دراسات الأسبوع.. عدوى كورونا تسبب مشاكل في العين.. وعلامة بالجلد تشير بإصابتك.. وعادة يومية تنقله.. ونوع من فيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك

- تأثير فيروس كورونا على العين
- أدلة جديدة بشأن إصابة الحوامل بـ كورونا
- المصابين بالسمنة وزيادة الوزن؟.. أيهما أكثر عرضة لـ كورونا
- علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا
- لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر الإصابة بكورونا هذا الشتاء
- نوع من الفيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك
- مرضى الربو أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا
- مدة بقاء فيروس الإنفلونزا وكورونا على جلد الأشخاص
- النساء الأكثر قدرة على تتبع وتطبيق إرشادات الوقاية من كورونا من الرجال
- عادة يومية غير متوقعة تنقل كورونا
- الجينات الوراثية أحد أسباب الوفاة لبعض مصابي كورونا
نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأيام الماضية، مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، وكشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، وفيما يلي نرصد أبرز الدراسات التي أثارت الجدل مؤخرا.
تأثير فيروس كورونا على العين
كشفت تقارير حالة جديدة عن ظهور تأثير جديد لـ فيروس كورونا في العين.
وأظهر تقرير جديد أنه تم العثور على آثار للمرض الفيروسي في عين امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا بعد شهرين من تعافيها.
وأوضح الباحثون بالتفصيل امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم تشخيص إصابتها بالفيروس التاجي كورونا في أوائل فبراير واختبارها سلبيًا بعد 18 يومًا من الإقامة في المستشفى، بعد فترة وجيزة من خروجها من المستشفى، أصيبت بألم في كلتا عينيها ، بسبب تراكم السوائل.
وبعد أن خضعت لعملية جراحية في مارس، كان عليها إجراء عملية إضافية في أبريل، أظهرت خلالها عينات أنسجة العين دليلًا على وجود بروتينات فيروسية، وفقًا لفريق من المستشفى العام لقيادة المسرح المركزي في ووهان، الصين.
ولجمع النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت لاحقًا في JAMA Ophthalmology ، نظر الفريق في مريض مصاب سابقًا بـ فيروس كورونا COVID-19.
وأصيبت المرأة البالغة من العمر 64 عامًا، بسعال جاف لمدة 5 أيام، وإسهال لمدة 9 أيام قبل أن يذهب إلى المستشفى.
ووجد الأطباء أنها مصابة بحمى تصل إلى 37.8 درجة مئوية ووجدت الأشعة المقطعية على الصدر أنماطًا من التشوهات في الرئتين، وبعد إجراء اختبار مسحة الأنف، تم تشخيص إصابتها بـ فيروس كورونا ، لكن لم يكن لديها أعراض تنفسية أو عينية خطيرة أثناء إقامتها في المستشفى.
وبحلول اليوم الثامن عشر ، اختفت أعراضها وتلقت اختبارين سلبيين، بدأت تعاني من ألم مستمر في العين اليسرى وفقدان حدة البصر. بعد ثلاثة أيام، ظهرت نفس الأعراض في عينها اليمنى.
واكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من نوبة الجلوكوما الحادة؛ حالة خطيرة في العين تحدث عندما يرتفع ضغط السائل داخل عينك بسرعة.
ولم يكن من الممكن خفض ضغط العين بالأدوية ، لذلك قرر الأطباء أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العين، ومع ذلك فقد اضطرت إلى إجراء عملية جراحية مرة أخرى بسبب الضغط الذي لا يمكن السيطرة عليه في عينها اليمنى.
وحصل الباحثون على عينات دم وأنسجة من المريض أثناء الجراحة وكذلك من مريض آخر كان مصابًا بمرض الجلوكوما ولكن ليس COVID-19 لتأكيد شكوكهم.
وأظهرت النتائج وجود مستضدات، أو بروتينات فيروسية ، على القزحية وعلى الملتحمة الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.
وتم العثور أيضًا على بروتينات مستقبلات ACE2 في الملتحمة، بعد شهرين من نتيجة اختبار المرأة إيجابية.
وخلص الباحثون إلى أنه "بناءً على هذه النتائج فإن العين هي أيضًا أحد الأعضاء المستهدفة للعدوى الفيروسية بالإضافة إلى الرئتين".
