أضرار زيادة فيتامين b12 في الجسم.. تعرف على أبرز عراضها

، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من خلال نظامهم الغذائي. ومع ذلك، من المهم معرفة الآثار الجانبية وأ

الجرعة الزائدة من فيتامين ب12

يمكن أن تسببتفاعلات حساسية نادرة جدًا ولكنها خطيرة ( الحساسية المفرطة ). ويشمل ذلك تورم الوجه واللسان والحلق وصعوبة البلع والتنفس.

ويعتبر فيتامين ب 12 الفموي آمن لتناوله بالجرعات الموصى بها للأشخاص الأصحاء، و يمكن أن يسبب فيتامين ب 12 القابل للحقن ،إلا ان الجرعة الزائدة من فيتامين ب12 يستخدم لعلاج النقص الكبير قد تسبب في بعض الآثار الجانبية التالية، وتشمل:





إسهال خفيف

مثير للحكة

الطفح الجلدي

صداع الرأس

دوخة

غثيان

التقيؤ

الوذمة الرئوية وفشل القلب الاحتقاني في وقت مبكر من العلاج

تجلط الأوردة

الإحساس بالانتفاخ

كثرة الحمر الحقيقية (سرطان دم نادر بطيء النمو)





وقد تتداخل مكملات حمض الفوليك مع الجرعة الزائدة من تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول حمض الفوليك، وتناول الجرعة الزائدة من فيتامين ب12 ، لذا

منفصل فيتامين ب12 عن الأدوية والمكملات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال ، واحدة في الصباح وأخرى في الليل، حتى تتمكن من الحصول على الجرعة الكاملة من فيتامين ب 12.



