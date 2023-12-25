حدث ليلا| أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها.. رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب.. الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في غزة.. نقيب الفلاحين يراهن أحمد موسى على انخفاض أسعار البصل

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا من احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد. وظهرت نانسي عجرم في الصور وهي تستمتع بأجواء عيد الميلاد، وتعليق الزينة والهدايا مع أسرتها. وكتبت مهنئة جمهورها بعيد الميلاد: "قبل ما تعجق عليكن؛ بدي أتمنالكن

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا يرصد سابقة لم تحدث من قبل في الإنجيلية اللوثرية ببيت لحم، بعد استبدال مشهد أطفال غزة الشهداء بمشهد ميلاد المسيح المجسم، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الكنيسة تلك المشاهد.

أفاد التلفزيون الفلسطيني، الأحد، أنه تم إيقاع 11 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة خانيونس في قطاع غزة....

وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية....

وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية، قائلا: بشكر نادي الزمالك علي ثقته فيا وفيه اوقات كان فاهمين الأوضاع غلط ولكن انا فخور اني كابتن نادي الزمالك وانا عمري ٢٥ سنة.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن العالم يمر بظروف استثنائية بداية من كورونا عام 2020 والحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وهي ما تدفع أسهم الذهب للارتفاع.

تصدرت المطربة اللبنانية عبير نعمة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانها خبر طلاقها . وتتميز عبير نعمه بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. وتعتمد عبير نعمه أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة، بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.....

ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية ، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية ، وشاركه عدد من الآباء الكهنة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، رسالة إلى المجتمع الأمريكي بمناسبة الاحتفالات في الدول الغربية بـ عيد الميلاد المجيد.....

قال الدكتور مدحت نافع ، الخبير الاقتصادي، إن هناك ضرورة لمحاصرة التضخم سريعًا، والتخلص من وجود فرق ما بين سعر الصرف الدولار الرسمي، وسعره في السوق الموازي، قبل الحديث عن جذب الاستثمار. وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن جماعة الإخوان جبهة محمود حسين أصدرت بيانًا يتحدث فيه على أن الجماعة تراقب ما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية، معقبًا: "انت مين عشان تراقب، راقبوا فضحيتكم ، وسراقتكم، أنت لاجئ خارج مصر، ليس لك حول ولا قوة" . ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على

أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، أن حريقا اندلع في كاسحة جليد تعمل بـ الطاقة النووية في منطقة مورمانسك في روسيا....

كشف حسام عاشور، لاعب نادي الأهلي الأسبق، تفاصيل العروض المقدمة اليه بعد رحيله عن الفريق. وقال خلال حواره ببرنامج الكابتن: “تلقيت عرضا من نادي الزمالك من قبل أحد اعضاء مجلس الأدارة ولكني رفضت”. وفجر حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه ورحيله عن الفريق الأحمر، خلال

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من العروض المقدمة اليه. وكتب: خبر هام جدا الاهلي لن يفرط في محمد الشناوي حارس مرماه واحسن لاعب في افريقيا الموسم الماضي باقل من ٢٠ مليون دولار . وكشف مصدر بالنادى الأهلى عن حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى قائد

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، أنهى تجديده مع الفريق بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن الحرب في قطاع غزة ترفض رسالة ميلاد يسوع، وذلك في بداية احتفالاته بعيد الميلاد في الفاتيكان يوم الأحد....

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى أحمد فتوح، لاعب الأبيض، بعد تجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم. وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطلب من أحمد فتوح، أي أحد من الممكن أن يخطئ، ويعتقد أنه أكبر من الكيان، هذا يحدث لأي لاعب". وأضاف:

علق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك على تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بشكل رسمي. قال أحمد سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع كريم رمزي: "ملف تجديد عقد أحمد فتوح كان يتولاه بصفة شخصية حسين لبيب رئيس النادي وبذل مجهودا كبيرا حتى حسم هذا الملف"

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتوقع وصول عجز الموازنة العامة لما يقارب 70 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة.....

وكشف الزيني خلال تصريحات ل صدي البلد ، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن، حيث قال إن الشهور الماضية خرج العديد من منتجي الدواج

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن قراره في استبعاد كهربا من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي تونس والجزائر.

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن علاقته بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي ودوره في المنتخب.

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن هناك اتهامات توجه لمحمد صلاح بالتدخل في بعض الأمور داخل المنتخب، وهو أمر غير صحيح.

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان مؤيدًا لقرار إدارة نادي الزمالك بعرضه للبيع، مشيرا إلى أن إدارة النادي أدارات ملف الأزمة بشكل جيد، خصوصا بعد التوصل لتجديد عقده ومن ثم تقديم اعتذاره رسميا للنادي والجماهير، والإدارة حظت بمساندة جماهيرية في هذا الملف، والذي يجب أن يتم اغلاقه بمجرد الاعلان

علّق رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على نتائج جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، مع الفريق في الفترة الحالية. وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات باتشيكو بعد مباراة صن داونز كانت غريبة، وركّز على نتائج الفرق الأخرى أمام صن داونز، ولم يهتم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن مقتل 142 من موظفيها في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.....

كشف روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رأيه في مل من محمد عبد المنعم كهربا، وعبدالله السعيد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، المدير الفنى لمانشستر سيتي بيب جوارديولا.

كشف أحمد يحيي وكيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع موكله خلال الفترة السابقة.

أعلنت شركة ميرسك، أنها ستستأنف رحلاتها عبر البحر الأحمر بعد تعليق عملياتها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على السفن في المنطقة التي تقوم بها مليشيات الحوثي، وفقا لموقع أكسويس الأمريكي.....

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ضم إمام عاشور للنادي الأهلي. وقال خلال برنامج الكابتن: “إمام عاشور تلقى مساندة كبيرة من النادي الأهلي لم أحصل عليها، واحترم قرارات الأهلي حتى لو لم اتواجد مجدداً”. من جانب آخر، رحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك التي تدور مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.....

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن سعر كيلو البصل في الموسم الماضي كان بـ جنيه، مضيفًا أنه تم تصدير نحو 300 ألف طن بصل

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمني عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد خاصة أنه إضافة كبيرة . وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : أن مانويل جوزيه له فضل كبير عليه ومن اقرب الأشخاص إلي قلبه. وأضاف:ان زوجته وقفت إلي حواره علي مدار مشواره وتحملت العديد من الصعاب

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على تكريم أسم الراحل أشرف عبد الغفور واطلاق أسمه على إحدى قاعات نادي نقابة المهن التمثيلية. ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة بيانا صحفيا أعلنت من خلاله إطلاق أسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور على إحدى قاعاته بمشاركة ابنته ريهام عبد الغفور وشقيقها تامر عبد