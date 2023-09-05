حدث ليلا| ولي العهد السعودي يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي.. المتحدة: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تحدثت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات.

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وتهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي،

في ثاني مبارياته الودية بمعسكر مراكش .... المصري يتعادل مع الاتفاق المراكشي بدون أهداف

قدّم الفنان ماجد الكدواني شكره للفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة الذي يُعرض على قناة دي إم سي.

رد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، ما يتردد بشأن قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك، مشيرا إلى أن هذا الأمر عا تماما عن الصحة وشائعة.

قدمت الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم ، الذي يُعرض على قناة الحياة، فقرة خاصة لاستضافة الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة. تمت استضافة ثلاثة من الأطفال الفائزين بالمركز الأول في فئات متنوعة، وهي القراءة والغناء والعزف.

حلت أمس الاثنين ذكرى وفاة الفنان التشكيلي المصري محيي الدين اللباد، الذي كان رسامًا وفنانًا تشكيليًا. وُلد اللباد في 25 مارس 1940 في القاهرة، مصر، وتلقى تدريبه في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة من عام 1957 إلى عام 1962، حيث درس التصوير الزيتي. بعد تخرجه، عمل كرسام للكاريكاتير في الصحافة المصرية والعربية، وعمل أيضًا كرسام ومؤلف لكتب الأطفال في دار المعارف ، بالإضافة إلى عمله كرسام بمجلة سندباد للأ

فأجا شاب سعودي يدعي “غازي الذيابي” 5 من أخوته في تجمع عائلي بهدية لكل فرد يقدر ثمنها بـ “700 ألف ريال” معلقا: “في ذمتي أنها قليلة في حقهم”.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لعدد من كبار الشخصيات الإسلامية في روسيا؛ نظرا لاسهاماتهم في التحضير لاحتفالات الذكرى 1100 لاعتناق شعب دولة بلغاريا الإسلام.

أحدتث واقعة عنتيل مدينة نصر ،المشينة حالة من الغضب والضجر بين المواطنين، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على دكتور صيدلي شهير، وذلك بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده ببلاغ في قسم الشرطة، تضمن فلاشة تحتوى عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية التي يعمل بها.. للمزيد

هل سيجوب المسيح الدجال الأرض جميعا أم أن هناك أماكن لن يستطيع دخولها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال برنامج “والله أعلم”، على شاشة سي بي سي.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حلت الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية. و كتب أحمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك: “رسميًا.. الإعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية”. وأعلن الإعلامي أحمد حسن، قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي المشرف العام علي الكرة، بتكليف الكابتن حسام غالي،

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على خط المواجهة.

تحدث إسلام المؤدب، صحفي راديو إكسبريس التونسي، عن مواجهة منتخب مصر وتونس الودية في سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إراحة فيتوريا لـ محمد صلاح في مواجهة إثيوبيا؛ هي من أجل منحه الفرصة لحسم موقفه من عرض اتحاد جدة. تحدث إسلام المؤدب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" على قناة "صدى

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر نجم الأبيض السابق، أعلن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة بشكل رسمي . وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق: "فاروق جعفر أعلن في اجتماع رموز الزمالك بالأمس الذي أقيم في منزل أيمن يونس نجم القلعة

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطرت على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجه المرحلة الثالثة حيث يترقبها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم والتحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

كشفت فاطمة السويركي، ابنة رجل الأعمال سيد رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، تفاصيل اتهامها لوالدها بطردها من منزلها وبيع جميع ممتلكاتها وأثاثها المنزلي.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطار التنمية مستمر في محافظة سيناء، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء وإزالة أي عقبات للمنتفعين بالأراضي الزراعية فيها. وقال السيد القصير، في تصريحات خاصة لقناة "صدي البلد "الفضائية لبرنامج

أعلن المجلس العسكري في النيجر، فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات، فيما كشف رئيس الوزراء- المُعين ممن استولوا على السلطة- علي الأمين زين، عن وجود اتصالات لضمان "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية من البلاد. وقال متحدث باسم وزارة النقل في النيجر، إن القادة العسكريين للبلاد أعادوا فتح المجال الجوي أمام جميع

ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى 8 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم. وتشمل فعاليات المؤتمر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان،

نفى محمد سعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (المتحدة للخدمات الإعلامية)، وجود اللائحة المزعومة التي تم تداولها على واتس آب ، بين العديد من العاملين بمجال صناعة السينما والدراما، وجاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C).

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

كشفت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن الميزانية، والموقف المالي الحالي، وكانت المفاجأة للجميع؛ حيث تخطت إيرادات وأرصدة النقابة في البنوك الـ 144 مليون جنيه.

أعلنت وسائل إعلام في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء. وأفاد موقع “فلسطين اليوم”، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم. وسنوافيكم بالتفاصيل.

تبدأ وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري، من معادة وخردة، خلال مزايدة عمومية، اليوم الثلاثاء. يأتي ذلك، ضمن خطة إعادة إعمار الميناء، والتي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية، ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة الميناء. وفي سياق متصل، سبق أن بحث وزير الأشغال العامة

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا، اليوم الثلاثاء، والذي يُجري زيارة إلى القاهرة. ومن المقرر أن تشهد المباحثات، العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وسبل تعزيزها في شتي المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. وفي ختام اللقاء، يعقد وزيرا خارجية مصر واليابان،

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة جديدة بشأن الطقس ودرجات الحرارة، إذ تشهد البلاد موجة حارة جديدة ويبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة لتسجل 46 درجة على جنوب الصعيد للمحسوسة مع يوم الجمعة المقبل، و40 على القاهرة الكبرى.

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

علَّقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على التشكيل المثالي لرابطة الأندية الخاص بأفضل 11 لاعبا عن الموسم المنقضي. وقال أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN": "بعض اختيارات الجماهير للاعبين في التشكيل المثالي لرابطة الأندية غير منطقي ، وعلى رأسهم حسين

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إيسترا، بمنطقة موسكو وكالوجا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف العاصمة الروسية. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الدفاع الروسية في بيان قوله إن: "أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة