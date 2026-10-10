ضبط طبيب أسنان هارب من تنفيذ حكم ممارسة الرذيلة مع 24 سيدة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض طبيب أسنان هارب من تنفيذ حكم حبس بتهمه ممارسة الرذيلة مع 24 سيدة داخل عيادته بمركز طنطا وكفر الزيات .

سقوط طبيب أسنان

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بطنطا بالضرورة فتح التحقيق في واقعة ارتكاب طبيب اسنان شهير للأعمال الرذيلة مع سيدات داخل مسكن عيادته بناء علي تقدم زوجته ببلاغ رسمي حول اكتشافها خيانته بفراش الزوجية عقب ارسال لها الفيديوهات عبر مجهول أمام منزل الأسرة .

تحرك جهات التحقيق

كما وجهت النيابة العامة بضبط وإحضار الزوج المتهم في بلاغ زوجته لأخذ أقواله .

كما أمرت النيابة العامة في طلبات رسمية باستدعاء الطبيب الشهير والاستعلام عن كونه مسجل في نقابة الأطباء الاسنان بالغربية من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

الطبيب المتهم

كما ننفرد بنشر صورة الطبيب المتهم بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع سيدات أخريات تجاوز عددهم 24 سيدة عقب صدور قرار من النيابة العامة باستدعاءه بناءا علي بلاغ زوجته واتهامه بالخيانه الزوجية وممارسة اعمال منافية للأداب واستغلال منزل عش الزوجية في ممارسة الأعمال الفاضحه .

وكانت مدينتي طنطا وكفر الزيات في محافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الصدمة والدهشة حول شيوع نبأ شكوي سيدة متزوجة حيال وضد زوجها طبيب أسنان شهير استغل مسكن وعيادته داخل قرية كفر مشلة بكفر الزيات بمسقط رأسه بكفر الزيات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة مع الطبيب المتهم .

بداية القصة

وكانت مصادر داخل مديرية الصحة ونقابة الأطباء الاسنان بمحافظة الغربية اليوم عن مخاطبة النيابة العامة للاستعلام عن هوية طبيب الأسنان المدعو "إ.م"44 سنة المعروف إعلاميا ب"طبيب صاحب 24 علاقه مع سيدة" والتأكد من تسجيل بياناتهم بقاعدة أطباء الأسنان والإستعلام عن منصبه الإداري باحداي المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات .

تفاصيل الواقعة

وكانت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها تقدمت ببلاغ رسمي يحمل رقم 3412 إداري اول طنطا لسنة 2024 م ضد زوجها طبيب أسنان شهير بالممارسة الرذيلة وخيانته الزوجية لها من خلال ارتكاب أعمال فاضحه وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة بالفراش عش الزوجية والقائم بمنطقة شارع النادي بطنطا .

وقدمت السيدة المبلغة فلاشة تحوي مقاطع وافلام إباحية للطبيب زوجها تحوي صور وفيديوهات مع سيدات أخريات في أوضاع مخلة بالشرف بالفراش الزوجية فضلا عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظا علي صالح القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع .

تحرك أمني

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة تدعي"م.ن"39 سنة يفيد بتضررها من الأعمال الخادشة للحياة التي ارتكبها زوجها ويعمل طبيب اسنان ومدير اداري باحدي المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات وتقدمها بالفلاشة تحوي مقاطع فيديو لخيانته ومضاجعه أكثر من 24 سيدة بالفراش الزوجية خلال فترة تواجدها خارج المنزل.

كشف حقيقة الواقعة

كما كثفت الأجهزه الأمنيه من جهودها لكشف مصدر تصوير مقاطع الفيديوهات والصور لضحايا الزوج لسرعه ضبطه وتسليمه للعداله .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.