أخبار التوك شو| بكري يكشف كواليس تحركات مصر وتركيا والسعودية لحل الأزمة الليبية..موافي: إحنا والدكاترة البيطريين بنكسب زي بعض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، وذلك عقب موجة تراجع ملحوظة سجلها المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 50 جنيهًا، وسط استمرار التحركات الهابطة التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

ويحرص العديد من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 6491 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في الأسواق المصرية، نحو 5680 جنيهًا، وذلك بعد تراجعه بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجًا في عدد من المحافظات، نحو 4686 جنيهًا.

طبق البيض بـ90 جنيهًا .. ماذا يحدث في سوق الدواجن المصري؟



رغم تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، فإن هذه الانخفاضات تخفي وراءها أزمة حقيقية تهدد استقرار قطاع الثروة الداجنة؛ فبينما يستفيد المستهلك من الأسعار الحالية، يؤكد المنتجون أنهم يتكبدون خسائر متواصلة نتيجة بيع منتجاتهم بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وحذرت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة يمثل مكسبًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة بيع الدواجن بأقل من تكلفتها الحقيقية.

موافي: بنكسب زي بعض .. ورب الكعبة ما فيه فرق بين شغلنا إحنا والدكاترة البيطريين



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، المكانة الكبيرة التي يحظى بها الطب البيطري، مشددًا على أن دوره لا يقتصر على علاج الحيوانات فقط، بل يمتد ليشمل حماية صحة الإنسان ودعم الثروة الحيوانية، فضلًا عن مساهمته الأساسية في تطوير الأدوية قبل استخدامها على البشر.

الطب البيطري من أرقى الكليات

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، إن كلية الطب البيطري تُعد من الكليات الراقية للغاية، مضيفًا: "مش عاوز أقول أرقى كمان من الطب البشري، وأهنئ من التحق بها".

ياسمين عز تتوقع فوز مصر على إيران بهدفين في كأس العالم



كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن توقعاتها لنتيجة مباراة منتخب مصر وإيران في بطولة كأس العالم 2026، معبرة عن تمنيتها بفوز المنتخب الوطني في المباراة.

واضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"اتوقع الفوز بهدفين ونلعب بخطة النساجون الشرقيون ولو هما سجاد ايراني نحن النساجون الشرقيون".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن إيران عندهم لاعب ممكن يشوط الكرة بالأنفويحطها في الجون، وعندهم لاعب اسمه شعريار ويقف له زيزو".

محمد ثروت وعمرو رمزي يشعلان الأجواء بـ سلام مربع لحسام وإبراهيم حسن



شهد برنامج “قبل الماتش” لحظة طريفة ومميزة، بعدما وجه الفنانان محمد ثروت وعمرو رمزي تحية خاصة إلى حسام وإبراهيم حسن، مدربي منتخب مصر، وسط أجواء من الكوميديا والتفاعل من الحضور داخل الاستوديو.

وجاءت التحية خلال إحدى فقرات البرنامج، حيث أضفى الثنائي حالة من البهجة على الأجواء من خلال تحية، “سلام مربع”.

بكري: مبادرة دولية لتسوية الأزمة الليبية.. ومقترح بتشكيل سلطة موحدة



قال الإعلامي مصطفى بكري إن مبادرة دولية تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع مصر وعدد من الدول الإقليمية تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تقوم على إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب وتوحيد المؤسسات تحت سلطة واحدة.

إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب

وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التحركات تشمل لقاءات واتصالات مكثفة بين مسؤولين من أجهزة استخبارات ودبلوماسيين، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

مصطفى بكري يكشف كواليس تحركات مصر وتركيا والسعودية لحل الأزمة الليبية



كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل تحركات إقليمية ودولية مكثفة، تستهدف إنهاء الأزمة الليبية، مؤكدًا أن مصر وتركيا والسعودية والولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ضمن مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام المؤسسي والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

اتفاق سياسي بين معسكري المشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن التحركات تقودها اتصالات واجتماعات على مستويات رفيعة، بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية؛ في إطار جهود مستمرة لتقريب وجهات النظر بين القوى الليبية.



المنتخب يركز على الفوز.. جمال الزهيري: فعاليات مباراة مصر وإيران تثير علامات استفهام



أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري، أن ما أثير بشأن إقامة بعثة منتخب مصر بعيدًا عن مدينة سياتل، بدعوى اعتبارات تنظيمية وأمنية؛ لن يؤثر على تركيز اللاعبين أو الجهاز الفني، مشددًا على أن المنتخب يتعامل باحترافية كاملة مع أي مستجدات خارج المستطيل الأخضر.

تحقيق الفوز على إيران

وأوضح الزهيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى، على قناة “الحدث اليوم”، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحفظه على بعض الإجراءات التنظيمية، ورفع اعتراضه إلى الجهات المختصة، معتبرًا أن هذه الملفات من اختصاص الإدارة، بينما يظل تركيز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين منصبًا بالكامل على تحقيق الفوز داخل الملعب.

وأشار إلى أن إقامة فعاليات ذات طابع خاص على هامش مواجهة تجمع منتخبين ينتميان إلى دولتين إسلاميتين، وهما مصر وإيران، تثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن الإصرار على تنظيمها في هذا التوقيت يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة، إلا أن المنتخب المصري لن يسمح لمثل هذه الأمور بالتأثير على استعداده للمباراة.

مصطفى بكري: تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس سبب عزوف أوائل الخريجين عن العمل



طالب الإعلامي مصطفى بكري، بإعادة النظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن ضعف الأجور أصبح السبب الرئيسي في عزوف أوائل الخريجين عن العمل الأكاديمي، إلى جانب تأثيره السلبي على تصنيف الجامعات المصرية.

يجب مراجعة ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس بات محل اهتمام واسع؛ بعد تناوله في البرنامج، ما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة بشأنه.