أدلة جديدة بشأن إصابة الحوامل بـ كورونا
وجد الباحثون أن الأعراض التي تظهر على النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن تستمر لمدة شهرين أو أكثر.
وحلل فريق البحث الدورة السريرية ونتائج 594 امرأة ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2 أثناء الحمل، ووجدوا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للحوامل هي السعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والحمى، ونصف المشاركين ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أسابيع و 25 % ظهرت عليهم الأعراض بعد ثمانية أسابيع.
وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة فانيسا إل جاكوبي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة: "وجدنا أن الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يتوقعن فترة طويلة مع ظهور الأعراض".
وأضافت جاكوبي: "يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا كوفيد -19 أثناء الحمل لفترة طويلة ، ويكون لها تأثير كبير على الصحة والعافية".
في حين ركزت الأبحاث السابقة حول عدوى SARS-CoV-2 أثناء الحمل بشكل أساسي على المرضى المقيمين في المستشفى، ركز التحليل الجديد على المرضى المتنقلين ، الذين يمثلون الغالبية العظمى من البالغين المصابين بالفيروس.
وأثبت المشاركون في الدراسة نتائج إيجابية بين 22 مارس و 10 يوليو وكان متوسط أعمارهم 31 عامًا، وهو متوسط عمر الحمل وقت التسجيل في الدراسة حوالي 24 أسبوعًا.
ووجد الباحثون العديد من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، ولكن أيضًا الأعراض المرتبطة بالفيروس كانت معقدة بسبب تداخل أعراض الحمل الطبيعي، بما في ذلك الغثيان والتعب والاحتقان.
كما أظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن الأعراض الأولية الأولية كانت السعال (20 %) والتهاب الحلق (16 %) وآلام الجسم (12 %) والحمى (12 %). بالمقارنة ، تحدث الحمى في 43 % من المرضى غير الحوامل في المستشفى.
ووفقًا للدراسة ، كان فقدان حاسة التذوق أو الشم هو العَرَض الأول لدى 6٪ من النساء الحوامل، وشملت الأعراض الأخرى ضيق التنفس، وسيلان الأنف، والعطس، والغثيان، والتهاب الحلق، والقيء، والإسهال ، أو الدوخة.
ووجد البحث أن متوسط الوقت اللازم لحل الأعراض كان 37 يومًا.
المصابون بالسمنة أم أصحاب الوزن الزائد.. أيهما أكثر عرضة لـ كورونا
كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فقط ، وليس السمنة فقط ، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من العدوى.
وحسب موقع "timesofindia"، أن ما يقرب من 40 ٪ من البالغين الأمريكيين يعانون من السمنة، وهو ما ربطته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالنتائج السيئة للعدوى في أواخر يونيو ، وحوالي 32 ٪ يعانون من زيادة الوزن ، وفقًا للوكالة.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا Covid-19 ودخولهم المستشفى ، كما أن خطر الوفاة من العدوى يزداد مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
ويحدد الأطباء ما إذا كان الأشخاص يعانون من السمنة أو زيادة الوزن من خلال حساب الطول والوزن بهدف تقدير الدهون في الجسم يسمى مؤشر كتلة الجسم، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 30، وتعرف السمنة على أنها مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى.
وقال باري بوبكين ، أستاذ التغذية في كلية UNC Gillings للصحة العامة العالمية ، إن التغييرات الأيضية المرتبطة بالوزن الزائد تقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض ، والتي من المحتمل أن تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بنتائج فيروس كورونا.
وأضاف إن العوامل الجسدية التي تحدث أحيانًا مع السمنة ، مثل انخفاض قدرة الرئة وتوقف التنفس أثناء النوم ، يمكن أن تكون مهمة أيضًا.
ووجدت مراجعة أجريت في أغسطس لـ 75 دراسة مع بيانات عن فيروس كورونا Covid-19 و BMI شارك في تأليفها Popkin علاقة قوية بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومخاطر دخول المستشفى والحاجة إلى علاج وحدة العناية المركزة.
كما أثارت الورقة تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات قيد التطوير لفيروس كورونا مثل لقاح الإنفلونزا ، يمكن أن تكون أقل فعالية في هؤلاء السكان.
علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا
أبلغ بعض مرضى الفيروس التاجي كورونا عن ظهور طفح جلدي، يُعرف باسم الطفح الفيروسي، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد (BAD)، بالاشتراك مع تطبيق COVID Symptom Study.
وأضافت مستشفى الأطفال الوطني أن الطفح الفيروسي هو نوع من الطفح الجلدي يرتبط عادة بعدوى فيروسية، تشمل أنواع الطفح الفيروسي الحصبة والحصبة الألمانية وجدري الماء.
وحسب موقع "express"، في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا، قد يجد المرضى بقعًا ملطخة من الجلد الأحمر في جميع أنحاء الجسم، وقد تكون علامة التحذير الوحيدة للعدوى
وأشارت الدراسة أن هذا نمط شائع في الالتهابات الفيروسية مع طفح جلدي متماثل يشتمل على العديد من البقع الحمراء أو النتوءات على الجسم، وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض مرض فيروسي مثل الحمى والسعال والشعور بالضيق.
يمكن أن يصاب المرضى المصابون بـ فيروس كورونا المشتبه به بهذا النمط ، لكن قد لا تظهر عليهم أعراض أخرى، وأضافت أنه في غضون ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور طفح جلدي حطاطي أو حويصلي جديد.
كما يمكن أن تتطور في أي مكان من الجسم، ولكن من المرجح أن تظهر على ثنايا الجلد ، وقد تسبب حكة شديدة، ويتكون الطفح الجلدي الحطاطي والحويصلة من مناطق حمراء ووعرة على الجلد.
تعد الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق من أكثر أعراض الفيروس التاجي شيوعًا ، وفقًا لـ NHS، لا يجب إجراء اختبار للعدوى إلا إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض.
أبلغ بعض المرضى أيضًا عن التهاب الحلق والصداع وحتى الفواق، بالإضافة إلى العلامات الأكثر شيوعًا.
تلقي لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر الإصابة بكورونا هذا الشتاء
يعيش العالم في هذه الأيام حالة من الترقب والخوف ويعتقد الكثير من الناس في وجود موجة أخرى من كورونا في الشتاء المقبل.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن باحثون من كليفلاند كلينك أكدوا أن تلقي لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر إصابتك بـ Covid-19 هذا الشتاء.
وكشفت الحكومة البريطانية عن خطط لتوفير لقاحات الإنفلونزا لأكثر من 30 مليون شخص خلال موسم الأنفلونزا هذا القادم في الشتاء أكثر بالملايين من تلقيها العام الماضي.
وحلل الفريق أكثر من 13000 مريض تم اختبارهم مارس وأبريل من هذا العام، وكشفت تحاليلهم أن 4138 مريضا قد تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا العام الماضي ، بينما لم يتم تطعيم 9082 مريضا.
جدير بالذكر أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
و أشار الدكتور جو زين إلى أن النتائج توضح أنه يجب علينا المضي قدمًا كالمعتاد في استراتيجية التطعيم ضد الإنفلونزا العالمية في موسم الأنفلونزا هذا.
وأضاف الطبيب ، "لا يزال الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل وسيلة وقائية ضد فيروس الأنفلونزا لك وللأشخاص من حولك.
نوع من الفيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك
أظهرت دراسة جديدة أن تناول مكملات الفيتامينات هذه قبل النوم يمكن أن يساعدك على تذكر أحلامك في الصباح، انه أمر مخيب للآمال عندما تستيقظ في الصباح ولا يمكنك تذكر أي أحلام حلمت بها بين عشية وضحاها. هناك بعض التفسيرات المحتملة المدعومة بالأبحاث للأحلام التي لا يمكن تذكرها.
وأحد الأسباب المحتملة هو الحرمان من النوم بسبب حركة العين السريعة (REM) حيث ترتبط الأحلام الواضحة بهذه المرحلة الفريدة من النوم. بعض الأدوية ، على وجه الخصوص ، مضادات الاكتئاب قد تثبط نوم حركة العين السريعة. قد يؤخر الكحول أيضًا بداية أو تقليل كمية نوم حركة العين السريعة لذا ، ما الذي يمكنك فعله لتحسين استدعاء أحلامك؟
وتم إجراء الدراسة العشوائية المزدوجة التعمية التي خضعت للتحكم بالغفل من قبل جامعة أديلايد في أستراليا. المشاركون (100 شخص تطوعوا للدراسة) تناولوا 240 ملغ من مكمل فيتامين B6 مباشرة قبل النوم لمدة خمسة أيام متتالية. أبلغ أولئك الذين تناولوا فيتامين ب 6 عن تحسن في قدرتهم على تذكر الحلم. لاحظ الباحثون أن تناول المكمل لم يؤثر على حيوية المشاركين وغرابة أحلامهم أو جوانب أخرى من أنماط نومهم.
