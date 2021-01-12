أضرار زيادة فيتامين b12 في الجسم.. تعرف على أبرز عراضها

يحتاج الجميع إلى فيتامين ب 12 ولكن يجب أن تتجنب الحصول على كميات أكبر من حاجتنا لتجنب أضرار زيادة فيتامين b12، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من خلال نظامهم الغذائي. ومع ذلك، من المهم معرفة الآثار الجانبية وأضرار زيادة فيتامين b12.
ويعتبر فيتامين ب 12 قابلا للذوبان في الماء ويُمتص في الأمعاء. وبعد امتصاصه ، يتم استخدامه لصنع الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، وتخزين فيتامين ب 12 الذي لا يتم استخدامه في الكبد. ولكن إذا كنت تتناول الكثير مكملات ان يتسبب في اضرار زيادة فيتامين b12.
الجرعة الزائدة من فيتامين ب12
يمكن أن تسبب الجرعة الزائدة من فيتامين ب12 تفاعلات حساسية نادرة جدًا ولكنها خطيرة ( الحساسية المفرطة ). ويشمل ذلك تورم الوجه واللسان والحلق وصعوبة البلع والتنفس.
ويعتبر فيتامين ب 12 الفموي آمن لتناوله بالجرعات الموصى بها للأشخاص الأصحاء، ويمكن أن يسبب فيتامين ب 12 القابل للحقن ،إلا ان الجرعة الزائدة من فيتامين ب12 يستخدم لعلاج النقص الكبير قد تسبب في بعض الآثار الجانبية التالية، وتشمل:
إسهال خفيف
مثير للحكة
الطفح الجلدي
صداع الرأس
دوخة
غثيان
التقيؤ
الوذمة الرئوية وفشل القلب الاحتقاني في وقت مبكر من العلاج
تجلط الأوردة
الإحساس بالانتفاخ
كثرة الحمر الحقيقية (سرطان دم نادر بطيء النمو)
وقد تتداخل مكملات حمض الفوليك مع الجرعة الزائدة من فيتامين ب12، لذا تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول حمض الفوليك، وتناول
منفصل فيتامين ب12 عن الأدوية والمكملات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال ، واحدة في الصباح وأخرى في الليل، حتى تتمكن من الحصول على الجرعة الكاملة من فيتامين ب 12.
لا تتناول مكملات فيتامين ب 12 إذا كنت تعاني من حساسيات أو حساسية تجاه فيتامين ب 12 والكوبالت وأي مكونات أخرى. فيتامين ب 12 آمن عند تناول الجرعات الموصى بها إذا كنت حاملًا أو مرضعة.
أعراض زيادة فيتامين د
أعراض زيادة فيتامين د والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين "D"، هي حالة نادرة لكنها محتملة الخطورة تحدث حينما يكون لديك كميات مفْرطة من فيتامين "D" في جسمك.
تحدث أعراض زيادة فيتامين د في العادة بسبب تناول جرعات كبيرة، وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس. وذلك لأن جسمك ينظم كمية فيتامين "D" الناتجة عن التعرض للشمس، وحتى الأطعمة المعزَّزة بالمكمِّلات لا تحتوي على كميات ضخمة من فيتامين "D".
وتتمثل أشد عواقب أعراض زيادة فيتامين د في تراكم الكالسيوم في الجسم (فرط الكالسيوم)، مما يسبب الغثيان والقيء، والضعف، والتبول المتكرر. ويمكن للأعراض أن تتفاقم وتسبب آلام العظام، ومشكلات الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم.
ويتضمن علاج أعراض زيادة فيتامين د التوقف عن تناول فيتامين "D"، والحد من الأغذية المشتملة على كثير من الكالسيوم. وقد يصف لك الطبيب أيضًا السوائل الوريدية وأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات أو البيسفوسفونات.
ثبت أن تناول 60,000 وحدة دولية (IU) يوميًا من فيتامين "D" لعدة شهور يسبب السُمِّيَّة. وهذا المستوى أكثر بكثير من الكميات الغذائية الموصى بها في الولايات المتحدة لمعظم البالغين، والتي تبلغ 600 وحدة دولية (IU) من فيتامين "D" يوميًا.
تُستخدم أحيانا جرعات أعلى من الكميات الغذائية الموصى بها في الولايات المتحدة لعلاج مشاكل طبية معينة، مثل نقص فيتامين "D"، لكن تؤخذ تحت إشراف الطبيب في إطار زمني محدد. تلزم مراقبة مستويات الدم حال تناول شخص ما جرعات عالية من فيتامين "D".
أعراض زيادة فيتامين ب ٦
يوفر النظام الغذائي الصحي والمتنوع لمعظم الأشخاص ما يكفي من فيتامين ب 6. وعلى الرغم من ذلك فإن أعراض زيادة فيتامين ب ٦، عادة لا يلزم للأشخاص المصابين بمرض الكلى و متلازمات سوء الامتصاص وبعض الحالات المرضية أن يتناولوا مكملات فيتامين ب 6.
وتعد مكملات فيتامين ب6 أيضًا فعّالة لمعالجة الشكل الوراثي من فقر الدم ويمنع التفاعل الضار للمضاد الحيوي سيكلوسرين، وهو دواء يعطى بموجب وصفة طبية لمعالجة السل، ولكن يجب تجنب أعراض زيادة فيتامين ب ٦.
وعند استخدامه كمكمل غذائي بجرعات مناسبة، فمن المحتمل أن يكون فيتامين ب 6 آمنًا. لم يظهر أن تناول أعراض زيادة فيتامين ب ٦ من خلال الطعام ضار، ومع ذلك، يمكن أن يسبب تناول الكثير من فيتامين ب 6 آثار جانبية، وتشمل :
1- نقص في القدرة على التحكم في العضلات، أو تنسيق الحركات الارادية (الرنح/الاختلاج الحركي)
2- جروح جلدية مؤلمة ومشوهة
3- أعراض الجهاز الهضمي، مثل حرقة الفؤاد والغثيان
4- حساسية لأشعة الشمس (حساسية للضوء)
5- تنميل الاطراف
6- انخفاض القدرة على الشعور بالألم أو درجات الحرارة القصوى
استشر طبيبك قبل تناول فيتامين ب6 إذا كنت تتناول أدوية. تتضمن التفاعلات المحتملة للأدوية قد تسبب في أعراض زيادة فيتامين ب ٦، ما يلي:
1- الترتامين (Hexalen):
قد يقلل تناول فيتامين ب6 مع دواء العلاج الكيماوي هذا من فعاليته، خاصةً إذا تم تناوله أيضًا مع دواء العلاج الكيماوي سِيسْبلاتين.
2- الباربيتورات:
قد يقلل تناول فيتامين ب6 مع دواء يعمل كمثبط للجهاز العصبي المركزي (الباربيتورات) من مدة الدواء وشِدتّه.
3- مضادات الاختلاج :
قد يقلل تناول فيتامين ب6 مع الفوسفينيتوين (Cerebyx) أو الفينيتوين (Dilantin، Phenytek) من مدة الدواء وشدته.
4- ليفودوبا:
وتجنب تناول فيتامين ب6 مع هذا الدواء المستخدم لعلاج داء باركنسون. قد يقلل فيتامين ب6 من فعالية هذا الدواء.
كيفية التخلص من زيادة فيتامين ب6
يعتبر كيفية التخلص من زيادة فيتامين ب6 من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم. يشير فيتامين ب 6 إلى العديد من المركبات المتشابهة كيميائيًا والتي يعتبر البيريدوكسين أكثرها شيوعًا وهو المركب الموجود في مكملات الفيتامينات المتوفرة تجاريًا.
