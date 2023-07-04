حدث ليلًا| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. الصحة: أجرينا حوالي 2 مليون عملية في قوائم الانتظار.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، ويأتي من أبرزها:
حقيقة هروب الحيوانات من حديقة حيوان فى فرنسا
يتم مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأعمال الشغب في فرنسا، الكثير منها لا تأتي من الاحتجاجات الحالية على الإطلاق، بل هي معلومات مضللة.
استهلاك المصريين من السولار يقفز ويسجل رقما قياسيا.. اعرف بيحرقوا أد إيه؟
كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي.. المزيد..
الصحة: أجرينا حوالي 2 مليون عملية في قوائم الانتظار.. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية هدفها هو المصارعة في تقديم الخدمة الصحية
هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس . وجاء نص البيان كالآتي : رداً علي ماأثير خلال الأيام الثلاثه الماضيه بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض
75 ألف جنيه غرامة.. عقوبة الحصول على خدمات التأمين الصحي بالتحايل
وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير. جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون والتي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو
جنين تحت القصف| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. تقرير
قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما
أنقذ الدولة من الانهيار| سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة.. والإخوان هدفهم تدمير الجيش
تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج على مسئوليتى ، المُذاع عبر فضائية صدى البلد ، في ذكرى بيان 3 يوليو 2013 عن العديد من الأمور، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك
تسبب رجل الأعمال والمالك الجديد لـ تويتر Twitter، إيلون ماسك في صدمة كبيرة للمستخدمين حيث أصدر عدد من القرارات التي اعتبرها البعض مجحفة، حيث تعمل هذه القرارات على تقييد الوصول إلى التغريدات والمشاهدات لمستخدمي تويتر بناء على موقفهم من خدمة اشتراك خدمة Twitter Blue المدفوعة.
إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟
عاش ركاب طائرة لحظات من الرعب بسبب سائح بريطاني حاول فتح باب طائرة أثناء رحلة طيران رايان إير من كرواتيا إلى لندن، ولكن تم إيقافه في الوقت المناسب من قبل أحد الركاب.
عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق
توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما ..
تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته
توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض وتوفي علاء عبد الخالق عن عمر ناهز..
جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق
توفي الفنان علاء عبد الخالق منذ قليل ؛ ويبدو ان القدر أمهله فترة قصيرة للغاية لكي يحضر فرح ابنته والتي تزوجت في مايو الماضي . وكان قد احتفل الراحل علاء
«وجعت قلبي يا علاء».. حميد الشاعري ينعى المطرب علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة
نعى الفنان حميد الشاعري، المطرب علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل. وكتب حميد الشاعري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة أخي وصديق العمر.. الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا اليه راجعون". معلومات عن الفنان علاء عبد الخالق
قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات
نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات في مخيم جنين ودخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم
سيد معوض: كيروش «عقيم الفكر».. ومباريات بالدوري لا علاقة لها بكرة القدم
أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش عندما كانت يدرب منتخب مصر، لم يضف الكثير للكرة المصرية، رغم مشاركته في البطولة العربية وأمم إفريقيا، ولم ينجح في الصعود إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن أفكاره عقيمة، وقدم مستويات متدنية مع المنتخب. وقال معوض، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كيروش
تفاصيل وموعد صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق
تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد الشرطه بالشيخ زايد ظهرا اليوم الثلاثاء. كما سيتم دفن الفقيد في مقابر
غرامة 200 جنيه عقوبة كل من تقلد بصفة نيابية عامة من غير حق
حدد قانون العقوبات عقوبة ضد كل من تقلد بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق ، ويستعرض “صدى البلد” كل ما يتعلق بهذه العقوبة.
أقصى درجات العنصرية.. تعليق نهاد أبو القمصان على أزمة رضوى الشربيني
علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على أزمة الإعلامية رضوى الشربيني
الفلاحين: استلام 3.6 مليون طن من الأقماح حتى الآن
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام ، أنه تم استلام حتي الآن نحو 3.6 مليون طن من الأقماح المحليه من المزارعين منذ بدء تسليم الأقماح في أبريل الماضي وحتى الآن ، من إجمالي 4 مليون طن قمح....
جوتيريش: قلق إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
القيادة الفلسطينية تعلن وقف جميع الاتصالات بالجانب الإسرائيلي
أعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.
خسائر أعمال الشغب في فرنسا تتجاوز مليون يورو باستثناء دمار صناعة السياحة
قال جيفروي رو دي بيزيو ، رئيس حركة الشركات الفرنسية (ميديف) ، إن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب الجارية في فرنسا تقدر بأكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) ، باستثناء خسائر صناعة السياحة.
نزلت تاني.. هزة قوية فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء
انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق ، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة....
لتعزيز أمن قمة الناتو.. رئيس بولندا يأمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا
وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على أمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا لتعزيز الأمن في قمة الناتو المقبلة ، والتي من المقرر أن تعقد يومي 11 و 12 يوليو