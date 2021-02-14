أخبار التكنولوجيا .. 3 أسباب تجعل هواتف Galaxy S20 أفضل من S21.. ومتصفح رهيب منافس لـ جوجل كروم

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يسيطر متصفح جوجل كروم على معظم عمليات البحث فى العالم، ويعتبر كروم هو المحرك الأكثر استخداما فى العالم على الرغم من عيوبه الكثيرة التى تنتهك العديد من خصوصية المستخدمين.
كشفت تسريبات أن أجهزة الآيباد iPad Pro من شركة آبل الأمريكية سيتم إطلاقها فى شهر مارس المقبل، وكذلك بعد أن كان أشاعت تسريبات كثيرة أنها ستصدر قبل ذلك.
أطلقت شركة ريلمي الصينية، هاتف Realme X7 Pro للأسواق منذ أيام، ويتمتع بعدة مميزات، منها البطارية ذات السعة الكبيرة وجودة الكاميرا وغيرها، وقامت الشركة منذ ساعات بنشر فيديو للهاتف يظهر متانة وقوة الكاميرا وصمودها عند التفكيك أو الكسر.
كشفت تقارير أنه تم اختراق عشرات الآلاف من المستخدمين على الإنترنت وتسريب بياناتهم الشخصية بعد اختراق تطبيق لكاميرا الويب الخاصة بهم الأمر الذى أدى إلى كشف بيانات حساسة لهؤلاء المستخدمين.
أصدرت شركة سامسونج مجموعة هواتف الرائدة Galaxy S21 الشهر الماضى بسعر أرخص كثيرا عن هواتفها Galaxy S20 للعام السابق، حيث أصبحت الهواتف الجديدة أرخص من القديمة بحوالى 3100 جنيه مصري.
كشفت تقارير أن متصفح مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge من شركة مايكروسوفت للبرمجيات يقوم باستضافة نسخا غير قانونية من ألعاب الفيديو، وذلك بعدما أبلغ عددا من المورين عن هذا الأمر.
كشفت تسريبات أول فيديو لهاتف Xiaomi Mi 11 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع القادمة، ولك بعد تداول عدد من الصور للهاتف الذى من المفترض أن يكون بسعر أرخص من هاتف MI 11 PRO، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات الكبيرة.
وافقت السلطات الكندية على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.
كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الاقتصادي الأحدث Galaxy A02، ويعد إصدارًا أقل تكلفة من هاتف Galaxy A02s الذي تم طرحه في نهاية عام 2020.
كشفت تقارير أن مستخدمى خدمة الدفع الإلكترونى Apple Pay من شركة آبل الأمريكية، يمكنهم الدفع بواسطة العملة المشفرة بيتكوين Bitcoin عند شراء المنتجات عبر الإنترنت وفي المتاجر والتطبيقات.
أعلنت شركة Onward Mobility، أنها ستصمم وتبيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامة BlackBerry التجارية في عام 2021، واليوم، أكد الرئيس التنفيذي "بيتر فرانكلين" أن شركته تخطط لإطلاق هواتف بلاك بيري الذكية مزودة بلوحة مفاتيح فعلية.