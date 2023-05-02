حدث ليلا| سوريا لن تشارك في القمة العربية بالسعودية.. 4 شروط تصعب موقفها.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن انخفاض بنسبة 95٪ في الأرباح التشغيلية للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقا لتقرير موقع gizmochina أرجعت العلامة التجارية الرائدة السبب في هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على الرقائق الإلكترونية بمختلف فئاتها، وبالتالي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن مصطفى درويش واسر ياسين: تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش نعت الفنانة داليا البحيري زميلها الراحل الفنان مصطفى درويش والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بسكته قلبية .

وجه الفريق أول شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة السوداني، التحية لكل الشعب السوداني الصامد البطل الذي وقف مع قواته المسلحة في معركة استرداد الوطنية، وترحّم على كل الذين مضوا في هذه الحرب من ذلك الخائن مدنيين وعسكريين.

كشف الكاتب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني.

خيم التعادل بهدفين لكل فريق على مباراة ليستر سيتي وإيفرتون في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون من ضربة جزاء في الدقيقة 15 لكن ليستر سيتي رد بهدفين حملا توقيع كاجلار سويونكو وجيمي فاردي في الدقيقتين 22 و33. وحصل ليستر سيتي على

انتهت الآن لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة

تواصل دول العالم جهود إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الرسمي وميليشيا الدعم السريع المنشقة منذ منتصف أبريل.

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات. ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة. ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

علق أحمد حسام ميدو، على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر المصري ضد الأهلي. قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم فادح بسبب أصحاب الأيادي المرتعشة، في اتخاذ قرار حاسم بأزمة محمود كهربا". أضاف: "الزمالك حافظ على حقوقه بالانسحاب من لقاء السوبر المصري". واختتم:

نفت إي جين كارول ، الكاتبة التي اتهمت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالاغتصاب والتشهير ، يوم الاثنين اختلاق مزاعمها للترويج لمذكراتها.

أعلن الراحل مصطفى درويش منذ فترة عن تنازله عن اسمه الفني، بسبب مشاكل تعرض لها زميله الفنان الذي يحمل نفس الاسم، موجهًا رسالة للمنتجين: «يا جماعة أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ أحق بالاسم مني».

أخبار مصر.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 قرارات لصالح عمال مصر في عيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو من كل عام

يحاول آلاف الأمريكيين وغيرهم من الأجانب الفرار من السودان. البعض يصل إلى المملكة العربية السعودية ، لكن الخروج منه خطير والحكومات الأجنبية تقدم دعما محدودا.

أخبر الرئيس الامريكي جو بايدن نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض، الاثنين، أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها كان 'صارمًا'

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن عسكريا بصفوف قوات الجيش استشهد فيما اصيب 7 في هجوم إسرائيلي على حلب

هل موت الفجأة من سوء الخاتمة ؟ يجب على الإنسان العاقل أن يكون مستعداً للموت في أي لحظة حيث إن الموت واقع لكل البشر لا محالة، ويكون ذلك الاستعداد للموت بأن يفعل الإنسان كثيراً من الأعمال الصالحة وإخراج الصدقات وإقامة العبادات المفروضة وأن يتقي الله تعالى ويستغفره فالله تعالى غفور رحيم. موت الفجأة

رحل الفنان مصطفى درويش أمس عن عمر يناهز 43 عاما، بعد توقف في عضلة القلب، مما تسبب في حزنا كبيرا بين متابعيه وأهله وأصدقاءه.

ألفاظ ممنوعة في العزاء ، هناك ألفاظ متداولة في واجبات العزاء ومنتشرة بين الناس، وهذه الألفاظ موجودة في غير موضعها، مثل قول البقية في حياتك

قرر وزير النقل الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتوفير كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان. وفي اطار المتابعة المستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان وجه وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحدث النوبة القلبية فجأة وكذلك مع بعض الأعراض، إحداها هي النوبة القلبية الصامتة التي لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت إنسان.

عاد اسم الفرعون المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي الى التردد من جديد، للرحيل عن ليفربول، خلال موسم الانتقالات الصيفية

أكد المحامي محمد رشوان، أن طعن النادي الأهلي في مجلس الدولة ضد قرار تشكيل لجنة الانضباط، جاء لأن لائحة اتحاد الكرة تنص على ضرورة انتخاب اللجنة من الجمعية العمومية، لكن اتحاد الكرة تدخل لتعيين لجنة جديدة. وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يطعن على قرارات اللجنة، وبالتالي لم يطعن على

عن سؤال مهم استقبلته دار الإفتاء المصرية، وهو : لماذا نصلي السنن والنوافل قبل وبعد الصلوات المفروضة؟ أجابت دار الإفتاء على السؤال وبينت فوائد صلاة السنن والنوافل قبل وبعد الصلوات.

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات. وقال الكومي، في تصريح لقناة الحدث اليوم: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء". وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع

كشف مصدر مطلع بالسفارة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم بأن السفارة نجحت في إجلاء ما يقرب من 203 أشخاص بعيدا عن المعارك الدائرة بين القوى المتنازعة

توجه خالد البلشي نقيب الصحفيين بزيارة إلى الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق بمنزله في لفتة طيبة تُكرس لتقاليد نقابية تقوم على تواصل الخبرات وتقدير الأدوار التي ساهم بها كثير من النقباء والنقابيين السابقين.

تنظر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة. وتقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن

يكثر البحث عن دعاء طلب الذرية والشفاء من العقم، خاصة وأن دعاء طلب الذرية والشفاء من العقم، ثابت من القرآن الكريم على لسان نبي الله زكريا عليه السلام، وفي التقرير التالي نرصد ما جاء في دعاء طلب الذرية والشفاء من العقم، وما يقال لصلاح الذرية وحفظها من الشيطان الرجيم.

أكدت شرطة ولاية إلينوي أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تراكم سيارات ضخم نتج عن عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المنطقة.

انتقدا رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، شركة آبل مجددا بسبب قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، والذي يتطلب رسوما “مجحفة” من المطورين تقدر بـ 30 % على كل تطبيق داخل المتجر.

علق أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، على عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وانسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري. قال عبد المقصود في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث معي وأبلغني بأن ما يحدث للمنافس لدينا من مجاملات،

تتكاتف الدول العربية لعودة سوريا للحضن العربي وحضور قمة السعودية المقبلة، والمقرر لها مايو الجاري، بعد سنوات .. المزيد ..

علق أحمد حسام ميدو على قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، والتي أثارت الجدل قبل مواجهة السوبر المصري. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في قضية كهربا الكل يريد إثبات أنه الأقوى بكل الطرق، والأمر أصبح خارج السيطرة". وأضاف:"هناك لاعب ارتكب خطأ لا بد من أن تكون هناك عقوبة

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-5-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.