فيتامين ب 6 هو واحد من ثمانية فيتامينات في المجموعة ب المعقدة. يلعب هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين ، عدة أدوار مهمة للحفاظ على صحة الجسم وتنمية دماغ سليم. يساعد فيتامين ب 6 ، إلى جانب فيتامينات ب الأخرى ، الجسم على معالجة البروتينات والكربوهيدرات والدهون من النظام الغذائي الغذائي. هذا الفيتامين مهم أيضًا لوظيفة الجهاز العصبي وصحة المناعة.
ونظرًا لأن أجسامنا لا تنتج فيتامين ب 6 ، فنحن بحاجة إلى الحصول عليه من مصادر مختلفة. حقيقة أن فيتامين ب 6 قابل للذوبان في الماء يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم إلى حد كبير ، مما يجعل جسمنا ينفد منه بسهولة.
وتتضمن بعض أفضل مصادر فيتامين ب 6 الفاصوليا والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبابايا والبرتقال والشمام والموز والأفوكادو والسبانخ والبطاطس والحليب والجبن والبيض واللحوم الحمراء والكبد والأسماك.
بينما يحتوي كوب من الفاصوليا المطبوخة على 0.2 مجم من فيتامين B6 ، بينما يحتوي كوب البرتقال الكبير على حوالي 0.1 مجم.
علامات تدل على انخفاض مستويات فيتامين ب 6
الكمية الغذائية الموصى بها (RDA) من فيتامين B6 هي 1.3 ملليجرام يوميًا للبالغين من الرجال والنساء حتى سن 50. وهي 1.7 ملليجرام للرجال فوق 50 عامًا ، بينما تحتاج النساء فوق 50 عامًا إلى 1.5 ملليجرام من هذا العنصر الغذائي يوميًا ، وفقًا لـ المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (NLM).
من الشائع حدوث نقص طفيف في فيتامين ب 6 ، لكن النقص الرئيسي نادر الحدوث. غالبًا ما يُلاحظ نقص فيتامين ب 6 عند الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يتناولون أدوية معينة يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من فيتامين ب 6.
أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى ، وإدمان الكحول ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، أو مرض كرون يمكن أن يصابوا بنقص في فيتامين ب 6. هذا لأنهم يجدون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 6 من الطعام أو المكملات الغذائية.
وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن لديك مستويات منخفضة من فيتامين ب 6. وتشمل "ضعف الجهاز المناعي ، وفقر الدم ، والطفح الجلدي والحكة ، والجلد المتقشر على الشفاه ، وتشققات في زوايا الفم واللسان المتورم، وقد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 6 إلى الاكتئاب والارتباك.
يمكن أن يسبب فيتامين ب 6 تفاعلات مع بعض الأدوية. لذلك ، ناقش دائمًا مع طبيبك قبل تناول مكمل البيريدوكسين.
فاكهة تثبت قدرتها على خفض السكر بالدم
إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير؛ فهناك أطعمة صحية وعادات يساعد الحفاظ على تناولها وأدائها على ضبط مستوى السكر في الجسم.
وكشفت دراسة حديثة أن هناك نوعا من الفاكهة يعمل على خفض مستوى السكر من النوع الثاني في الدم.
وأشارت الدراسة وفقا لموقع express أن التوت البري هو الذي يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، حيث يحصل الجسم على نسبة كافية من السكر من التوت البري.
وقال الأطباء إن الالتزام بتناول حفنة من التوت البري يوميا يغنيك عن أخذ الانسولين، فهو الذي يعمل على تنظيم السكر بالدم لكنه ضار ببعض الأشخاص.
