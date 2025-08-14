نشرة المرأة والمنوعات| اكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها.. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات



شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا



أضرار شرب القهوة على الريق.. تحذير لمرضى السكر



ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز يوميا على الإفطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

منة عرفة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد



أصحاب أمراض الجهاز التنفسي .. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

اكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها

زيت بذور المشمش لترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة

8 فواكه ممتازة لمرضى السكري وإنقاص الوزن

شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

أكلات تهيج القولون .. ابتعد عنها فورا



ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد