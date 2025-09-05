أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر ليست هينة.. وإسرائيل تعلم قوة الجيش المصري.. ضياء رشوان: مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة لها والمسافة بين العريش وتل أبيب 100 كيلو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





مصطفى بكري: مصر ليست هينة.. وإسرائيل تعلم قوة الجيش المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة الهامة للإستعلامات أدلى بتصريحات هامة، هي أن مصر لا تسعى للحرب ولكنها جاهزة لها، وإن إسرائيل لا تعلم أي جيش في المنطقة تعلم إدارة الحرب بشكل منظم إلا الجيش المصري.

ضياء رشوان: مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة لها والمسافة بين العريش وتل أبيب 100 كيلو

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر نقلت الرد الفلسطيني الموحّد إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجمعت الفصائل كافة، بما فيها حركة «حماس»، على الموافقة على الصيغة المعدلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حالت دون إتاحة الفرصة لإسرائيل لإضاعة الوقت، كما حدث في مرات سابقة، حيث كانت تستغل فترة المفاوضات لتمرير المزيد من التصعيد العسكري.

حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

متحدث الصحة يكشف أسباب تحويل إدارة مستشفى للتحقيق

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مستشفى عين شمس شهد جولة لنائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل، وتلاحظ وجود تزاحم بين المرضى، وذلك يؤدي إلى أن المحتاج للحجز ينتظر فترة طويلة.

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تتوالى عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما أن التضخم يتم محاصرته.

ياسمين عز للسيدات: مكونات الحلوى نفس مكونات جوزك

قالت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: «مالهاش لازمة نجيب عروسة المولد وأنتي موجودة في الحياة اتشطري أنتي بس وقومي بيعي غويشة ولا فردة حلق وأنزلي اشتريله الحصان واشتري عروسة المولد ليكي وكمان عريس المولد».

بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة

قالت الفنانة بدرية طلبة إن هناك تصفيات حسابات من بعض الناس، ورفضت ما قام به بعض الصحفيين والصفحات خلال فرح ابنتها، والتي استهدفت سمعتها وشرفها.





أونروا: نية إسرائيل لتهجير سكان غزة واضحة .. وتترافق مع سياسة تجويع ممنهجة

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل تسعى لدفع الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة، وتحديدًا إلى منطقة رفح، في خطوة تمثل تطورًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يترافق مع مخطط لإقامة مدن خيام تأوي سكانًا يفوق عددهم 2.3 مليون فلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي يضغط لإفراغ غزة من سكانها بالقصف المكثف

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة الضغط الممنهج على السكان الفلسطينيين في مدينة غزة، وذلك من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية للمدينة، وهو ما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها وإجبار سكانها على النزوح القسري باتجاه مناطق أخرى داخل المدينة.

تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة بقطاع غزة.. وإسرائيل تستهدف خيام النازحين

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تسير نحو مزيد من التدهور الخطير، فالمجاعة باتت وشيكة في المنطقة الوسطى ومحافظة خان يونس، إذا لم يحدث تدخل فوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.