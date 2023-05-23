اخبار العالم| FBI يرفض نشر وثيقة تورط رئيس أمريكا في رشوة.. الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة فلسطينية.. بايدن ومكارثي يناقشان أزمة سقف الدين الأمريكي

نشر موقع صدى البلد اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات، على مستوى الصعيد العالمي، نستعرض أهمها خلال الموجز التالي وفيه:

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين ، شمال غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية. ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا، ويأوي خمسة أفراد. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال

دعت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، إلى العمل على إبراز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة اقتصاديا وسياسيا.

اوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، في رد عاجل على استفسار حول العمر المسموح به لإصدار تأشيرات استقدام العمالة.

حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة سكان عدد من المناطق المختلفة في المملكة

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق سريع في صنيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لدورية الطرق السريعة في الولاية.

بحث الأردن والإمارات سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً إماراتياً. وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الوفد- بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة- أوجه التعاون العسكري.

بدأت في فيينا أعمال الاجتماع السنوي لمبادرة الطاقة النووية من أجل السلام، والتي تستمر لـ 4 أيام، بمشاركة نخبة من خبراء الطاقة الذرية حول العالم. وينظم الاجتماع، المعهد الدولي لإدارة المواد النووية، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأبحاث الأمان النووي والتنمية. وقالت إدارة الاجتماع، في بيان لها…

بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، مع رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكوجو إيويالا، أهمية استعادة النظام التجاري المتعدد الأطراف، ودور المنظمة في استعادة هذا النظام، وسط التغير السريع في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية، وكذلك تفاقم الصراعات الجيوسياسية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية…

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، مع نظيره وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية، الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع حضره…

قال اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين يزورون بريشتينا يوم الاثنين إنه يتعين على كوسوفو تنفيذ اتفاق سلام بوساطة غربية مع صربيا إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل فى الانضمام إلى الحلف ..

رفع مجموعة من المواطنين الصينيين الذين يعيشون في فلوريدا دعوى قضائية ضد الولاية الاثنين لإلغاء قانون جديد يحظر على مواطني الصين وعدة دول أخرى امتلاك منازل وأراضي في الولاية.

ذكرت صحيفة 'تلغراف' الإثنين ، أن دومينيك راب سيتنحى عن عضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا ، بعد أسابيع من استقالته من الحكومة عقب تقرير مستقل توصل إلى أنه قام بتخويف المسؤولين. وذكرت الصحيفة نقلا عن رسائل إلى رئيس جمعية المحافظين المحلية التي ينتمي إليها راب أن راب سيتنحى عن منصبه.

أيد مرشح الانتخابات التركي الذي يحتل المركز الثالث الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين ، مما أدى إلى تعزيز شاغل المنصب وتكثيف التحديات لمرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في انتخابات الإعادة يوم الأحد.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي كان مثمرا. وأكد الجانبان أن التخلف عن السداد غير مطروح على الطاولة.

أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الاثنين، قرارا بتنصيب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا له.

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أعداد اللاجئين السودانيين إلى تشاد؛ هرباً من الاشتباكات الدائرة منذ 15 ابريل الماضي في السودان وقد وصل عددهم إلى 90 ألف لاجئ.

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وصفه الأخير بـ “البناء” لكن دون التوصل بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف.

انخفضت صادرات الفاكهة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاح والكمثرى الإنجليزي الشهير، بأكثر من النصف منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات رسمية نقلتها الصحف والمجلات البريطانيا.

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إيران بتحويل سفن مدنية إلى عسكرية؛ لتصبح قواعد إرهاب عائمة وفقا لوصفه.

رفعت شركة First Citizens BancShares Inc فيرست سيتزينسز بانكشيرز ، التي استحوذت على بنك وادي السيليكون بعد انهياره ، دعوى قضائية ضد الشركة القابضة لـ بنك اتش اس بي سي.

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الامريكي بعد لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن، “نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم وجعل نظام الاعتمادات يعمل بشكل صحيح”.

قالت شركة جي بي مورجان الاثنين إنها تعزز أعمالها المصرفية التجارية التي تقدم خدماتها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها من الشركات في مراحلها المبكرة.

أفاد شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات وغارات جوية رغم دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه 'متفائل' عندما التقى مع الجمهوري كيفن مكارثي في ​​أول محادثات ثنائية بينهما منذ شهور ، ولم يتبق سوى 10 أيام لتجنب التخلف عن سداد الديون.

بدأ اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الدين وسط تفاؤل بايدن حول تحقيق بعض التقدم بخصوص تلك الازمة.

قالت الشرطة وخدمات الإطفاء في دولة غيانا، اليوم الإثنين ، إن حريقًا وقع ليلاً في مهجع مدرسي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 طفلاً ربما يكون حريقًا متعمدًا.

أفادت السلطات في مدينة بيلغورود الحدودية بين اوكرانيا وروسيا باستهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن جيش الاحتلال ينفذ نشاطا في نعلين لهدم منزل عائلة منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب قبل شهرين ونصف.

التقى مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي مع موظفي لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، لكنهم لم يقدموا السجل غير السري الذي قدمه الرئيس جيمس كومر، الذي يُزعم أنه يربط جو بايدن بـ “مخطط جنائي.