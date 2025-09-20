قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدارس الغربية تستقبل الطلاب والطالبات بالبلالين والرايات مع انطلاق العام الدراسي ..صور

طابور الصباح المدرسي بمدارس الغربية
طابور الصباح المدرسي بمدارس الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدارس قري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم استقبال الطلاب والطالبات بتوزيع بلالين ورايات وأعلام مصرية وحلوي فرحا بانطلاق العام الدراسي الجديد لسنة 2025م _2026م .

انطلاق العام الدراسي الجديد 

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، حيث استقبلت اليوم 744 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 127.199 طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول بجميع  المراحل ومختلف نوعيات التعليم العام والفني، بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة. 

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.


وأكد وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية، وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

توزيع الطلاب والطالبات 

كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

تفعيل طابور الصباح 

كما صرح "حسن" بأن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول بكل جد وعمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الطلاب والطالبات مدارس الغربية العام الدراسي الجديد

