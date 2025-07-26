توك شو| استقرار الذهب والعملات.. وارتفاع درجات الحرارة.. والمجاعة تضرب غزة بشكل كامل وسط حصار إسرائيلي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم السبت 26 يوليو.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيهًا

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم، السبت الموافق 26 يوليو 2025، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18: 3994 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا

عيار 24: 5325 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم:

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26 يوليو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال نشرة اليوم السبت 26 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، التي أظهرت حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات الصباحية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

وبحسب ما جاء في البرنامج، سجل سعر الدولار الأمريكي 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

بداية ذروة الموجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديدة الحرارة يضرب البلاد



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة حتى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن اليوم ندخل في ذروة موجة الطقس الحار، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت بفارق 4 أو 5 درجات، متابعة: العظمي في القاهرة الكبرى تسجل 41 درجة في الظل.

كيف يتفادى المزارعون أضرار موجة الطقس شديد الحرارة؟..رئيس مركز تغير المناخ يوضح

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إننا دخلنا في النصف الثاني من شهر أبيب وهو الفصل الأكثر حرارة، ولكن مع تغير المناخ تسبب في حدوث موجات شديدة الحرارة وطويلة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن زيادة درجات الحرارة تطلب زيادة كمية الري للمحاصيل الزراعية، وذلك خلال موجة الطقس الحار، متابعا: هناك بعض المركبات التي يجب رشها على المحاصيل الزراعية لتفادي أي مشاكل.

وشدد على ضرورة مراعاة والحفاظ على السلامة الشخصية المزارع، خاصة مع زيادة حدة الشمس، متابعا: يجب على المواطنين ارتداء ملابس فضفاضة وبيضاء وقطنية وتناول كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة ولذلك يجب التعامل مع الموجة الحالية بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أن المحاصيل الزراعية المنزرعة حاليا تتناسب مع التغيرات المناخية وتغيرها.

مصر تواصل الصدارة في تصدير البرتقال والفراولة.. نقيب الزراعيين يوضح

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إننا نعد الدولة رقم واحد في تصدير البرتقال، وذلك بعدما قامت وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ العديد من الإجراءات وتكويد المزارع.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن تكويد المزارع يتيح تتبع لعملية الإنتاج، مما ساهم في تحسين جودة المنتج النهائي، متابعا: زيادة الصادرات لا يقتصر فقط على البرتقال بل على العديد من المحاصيل الزراعية.

واسترسل: الإجراءات المتخذة عززت من الصادرات، مضيفا: الجزء الأكبر من الفراولة يتم تصديرها كـ فراولة مبردة، المساحة المنزرعة منها تزداد سنويا، نتيجة زيادة الطلب عليها.

خبير تربوي: نظام البكالوريا الجديد بديل واعد يخفف عبء الثانوية العامة



شدد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، على أهمية تطبيق نظام البكالوريا الجديد كبديل حديث وفعّال لنظام الثانوية العامة المعمول به حاليًا، مشيرًا إلى أن النظام التقليدي أصبح يشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا وماديًا على الطلاب والأسر المصرية.

وأوضح حمزة، خلال صباح البلد، أن الثانوية العامة تحوّلت إلى مصدر دائم للقلق والتوتر في أغلب البيوت المصرية، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية وارتفاع تكلفتها بشكل غير مسبوق.

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من جنوب قطاع غزة



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام برصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة، وذلك بحسب خبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ولفت جيش الاحتلال ، إلى أن الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط بمنطقة مفتوحة.

وتوقفت المفاوضات بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في اللحظات الأخيرة من الدوحة أمس الأول الخميس.

خبير تربوي: نظام البكالوريا يهدف لتطوير التعليم وإلغاء الدروس الخصوصية



أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا الذي أُقر مؤخرًا ضمن قانون التعليم الجديد ليس بديلاً عن نظام الثانوية العامة، بل يمثل مسارًا تعليميًا موازيًا يُمنح الطالب حرية الاختيار بينه وبين النظام التقليدي، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد.

وأشار حمزة إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لتطورات التعليم عالميًا، وأن أغلب دول العالم المتقدم تطبق أكثر من مسار تعليمي يتيح للطلاب فرصًا متعددة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم المختلفة.

تغيير تدريجي

وأوضح حمزة أن تغيير نظام التعليم لا يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ أو بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وبما يراعي البنية التحتية التعليمية، والمعلمين، والمناهج، والثقافة المجتمعية.

المجاعة تضرب غزة بشكل كامل وسط حصار إسرائيلي خانق لجميع السكان



أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح وسط قطاع غزة، أن القطاع يشهد انعدامًا كاملًا في المواد الغذائية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من 145 يومًا، مما فاقم من حدة المجاعة التي تطال جميع فئات المجتمع، حتى من يملكون المال لا يجدون طعامًا لشرائه.

استشهاد 122 فلسطينيًا بسبب الجوع بينهم 83 طفلًا

وأشار جبر إلى أن المجاعة أدت إلى استشهاد 122 فلسطينيًا حتى الآن، بينهم 83 طفلًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يُسمح بإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. وأوضح أن هناك أكثر من 100 ألف طفل دون العامين مهددون بسبب انقطاع هذه المواد الأساسية.

عاجل | مصدر مصري: دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم



صرح مصدر مصري لـ "القاهرة الإخبارية" أن 117 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت يوم أمس إلى قطاع غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها منذ أشهر.

تنسيق مصري مستمر لإدخال الإمدادات الأساسية

أوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المصري الدائم مع الأطراف المعنية، لضمان دخول المساعدات الغذائية والطبية والمواد الأساسية إلى غزة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتيسير دخول المزيد من القوافل الإغاثية خلال الأيام المقبلة.