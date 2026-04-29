محافظ الغربية: حياة كريمة واحدة من أعظم المبادرات التنموية في تاريخ مصر

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز زفتى، تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية تفهنا العزب، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي الذين أعربوا عن شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحقق من تطوير شامل غير شكل الحياة اليومية داخل القرية وحقق نقلة حضارية في الريف المصري،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستظل واحدة من أعظم المبادرات التنموية في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجحت بتوجيهات الرئيس في الوصول إلى عمق القرى والنجوع وتقديم خدمات حقيقية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم داخل قرى مركز زفتى هو تجسيد واضح لرؤية الدولة في بناء الإنسان وتوفير حياة تليق بالمواطن المصري.

تحرك تنفيذي عاجل

واستهل المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يعد أحد أهم المشروعات الخدمية التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة، حيث يضم تحت سقف واحد المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب التموين، والبريد، ووحدة التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية، بما يساهم في إنهاء مصالح المواطنين بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.

وخلال تفقده للمجمع، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن هذا الصرح الخدمي يمثل نموذجًا حقيقيًا للفكر الجديد الذي قامت عليه مبادرة “حياة كريمة”، والقائم على تقريب الخدمة من المواطن وتخفيف الأعباء عنه وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل وحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

تفعيل مبادرة حياة كريمة

كما حرص المحافظ على التحاور مع عدد من المواطنين داخل المجمع، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم الكبيرة بتوافر كافة المصالح الحكومية في مكان واحد، مؤكدين أن ما تحقق كان حلمًا طال انتظاره حتى أصبح واقعًا ملموسًا بفضل اهتمام القيادة السياسية.

وتفقد محافظ الغربية، مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية المشتركة، حيث استقبله الطلاب بحفاوة وسط أجواء من البهجة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية داخل القرى يعد من أهم مكتسبات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما وفرته من مدارس حديثة وتجهيزات متكاملة تضمن بيئة تعليمية مناسبة، مشددًا على أن الدولة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان، وأن المدارس المنفذة ضمن المبادرة أسهمت في رفع جودة العملية التعليمية وتوفير خدمات تضاهي مثيلاتها في المدن، كما شارك الطلاب في زراعة عدد من الأشجار المثمرة ضمن مبادرة “100 مليون شجرة”، مؤكدًا أن زراعة الأشجار تعزز قيم الانتماء وتدعم جهود التحول نحو مدينة خضراء صناعية مستدامة تعتمد على وعي وسواعد أبنائها.

تحسين خدمات المواطنين

كما تفقد المحافظ مركز الشباب بالقرية، واطمأن على انتظام الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، مؤكدًا أهمية دور مراكز الشباب في اكتشاف

المواهب وصقل قدرات الشباب، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية.

كما شملت الجولة تفقد مكتب بريد تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ انتظام تقديم الخدمات المالية والبريدية للمواطنين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المكتب في تيسير المعاملات اليومية وصرف المستحقات المختلفة، إلى جانب تفقد وحدة طب الأسرة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة، والتي توفر خدمات الكشف والعلاج ومتابعة الحالات المرضية داخل القرية، بما يخفف على المواطنين مشقة الانتقال لمسافات بعيدة.

وأكد المحافظ خلال زيارته للوحدة الصحية أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بصحة المواطن، وأن ما تم تنفيذه من تطوير في القطاع الطبي داخل القرى أحدث فارقًا حقيقيًا في مستوى الرعاية المقدمة للأسر البسيطة.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد نقطة الإطفاء ونقطة الإسعاف بالقرية، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة وسرعة التعامل مع أي طوارئ، مؤكدًا أن إدخال خدمات الحماية المدنية والإسعاف ضمن مشروعات المبادرة يعكس النظرة الشاملة التي تبنتها الدولة لتوفير منظومة متكاملة من الأمان والخدمات داخل الريف.