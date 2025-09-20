مدارس الغربية تستقبل الطلاب والطالبات بالبلالين والرايات مع انطلاق العام الدراسي ..صور

شهدت مدارس قري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم استقبال الطلاب والطالبات بتوزيع بلالين ورايات وأعلام مصرية وحلوي فرحا بانطلاق العام الدراسي الجديد لسنة 2025م _2026م .

انطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، حيث استقبلت اليوم 744 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 127.199 طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول بجميع المراحل ومختلف نوعيات التعليم العام والفني، بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.



وأكد وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية، وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

توزيع الطلاب والطالبات

كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

تفعيل طابور الصباح

كما صرح "حسن" بأن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول بكل جد وعمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.