أظهرت الأبحاث أن التوت البري هو علاج عشبي شائع يستخدم لخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
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ذكرت إحدى الدراسات أن مستخلص التوت يخفض مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 بشكل أكثر فعالية من العلاج الوهمي، قدمت خلاصة ما يعادل 50 جراما من التوت الطازج.
أظهرت دراسة أخرى استمرت 8 أسابيع أن اتباع نظام غذائي غني بالتوت الطازج يزيد من إفراز الأنسولين لدى البالغين المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.
مرضى الربو أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا
مرضى الربو أكثر الأشخاص تخوفا من دخول فصل الخريف بسبب ارتداء الكمامة، كما أنهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لأنهم من أصحاب الأمراض المزمنة.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى الربو الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ليس لديهم مخاطر أعلى للدخول إلى المستشفى أو يحتاجون إلى مساعدة التنفس الميكانيكية مقارنة بمرضى COVID-19 غير المصابين بالربو.
كما أن مرضى الربو أقل عرضة للوفاة من المرض، ودرس الباحثون في نظام الرعاية الصحية في بوسطن 562 مريضًا مصابًا بالربو مصابًا بـ فيروس كورونا COVID-19 و 2686 مريضًا من نفس العمر مصابًا بـ COVID-19 غير مصاب بالربو.
وأشارت الدراسة أن تم نقل المجموعتين إلى المستشفى بمعدلات متشابهة (18٪ إلى 21٪) وكانت لهما حاجة مماثلة للتهوية الميكانيكية (3٪ في مجموعة الربو مقابل 4٪).
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لكن الباحثين أفادوا أن مرضى الربو كانوا أقل عرضة للوفاة من الفيروس بنسبة 70٪، لم يمت أي من 44 مريضا يعانون من الربو الحاد.
مدة بقاء فيروسي الإنفلونزا وكورونا على جلد الأشخاص
توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا المستجد، إذا ترك دون عائق يمكن أن يعيش لساعات عديدة على جلد الإنسان.
وأشارت الدراسة على ضرورة ارتداء الكمامة لمنع وصول رذاذ المصابي إلى جلد الأشخاص.
أجرى الباحثون تجارب معملية، حيث وجد أن فيروس الإنفلونزا أ أقل من ساعتين على جلد الإنسان، بينما الفيروس التاجي كورونا لأكثر من 9 ساعات، وتم تعطيل كلاهما تمامًا في غضون 15 ثانية باستخدام معقم لليدين يحتوي على 80٪ كحول.
توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليًا باستخدام فرك اليدين بالكحول بنسبة 60٪ إلى 95٪ كحول أو غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أظهرت الدراسات أن انتقال COVID-19 يحدث إلى حد كبير عن طريق الهباء الجوي والقطرات.
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كما توصلت دراسة جديدة إلى أن اضطراب النوم الشائع يبدو أنه يعرض مرضى كوفيد -19 لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. باستخدام قواعد البيانات الوطنية الفنلندية ، وجد الباحثون أنه في حين أن معدلات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد كانت هي نفسها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) أو الذين لا يعانون منه ، إلا أن الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم مخاطر أعلى بمقدار خمسة أضعاف.
وحسب موقع timesofindia عندما ينام الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي، يتوقف تنفسهم لفترة وجيزة ثم يستأنف، غالبًا عدة مرات أثناء الليل، يرتبط انقطاع التنفس أثناء النوم بمشاكل صحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري ، ولكن تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد حتى بعد أن أخذ الباحثون كل هذه العوامل الأخرى في الاعتبار.
التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يقلل من مخاطر الإصابة بـ كورونا
على مدى السنوات الماضية، واجه التطعيم ضد الإنفلونزا جدلًا هائلًا بسبب النقاشات حول سلامته وفعاليته، وفق ما ذكر موقع نيوز ميديكال لايف ساينس.
ومع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يعتقد العديد من الخبراء أن الحصول على لقاح الإنفلونزا في الوقت المناسب قبل حلول فصل الشتاء، يمكن أن يقلل من مخاطر النتائج الصحية الضارة ويقلل العبء على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وهو مايدعو دول العالم للتحرك لتطعيم شعوبها ضد الإنفلونزا الموسمية، التي يذهب ضحيتها الكثيرون في العالم.
في المملكة المتحدة ، وجد فريق من الباحثين في إمبريال كوليدج لندن أن وباء مرض فيروس كورونا (COVID-19) الناجم عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) ، زاد نسب قبول حدوث تطعيم واقي من الإنفونزا.
