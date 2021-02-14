ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. 3 أسباب تجعل هواتف Galaxy S20 أفضل من S21.. ومتصفح رهيب منافس لـ جوجل كروم

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


يسيطر متصفح جوجل كروم على معظم عمليات البحث فى العالم، ويعتبر كروم هو المحرك الأكثر استخداما فى العالم على الرغم من عيوبه الكثيرة التى تنتهك العديد من خصوصية المستخدمين. 

كشفت تسريبات أن أجهزة الآيباد iPad Pro من شركة آبل الأمريكية سيتم إطلاقها فى شهر مارس المقبل، وكذلك بعد أن كان أشاعت تسريبات كثيرة أنها ستصدر قبل ذلك.  


أطلقت شركة ريلمي الصينية، هاتف Realme X7 Pro للأسواق منذ أيام، ويتمتع بعدة مميزات، منها البطارية ذات السعة الكبيرة وجودة الكاميرا وغيرها، وقامت الشركة منذ ساعات بنشر فيديو للهاتف يظهر متانة وقوة الكاميرا وصمودها عند التفكيك أو الكسر. 


كشفت تقارير أنه تم اختراق عشرات الآلاف من المستخدمين على الإنترنت وتسريب بياناتهم الشخصية بعد اختراق تطبيق لكاميرا الويب الخاصة بهم الأمر الذى أدى إلى كشف بيانات حساسة لهؤلاء المستخدمين. 


أصدرت شركة سامسونج مجموعة هواتف الرائدة Galaxy S21 الشهر الماضى بسعر أرخص كثيرا عن هواتفها Galaxy S20 للعام السابق، حيث أصبحت الهواتف الجديدة أرخص من القديمة بحوالى 3100 جنيه مصري. 


كشفت تقارير أن متصفح مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge من شركة مايكروسوفت للبرمجيات يقوم باستضافة نسخا غير قانونية من ألعاب الفيديو، وذلك بعدما أبلغ عددا من المورين عن هذا الأمر. 


كشفت تسريبات أول فيديو لهاتف Xiaomi Mi 11 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع القادمة، ولك بعد تداول عدد من الصور للهاتف الذى من المفترض أن يكون بسعر أرخص من هاتف MI 11 PRO، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات الكبيرة. 


وافقت السلطات الكندية على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. 


كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الاقتصادي الأحدث Galaxy A02، ويعد إصدارًا أقل تكلفة من هاتف Galaxy A02s الذي تم طرحه في نهاية عام 2020.


كشفت تقارير أن مستخدمى خدمة الدفع الإلكترونى Apple Pay من شركة آبل الأمريكية، يمكنهم الدفع بواسطة العملة المشفرة بيتكوين Bitcoin عند شراء المنتجات عبر الإنترنت وفي المتاجر والتطبيقات.


أعلنت شركة Onward Mobility، أنها ستصمم وتبيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامة BlackBerry التجارية في عام 2021، واليوم، أكد الرئيس التنفيذي "بيتر فرانكلين" أن شركته تخطط لإطلاق هواتف بلاك بيري الذكية مزودة بلوحة مفاتيح فعلية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا .. هذا أسوأ هاتف آيفون حديث.. وتخفيضات كبرى على سماعات AirPods

أخبار التكنولوجيا | الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم بتقنية 5G.. شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi Mi 10i قريبًا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحقق رقما قياسيا جديدا ليلة رأس السنة.. 4 ميزات قد لا تعرفها عن إنستجرام

أخبار التكنولوجيا.. اشتر سامسونج جلاكسي نوت 9 بـ 4600 جنيه..هواوي تطلق شاحنا خارقا

أخبار التكنولوجيا.. 5 أشياء خطيرة تحدث للآيفون عند استخدام شاحن غير أصلى .. جوجل تحذر: جميع هواتف أندرويد حول العالم في خطر.. أسعار هواتف Galaxy S21

أخبار التكنولوجيا.. هواتف iPhone 13 تأتي بميزة لأول مرة.. وإيلون ماسك يتسبب في ارتفاع عملة بيتكوين 20%

ترشيحاتنا

فى غياب منتخب مصر.. انطلاق أمم إفريقيا للشباب بموريتانيا اليوم

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

أهم الأخبار.. قرار عاجل من السعودية بشأن كورونا.. ووزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة للامتحانات

ضبط حلاق يمارس أعمال الدجل داخل المقابر بـ الشرقية

على راسي من فوق .. عمارة يوجه رسالة اعتذار لـ على معلول

وزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة لمواعيد الامتحانات .. ويؤكد: ده كلام فارغ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو