوزن

داليا البحيري شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

القولون أكلات تهيج القولون .. ابتعد عنها فورا

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