وقام الباحثون بقياس تأثير جائحة الفيروس على قبول التطعيم ضد الإنفلونزا في موسم 2020-2021 ، بما في ذلك أولئك المؤهلين حديثًا لبرنامج التطعيم المجاني التابع للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.
للوصول إلى نتائج الدراسة ، أجرى فريق البحث استبيانًا عبر الإنترنت مع المسجلين في برنامج السجل الصحي للمرضى.
تم اختيار المشاركين في الدراسة بناءً على المعايير الصحية المعمول بها في بريطانيا، بما في ذلك الأشخاص المؤهلين سابقًا أو حديثًا والذين لم يتلقوا بشكل روتيني التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الماضي.
قسم الفريق العلمي المجموعة بناءً على ردودهم حول ما إذا كانوا يعتزمون تلقي لقاح الإنفلونزا في موسم 2020-2021.
بعد تحليل نتائج الاستطلاع ، وجد الفريق أنه من بين أكثر من 6600 مستجيب ، قال 61.1 بالمائة منهم بأنهم تلقوا تطعيم الإنفلونزا بشكل روتيني سابقًا ، بينما قال 24.5 بالمائة إنهم كانوا مؤهلين سابقًا ولكن لم يتم تطعيمهم.
بناءً على نتائج الدراسة ، خلص فريق البحث إلى أن COVID-19 قد عزز قبول التطعيم ضد الإنفلونزا في موسم 2020-2021 ، من 79.6 بالمائة إلى 91.2 بالمائة في أولئك المؤهلين سابقًا ، و 69 بالمائة من المؤهلين حديثًا.
نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعتزمون الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا ، فمن المهم للحكومة والقطاع الصحي في المملكة المتحدة وريما دول أخرى حول العالم، التخطيط بشكل مناسب لاستراتيجيات التطعيم لضمان حصول الجميع على اللقاح.
وعلى مستوى العالم فإن الإنفلونزا الموسمية تودي بحياة ما يصل إلى 650 ألف شخص سنويًا، وفق منظمة الصحة العالمية.
النساء الأكثر قدرة على تتبع وتطبيق إرشادات الوقاية من كورونا من الرجال
كدت دراسة طبية أنه من المرجح أن تلتزم النساء بإرشادات الأطباء وخبراء الصحة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، مقارنة بالرجال.
ووفقا للدراسة العلمية التي أجريت في جامعة "ييل" الأمريكية، في نيويورك، فإنه من بين الإرشادات التي اتبعتها النساء أكثر من الرجال، هو الحفاظ على مسافة اجتماعية تصل إلى حوالى المترين، وارتداء القناع الطبي في الأماكن العامة، وذلك بحسب النتائج المتوصل إليها في الدراسة، ونشرت في عدد أكتوبر من مجلة "العلوم السياسية والسلوكية".
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وقال الدكتور إيرماك أولكايسوى أوكتين، أحد الباحثين القائمين على الدراسة: "تُظهر الأبحاث السابقة قبل الوباء أن النساء كن يزرن الأطباء بشكل متكرر في حياتهن اليومية ويتبعن توصياتهن أكثر من الرجال".. وأضاف "أوكتين": "إنهم يولون المزيد من الاهتمام للاحتياجات المتعلقة بالصحة للآخرين .. لذا، فليس من المستغرب أن تترجم هذه الاتجاهات إلى جهود أكبر نيابة عن النساء لمنع انتشار الوباء".
يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد وصل حتى الآن إلى 35708182 حالة إصابة، في حين تجاوزت الوفاة مليون حالة وفاة.
الأشخاص الأقل خوفا من كورونا
الخوف الزائد من فيروس كورونا يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لأنه يتسبب فى انخفاض المناعة.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بأفلام الرعب يميلون إلى الإبلاغ عن مستويات أقل من الاضطرابات النفسية استجابة لتفشي كورونا COVID-19. وتشير النتائج، التي نُشرت في مجلة Personalality and Individual Differences ، إلى أن نوع الخيال الذي يستمتع به الشخص مرتبط بكيفية تعامله مع الوباء.
