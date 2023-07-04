حدث ليلًا| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. الصحة: أجرينا حوالي 2 مليون عملية في قوائم الانتظار.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، ويأتي من أبرزها:

يتم مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأعمال الشغب في فرنسا، الكثير منها لا تأتي من الاحتجاجات الحالية على الإطلاق، بل هي معلومات مضللة.

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي.. المزيد..

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية هدفها هو المصارعة في تقديم الخدمة الصحية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس . وجاء نص البيان كالآتي : رداً علي ماأثير خلال الأيام الثلاثه الماضيه بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض

وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير. جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون والتي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج على مسئوليتى ، المُذاع عبر فضائية صدى البلد ، في ذكرى بيان 3 يوليو 2013 عن العديد من الأمور، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تسبب رجل الأعمال والمالك الجديد لـ تويتر Twitter، إيلون ماسك في صدمة كبيرة للمستخدمين حيث أصدر عدد من القرارات التي اعتبرها البعض مجحفة، حيث تعمل هذه القرارات على تقييد الوصول إلى التغريدات والمشاهدات لمستخدمي تويتر بناء على موقفهم من خدمة اشتراك خدمة Twitter Blue المدفوعة.

عاش ركاب طائرة لحظات من الرعب بسبب سائح بريطاني حاول فتح باب طائرة أثناء رحلة طيران رايان إير من كرواتيا إلى لندن، ولكن تم إيقافه في الوقت المناسب من قبل أحد الركاب.

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما ..

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض وتوفي علاء عبد الخالق عن عمر ناهز..

توفي الفنان علاء عبد الخالق منذ قليل ؛ ويبدو ان القدر أمهله فترة قصيرة للغاية لكي يحضر فرح ابنته والتي تزوجت في مايو الماضي . وكان قد احتفل الراحل علاء

نعى الفنان حميد الشاعري، المطرب علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل. وكتب حميد الشاعري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة أخي وصديق العمر.. الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا اليه راجعون". معلومات عن الفنان علاء عبد الخالق

نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات في مخيم جنين ودخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش عندما كانت يدرب منتخب مصر، لم يضف الكثير للكرة المصرية، رغم مشاركته في البطولة العربية وأمم إفريقيا، ولم ينجح في الصعود إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن أفكاره عقيمة، وقدم مستويات متدنية مع المنتخب. وقال معوض، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كيروش

تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد الشرطه بالشيخ زايد ظهرا اليوم الثلاثاء. كما سيتم دفن الفقيد في مقابر

حدد قانون العقوبات عقوبة ضد كل من تقلد بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق ، ويستعرض “صدى البلد” كل ما يتعلق بهذه العقوبة.

علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على أزمة الإعلامية رضوى الشربيني

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام ، أنه تم استلام حتي الآن نحو 3.6 مليون طن من الأقماح المحليه من المزارعين منذ بدء تسليم الأقماح في أبريل الماضي وحتى الآن ، من إجمالي 4 مليون طن قمح....

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.

قال جيفروي رو دي بيزيو ، رئيس حركة الشركات الفرنسية (ميديف) ، إن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب الجارية في فرنسا تقدر بأكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) ، باستثناء خسائر صناعة السياحة.

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق ، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة....

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على أمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا لتعزيز الأمن في قمة الناتو المقبلة ، والتي من المقرر أن تعقد يومي 11 و 12 يوليو