وعن كيفية التخلص من زيادة فيتامين ب6 التي يحتاجه الجسم في العديد من التفاعلات الأنزيمية ، بما في ذلك إنتاج الناقلات العصبية ، واستقلاب الأحماض الأمينية ، و أيض الجلوكوز ، واستقلاب الدهون ، وتخليق ووظيفة الهيموغلوبين ، والتعبير الجيني.
ويبلغ متوسط تناول فيتامين ب 6 من الطعام حوالي 1.9 ملغ / في اليوم. لا يسبب تناول المصادر الغذائية للبيريدوكسين سمية. الحالات الوحيدة المبلغ عنها من سمية فيتامين ب 6 هي من الجرعات فوق العلاجية للمكملات لذا يجب معرفة كيفية التخلص من زيادة فيتامين ب6.
بعد تناول البيريدوكسين عن طريق الفم ، يتم الوصول إلى ذروة مستويات البلازما في حوالي ساعة واحدة في الكبد والأنسجة الأخرى ، يتم تحويل أشكال فيتامين ب 6 الممتص بواسطة الكبد إلى بيريدوكسال 5 فوسفات (PLP)، وعن الجرعات الفموية من 100 ملغ من البيريدوكسين والبيريدوكسال والبيريدوكسامين ، تفرز الغالبية دون تغيير في البول.
تتفاعل العديد من الأدوية مع فيتامين ب 6 ويمكن أن تتداخل مع مستوياتها. عادة ما تخفض هذه الأدوية من مستوى البيريدوكسين وتعمل على التخلص من زيادة فيتامين ب6 .
وترتبط موانع الحمل الفموية بانخفاض مستويات فوسفات البيريدوكسين في مجموعة فرعية من النساء، و الجرعات العالية من البيريدوكسين قد تقلل من مستويات الفينيتوين والفينوباربيتال في الدم.
أعراض زيادة فيتامين ب ١
يعتبر فيتامين ب 1 او الثيامين هو وصفة طبية و أكثر من دون وصفة طبية ( OTC ) وفيتامين، وتسمى أيضا فيتامين B1 . يوجد فيتامين ب1 في العديد من الأطعمة بما في ذلك الخميرة وحبوب الفاصوليا والمكسرات واللحوم. غالبًا ما يتسبب أعراض زيادة فيتامين ب ١ آثار جانبية .
ولا يوجد أعراض زيادة فيتامين ب ١ إن تم تناوله بكميات معتدلة، حيث ان فيتامين ب 1 بما في ذلك مرض البري بري و التهاب الأعصاب ( التهاب العصب ) المرتبطة البلاغرا أو الحمل. يستخدم الثيامين أيضًا في مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك ضعف الشهية والتهاب القولون التقرحي والإسهال المستمر.
يستخدم الثيامين أيضا عن الإيدز وتعزيز الجهاز المناعي ، السكري الألم ، أمراض القلب ، وإدمان الكحول ، الشيخوخة ، وهو نوع من الدماغ الضرر دعا المخيخ متلازمة ، آفة القروح، مشاكل في الرؤية مثل إعتام عدسة العين و الزرق ، دوار الحركة ، وتحسين الأداء الرياضي. تشمل الاستخدامات الأخرى الوقاية من سرطان عنق الرحم وتطور أمراض الكلى لدى مرضى السكري من النوع 2 .
يستخدم بعض الناس فيتامين ب ١ للحفاظ على الصحة العقلية ؛ تعزيز قدرات التعلم ، ومكافحة الإجهاد . والوقاية من فقدان الذاكرة ، بما في ذلك مرض الزهايمر، ولكن عن أعراض زيادة فيتامين ب ١ والآثار الجانبية، وتشمل:
الحمي
حساسية
الطفح الجلدي
التعرق
الأرق
تورم سريع في الجلد
مثير للحكة
القشعريرة
تكون سائل في الرئتين
الضعف والإجهاد
ضيق في الحلق
الغثيان
ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اضرار زيادة فيتامين b12 ود وب 6 و1 من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic / ncbi/ rxlist / mayoclinic / healthline