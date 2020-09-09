أخبار العلوم والتكنولوجيا | إزاى توقف تشغيل الفيديوهات تلقائيًا على فيسبوك.. رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك

المنخفضة في الكاميرا، من التقاط صور رائعة .

أصبحا من افضل هواتف العام في الأندرويد، وفيما يلى مقارنة بين خصائص ومميزات الهاتفين وأسعارهما.

من شركة سامسونج ، فقد تغيرت فكرة الجمهور نحو الهواتف الذكية عموما ورغم ارتفاع أسعارهما إلا أن هاتفى

الكبيرة خلال العام ولكن بعد انتاج هاتفى

هواتف ببطاريات كبيرة وكاميرات عالية الدقة أصبحت هناك هواتف تمتلك جميع المميزات التى يتطلبها الجمهور في أى هاتف ذكى، وتم

على إصدار هواتف أندرويد خارقة ، فبعد التميز في

لم تعد فكرة

فكرة جديدة عن سوق الهواتف الذكية، ورغم ظهورها لأول مرة منذ العام الماضى فقط فإن الهواتف القابلة للطى بدأت في الانتشار بشكل كبير جدا للغاية ، وقامت

في العالم

بإنتاجها

مثل شركات سامسونج وهواوى وغيرها، حتى أن آبل تعمل على

إصدار

هاتف قابل للطى قريبًا.