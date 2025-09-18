محافظ الغربية يعلن جاهزية 2732 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجديد

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف،في إطار استعدادات محافظة الغربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث استعرض المحافظ موقف المدارس بجميع مكوناتها من مبانٍ وصيانة وأثاث وكتب ومناهج جديدة، بالإضافة إلى متابعة خطط العنصر البشري من معلمين وإداريين، وذلك لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن المحافظة جاهزة تمامًا لانطلاق الدراسة، حيث بلغ عدد المباني التعليمية التي تم المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وأصبحت صالحة للتشغيل نحو 1350 مبنى، فيما يصل عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب إلى 2732 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل التعليمية. كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في 1499 مدرسة بتكلفة تجاوزت خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 71%، إلى جانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لستة عشر مدرسة بين تعليم عام وفني، وجارٍ استكمال أعمال الصيانة في ست مدارس أخرى مع استضافة طلابها في مدارس بديلة حتى الانتهاء من الأعمال بالكامل.

تحرك أمني عاجل

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذا العام الدراسي سيشهد دخول ست مدارس جديدة للخدمة تضم 122 فصلًا دراسيًا، سيتم تشغيلها بكامل طاقتها لاستيعاب الطلاب وتخفيف الكثافات. كما تم دعم المدارس بأثاث حديث بلغ 24360 مقعدًا دراسيًا بتكلفة 44.55 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وتوفير مناخ دراسي ملائم يليق بأبناء الغربية.

حل مشكلات المواطنين

وأضاف المحافظ أن التميز هذا العام لن يتوقف عند حدود المباني أو الأثاث فقط، بل يمتد إلى التخصصات الجديدة التي ستدخل الخدمة لأول مرة، حيث تم فتح تخصص الذكاء الاصطناعي بمدرسة طنطا الصناعية بنات، بالإضافة إلى تخصص فني أعمال المساحة بمدرسة طنطا الزخرفية، فضلًا عن تشغيل ثلاث مدارس تطبيقية جديدة. وأوضح أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة بفضل إدخال تخصصات عصرية تتماشى مع احتياجات سوق العمل مثل فني ديزل ومعدات ثقيلة، فني أول إلكترونيات، فني أول تكنولوجيا المعلومات، فني أول التصميم والموضة للأزياء، فني أول مراقبة جودة منسوجات، وفني أول الزخرفة والديكور.

كما تمت إضافة تخصصات نوعية بالتعليم التجاري لأول مرة تشمل فني تحليل البيانات وفني الذكاء الاصطناعي، بينما يجري استصدار قرارات وزارية لإنشاء تخصصات أخرى متقدمة مثل فني صيانة ماكينات وآلات الحياكة، فني برمجيات الذكاء الاصطناعي، فني ميكانيكا الغزل، فني الطباعة الرقمية للمنسوجات، فني المصنوعات الجلدية، وفني أعمال المساحة.

وفيما يخص الكتب المدرسية، أوضح محافظ الغربية أن نسب الاستلام من مخازن الوزارة تسير بشكل منتظم، حيث بلغت 100% لمرحلة رياض الأطفال، و83.95% للمرحلة الابتدائية، و79.06% للمرحلة الإعدادية، و93.02% للتعليم الفني، مع التأكيد على تسليم الكتب للطلاب فور وصولها دون ربطها بدفع المصروفات الدراسية التزامًا بتعليمات الوزارة.

اجراءات السلامة والأمن

وشدد المحافظ على أن جميع المدارس مؤمنة بالكامل من حيث إجراءات السلامة والأمن، حيث تم مراجعة صلاحية الطفايات وخطوط الحريق والتأكد من تفعيل لجان الأزمات والكوارث داخل المدارس، فضلًا عن متابعة مهام مسئولي الأمن الإداري لضمان حماية الطلاب والعاملين.

كما تم التأكيد على جاهزية الملاعب وصيانة خزانات المياه وتوافر حجرات الأنشطة بكافة المدارس التي تخضع لإنشاء جديد أو إحلال وتجديد، فيما تم تشغيل بعض المدارس القديمة على فترتين لتوفير حجرات إضافية للأنشطة دون تعطيل العملية التعليمية.

ولفت اللواء أشرف الجندي إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا العنصر البشري، حيث تم الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية الدراسة بما يضمن العدالة والشفافية، إلى جانب توزيع 1534 معلمًا مساعدًا من المسابقة الأخيرة على مختلف المدارس لسد العجز في التخصصات الأساسية. كما تم عقد لقاءات توعوية موسعة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس شملت أكثر من 2580 لقاء للتعريف بنظام البكالوريا الجديد والتعديلات الوزارية الأخيرة، مع مشاركة مجالس الأمناء وأولياء الأمور.

الاطفال المتقدمين

وفيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، تم استيعاب جميع الأطفال المتقدمين فوق سن خمس سنوات، بإجمالي 6217 طفلًا موزعين على 140 قاعة في المدارس الرسمية للغات، مع الالتزام بعدم تجاوز الكثافة المقررة وهي 45 طفلًا في القاعة الواحدة، واستجابة لرغبات أولياء الأمور تم قبول الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني هذا العام حتى لا يفقدوا حقهم في الالتحاق بالمدارس.

ولفت المحافظ إلى أن نجاح العام الدراسي يتطلب انضباطًا مروريًا يواكب هذا الجهد، حيث وجّه تعليماته إلى مدير المرور ومدير المواقف بوضع خطط واضحة لتنظيم حركة النقل والمواصلات في ساعات الذروة ومتابعتها لحظة بلحظة بما يضمن وصول الطلاب إلى مدارسهم بسهولة وأمان.



واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تقف على أهبة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن ما تحقق من صيانة شاملة، إنشاء مدارس جديدة، توفير أثاث حديث، وتخصصات تعليمية متطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات الحديثة، يؤكد أن هذا العام سيكون مختلفًا بما يحمله من تطور يليق بأبناء الغربية، قائلًا: “نحن نعمل من أجل أن تكون مدارسنا بيئة تعليمية عصرية تواكب المستقبل وتلبي طموحات أبنائنا”. كما أشار المحافظ إلى البعد الإنساني في خطة الاستعداد، حيث تم توفير حقائب وأدوات مدرسية وملابس جديدة لعدد 2355 طالبًا من مختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المجتمع المدني، وقد حرص بنفسه على تسليم بعضها لطلاب غير قادرين في أجواء احتفالية بالعام الدراسي الجديد، ليؤكد أن دعم أبناء الغربية هو جوهر كل جهد يُبذل على أرض المحافظة.