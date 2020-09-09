أخبار العلوم والتكنولوجيا | إزاى توقف تشغيل الفيديوهات تلقائيًا على فيسبوك.. رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يعانى الكثير من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسيوك من خاصية تشغيل مقاطع الفيديو التلقائية، والتى تكلفهم الكثير من رصيد الإنترنت على هواتفهم الذكية.
حالة من الجدل أصابت الملايين من مستخدمي تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم واتسآب بعدما تلقوا رسالة خبيثة، أصابت أجهزتهم بالتوقف التام عن العمل، و إعادة تشغيل أجهزتهم تلقائيًا لأكثر من مرة.
غيّرت تطبيقات الكاميرا على الهواتف الذكية مفهوم الكاميرات فائقة الدقة التى تتمتع بها الهواتف الرائدة ذات الأسعار العالية للغالية، ومكنت تطبيقات الصور أصحاب الهواتف القديمة ذات الإمكانيات المنخفضة في الكاميرا، من التقاط صور رائعة .
تتنافس شركات الهواتف الذكية على إصدار هواتف أندرويد خارقة ، فبعد التميز في إصدار هواتف ببطاريات كبيرة وكاميرات عالية الدقة أصبحت هناك هواتف تمتلك جميع المميزات التى يتطلبها الجمهور في أى هاتف ذكى، وتم إصدار الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة خلال العام ولكن بعد انتاج هاتفى Oppo Find X2 Pro من شركة أوبو وهاتف سامسونج Galaxy Note20 من شركة سامسونج ، فقد تغيرت فكرة الجمهور نحو الهواتف الذكية عموما ورغم ارتفاع أسعارهما إلا أن هاتفى Galaxy Note20 و Oppo Find X2 Pro أصبحا من افضل هواتف العام في الأندرويد، وفيما يلى مقارنة بين خصائص ومميزات الهاتفين وأسعارهما.
لم تعد فكرة الهواتف القابلة للطى فكرة جديدة عن سوق الهواتف الذكية، ورغم ظهورها لأول مرة منذ العام الماضى فقط فإن الهواتف القابلة للطى بدأت في الانتشار بشكل كبير جدا للغاية ، وقامت شركات الهواتف الذكية الكبرى في العالم بإنتاجها مثل شركات سامسونج وهواوى وغيرها، حتى أن آبل تعمل على إصدار هاتف قابل للطى قريبًا.
لطالما بحثت الكثير من الأسر و العائلات في الوطن العربي عن أفضل الطرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، و من هنا كانت فكرة شركة جوجل لتوفير معلم قراءة مجاني بالمنزل من خلال تطبيق Read Along المجانى، والمتوفر على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الشهير
يتجاهل العديد من مستخدمى الهواتف الذكية، عددا من الطرق والاعدادات التى تدمر الهواتف وتعمل على ابطائها وبالتالى إبطاء البطارية على المدى الطويل، الأمر الذى يضع الهاتف مما كانت الامكانات التى يتمتع بها.
تراود الكثير منا فكرة شراء سماعات جيدة بإمكانات عالية خاصة السماعات اللاسلكية ، التى تتمتع بميزات عالية للغاية في عزل الضوضاء وجودة الصوت ونقاءه ، ولكن هناك فكرة شائعة أن أفضل سماعات AirPods هى أفضل سماعات على الإطلاق ، وبالفعل سماعات AirPods هى سماعات رائعة للغاية ولكنها فقط لهواتف آيفون فقط .
يمتلك العديد منا هواتف ذكية بإمكانات كبيرة للغاية ، خصوصا في الكاميرا ، التى أصبحت بتقنيات تتفوق على كاميرات التصوير ، ورغم ذلك لا نستطيع استخدامها بشكل امثل أو استخدام كل القدرات الموجودة فيها.