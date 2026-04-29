الغربية.. توسعات بمحطتي معالجة الصرف الصحي بالغريب ونهطاي ومحطة مياه نهطاي الارتوازية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، توسعات محطتي معالجة الصرف الصحي بالغريب ونهطاي، إلى جانب محطة مياه نهطاي الارتوازية بمركز زفتى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، للوقوف على مستوى التشغيل ومتابعة مردود تلك المشروعات على المناطق المستفيدة، في إطار المتابعة المستمرة لثمار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استهدفت إحداث نقلة نوعية شاملة في مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق داخل مركز زفتى في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثل نموذجًا واضحًا لحجم ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات تنموية حقيقية تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا الملف الحيوي من أجل توفير بيئة صحية وآمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بصورة دورية مستوى تشغيل جميع المشروعات المنتهية لضمان الحفاظ على كفاءتها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال جولته، تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالغريب بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحوا خلاله أن المشروع تم تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت 374 مليون جنيه، وشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20 ألف متر مكعب يوميًا إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، بما يضمن استيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمنظومة.

وتخدم المحطة عددًا من قرى مركز زفتى، تشمل سندبسط، وكوبري العشرة، وعزبة الست جلفدان، من خلال شبكات انحدار بطول 66 كيلومترًا وخطوط طرد بطول 4 كيلومترات، بما يسهم في توفير خدمة صرف صحي متكاملة وتحسين الوضع البيئي والصحي للمواطنين بتلك المناطق.

تحسين خدمات المشروعات

كما تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي، التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 10 آلاف متر مكعب يوميًا إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تمثل إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحي بمركز زفتى وتدعم خطط التوسع المستقبلية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، والذي يقدم خدمات الصرف الصحي لقرى دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، كفر نواي، كفر شاهين، حنون، كفر غازي، كفر شمارة، كفر سنبو، وكفر إسماعيل، ويستفيد منها نحو 100 ألف نسمة، حيث يبلغ طول شبكات الانحدار بالمشروع 134 كيلومترًا، بينما تمتد خطوط الطرد لمسافة 23.5 كيلومترًا.

وتضمنت أعمال توسعات محطة نهطاي تنفيذ المدخل والمصافي، وأحواض الترسيب الابتدائي، وأحواض التهوية، وغرف التوزيع، وأحواض الترسيب النهائي، ومحطة رفع الحمأة الابتدائية، ومباني الكهرباء والتوليد والكلور، ومحطات رفع الحمأة المعادة والزائدة، وأحواض تركيز وتجفيف الحمأة، بالإضافة إلى حوض التلامس.

حل مشكلات المواطنين

كما تفقد محافظ الغربية محطة مياه نهطاي الارتوازية بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها ضمن مشروعات “حياة كريمة”، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول البيانات العامة والفنية للمحطة، والتي تبلغ مساحتها الكلية 1128 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، ومتوسط طاقة فعلية 2404 متر مكعب يوميًا.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المحطة تخدم أكثر من 21 ألف نسمة من قرية نهطاي وقرية الغايدة وعدد من العزب المجاورة، من خلال شبكات تغذية يبلغ طولها 26 كيلومترًا، وتضم 4 آبار ارتوازية بعمق 100 متر، وخزانًا علويًا بسعة 100 متر مكعب، بالإضافة إلى 6 وحدات رفع، ومولد كهرباء احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، مع اعتماد محطة زفتى المرشحة كمصدر بديل للتغذية بالمياه، كما تم تعديل خطوط الطرد من 6 بوصات إلى 8 بوصات لزيادة كفاءة التشغيل.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لإحلال وتجديد الأعمال المدنية بمحطة معالجة صرف صحي زفتى، حيث استمع إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حول الموقف التنفيذي، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن ما شاهده من مشروعات مياه شرب وصرف صحي داخل مركز زفتى يعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، ويؤكد استمرار الدولة في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.