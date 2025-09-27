أخبار توك شو | استقرار في الطقس والعملات والذهب.. وتقديرات إسرائيلية بإجلاء 780 ألفًا من سكان غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18:

سجل سعر 4337 جنيهًا للجرام.

عيار 21:

بلغ سعر 5060 جنيهًا للجرام.

عيار 24:

وصل إلى 5782 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (عيار 21):

سجل سعره اليوم 40480 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية صباح اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بجلسات سابقة.

الدينار الكويتي بـ 158.31 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية اليوم:

الدولار الأمريكي:

شراء: 48.05 جنيه

بيع: 48.19 جنيه

اليورو:

شراء: 56.43 جنيه

بيع: 56.60 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 64.58 جنيه

بيع: 64.80 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريـال السعودي:

شراء: 12.81 جنيه

بيع: 12.84 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن اعتدال الأجواء في فترات الليل أصبح واضح، خاصة مع التقدم في فصل الخريف، متابعة: نسب الرطوبة قلت خلال فترة الليل وكذلك درجات الحرارة.

وأضافت أن فترات الصباح تكون معتدلة في بدايتها ومع زيادة سطوع أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة على القاهرة الكبري.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة وهناك امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساهم في زيادة سطوع الشمس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملموس مع غياب أشعة الشمس ليلا.

وزير الخارجية: الحرب على الشعب الفلسطيني أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة



يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف: يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة في غزة، مؤكدا على رفض مصر خطط التهجير أو نقل الفلسطينيين بعيدا عن وطنهم.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بأن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزل عائلة الجمل بمنطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

خبيرة: المتاحف شواهد حية على تراث المحافظات وهوية المجتمع المصري



أكدت الدكتورة هدى سلامة، الباحثة وخبيرة إدارة المتاحف الأثرية، أن المتاحف الإقليمية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمحافظات المصرية، من خلال توثيق التراث المادي واللامادي الذي تتميز به كل منطقة على حدة.

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية سارة مجدي، والمذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، حيث سلطت الضوء على أهمية دعم هذه المتاحف وتطويرها لتكون عنصرًا فعالًا في السياحة الثقافية والتنمية المحلية.

أوضحت سلامة أن المتاحف الإقليمية تختلف جوهريًا عن المتاحف المركزية مثل المتحف المصري بالتحرير أو المتحف القومي للحضارة، حيث إنها تركز على مقتنيات نابعة من البيئة المحلية، وتعرض العادات والتقاليد والحرف التراثية التي تميز كل محافظة، مما يمنح الزائر تجربة معرفية غنية ترتبط مباشرة بالمكان وتاريخه.

لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم

في ضوء التغيرات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم، تواصل وزارة الإسكان جهودها لإيجاد حلول سكنية مناسبة للفئات المتأثرة من المواطنين، خصوصا من يعيشون في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.

وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لأصحاب الإيجار القديم، مؤكدة أن العلاقة الإيجارية المثبتة رسميًا تعد المفتاح الرئيسي للحصول على وحدة جديدة.

العلاقة الإيجارية.. أساس الأحقية في التقديم

وقالت عبد الحميد إن المستند الأهم في ملف التقديم هو عقد الإيجار القديم أو ما يثبت وجود علاقة إيجارية قائمة.

وأشارت إلى أن هذا المستند هو ما يُثبت قانونًا أحقية المتقدم في طلب وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، خصوصًا للفئات التي تسعى لتحسين ظروفها المعيشية في ظل أوضاع سكنية متدهورة.

بغداد تُعيد رسم خريطتها السياحية بمبادرات لإحياء التراث وتحفيز السياحة الثقافية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراق يشهد تحركًا جادًا لتعزيز قطاع السياحة، عبر إعادة تأهيل المواقع التاريخية، وعلى رأسها شارع الرشيد، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإحياء التراث والمعالم الأثرية.

شارع الرشيد يعود للحياة

أشارت التميمي إلى أن شارع الرشيد، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ألف عام، يشهد حاليًا أعمال تطوير مكثفة، ما أعاد إليه بريقه الثقافي والتاريخي، خاصة مع عودة المكتبات وازدهار الحركة الثقافية في المنطقة.

مقاهٍ وأسواق تعيد النبض للمدينة

الشارع بات يشهد نشاطًا تجاريًا ملحوظًا، لا سيما في هذه الفترة من العام، حيث تشهد الأسواق والمقاهي القديمة المحيطة به انتعاشًا ملحوظًا في أعداد الزوار، ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية في بغداد.

جيش الاحتلال: تقديرات بإجلاء حوالي 780 ألف شخص من سكان غزة نحو الجنوب

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن هناك تقديرات تشير إلى أنه تم إجلاء نحو 780 ألف شخص من سكان قطاع غزة باتجاه الجنوب، في إطار العمليات الجارية والتطورات الميدانية.

جاء ذلك وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، حيث تتابع التطورات المتسارعة في القطاع عن كثب.

تداعيات محتملة

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها الكبير على السكان المدنيين، مع تحذيرات دولية بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة.

مع انتهاء تقديمات «سكن لكل المصريين 7».. اعرف موقفك وخطوات مابعد الحجز



في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تواصل وزارة الإسكان طرح الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممددة للحجز، أعلنت الوزارة أن غدًا الأحد هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز إلكترونيًا، في ظل تسهيلات غير مسبوقة للتقديم الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الإسكان

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن غدًا الأحد هو آخر موعد لحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والمخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن فترة الحجز تم مدها استجابة لطلبات المواطنين، من أجل إتاحة فرصة كافية لاستكمال المستندات وسداد المقدمات.