ووفقا لما ذكره موقع "psypost" كان مؤلفو الدراسة مهتمين بمعرفة المزيد حول سبب تعريض الناس عمدًا للعنف الخيالي والمواقف المخيفة. لقد أتاح اندلاع SARS-CoV-2 المعروف بـ كورونا فرصة لفحص التصرفات النفسية للأشخاص الذين يحبون مثل هذه الأشياء.
وفي أبريل من عام 2020 ، بعد وقت قصير من إعلان تفشي فيروس كورونا الجديد جائحة عالمي ، أجرى الباحثون مسحًا على 322 مشاركًا أمريكيًا باستخدام منصة الاستطلاع عبر الإنترنت Prolific. وشمل المسح تقييم الاستجابة النفسية للوباء. كما تضمنت تقييمات تفضيلات النوع وفضول المرض ، من بين عوامل أخرى.
ووجد الباحثون أن محبي أفلام الرعب والبرامج التلفزيونية - وكذلك محبي الأنواع الجاهزة مثل أفلام الزومبي - أبلغوا عن ضغوط نفسية أقل وسط جائحة كورونا COVID-19. وكان من غير المرجح أن يتفق معجبو هذه الأنواع مع عبارات مثل "أثناء الوباء ، كنت مكتئبًا أكثر من المعتاد" و "لم أنم جيدًا منذ أن بدأ الوباء" مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا معجبين. كما أفاد عشاق الأنواع الجاهزة بأنهم أكثر استعدادًا للوباء.
لكن الرعب والمعجبين الجاهزين كلاهما لا علاقة له بالمرونة النفسية الإيجابية وسط جائحة COVID-19. وعلى وجه الخصوص ، لم يكن معجبي الرعب والاستعداد أكثر أو أقل من غير المعجبين للاتفاق مع عبارات مثل "أشعر بالإيجابية تجاه المستقبل" و "شعرت الحياة بأنها ذات مغزى أثناء الوباء".
من ناحية أخرى ، أفاد أولئك الذين كانوا فضوليين بشكل مرضي، بقدرة إيجابية على الصمود أثناء الوباء. ولكن لم تكن هناك علاقة بين الفضول المرضي والضيق النفسي.
"في هذه الدراسة ، نظهر أن الأشخاص الذين تفاعلوا بشكل متكرر مع الظواهر الخيالية المخيفة، مثل عشاق الرعب والفضوليين المرضي، أظهروا مرونة نفسية أقوى خلال جائحة COVID-19. علاوة على ذلك ، فإن مشاهدة الأفلام التي تتعامل مع الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدث أثناء الجائحة ارتبطت بزيادة التأهب المبلغ عنها لوباء كورونا".
وتبرز النتائج أن "الشعور بالقلق أو الخوف ليس سيئًا دائمًا" ، كما قال سكريفنر لـ PsyPost.
لكن الدراسة "لا تذكر أي شيء عن الآلية الكامنة وراء اكتشاف أن عشاق الرعب يظهرون مزيدًا من المرونة النفسية أثناء الوباء. وأضاف سكريفنر: "نتوقع في الورقة البحثية أن هذا قد يكون بسبب أن عشاق الرعب" مارسوا "مهارات تنظيم المشاعر أكثر بسبب تعريض أنفسهم لأدب مخيف".
عادة يومية غير متوقعة تنقل كورونا
يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال أنشطة يومية دون أن نعلم، ويستمر البحث في تسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تنتقل بها العوامل الممرضة.
ووجد باحثون من جامعة برينستون أن المحادثات العادية يمكن أن تولد تدفق هواء مخروطي يشبه النفاثة يحمل قطرات محملة بالفيروس التاجي كورونا لأمتار.
وكشف بحث جديد أن الضغط على الفتحات لفصل الشتاء يخاطر بأن يكون بؤرة للفيروس لأن الانخراط في محادثة عادية يمكن أن يؤدي إلى رش قطرات مصابة بـ فيروس كورونا عبر الغرفة.
وحسب موقع express استخدم الباحثون كاميرا عالية السرعة لتصوير حركة القطرات من شخص يقول عدة عبارات مختلفة بجوار ورقة.
ووجدوا أن بعض الكلمات المنطوقة تحدد مسافة الإرسال والكلام، وأن الأصوات الصعبة مثل "p" تتسبب في انتقال القطرات لمسافة تصل إلى متر واحد.
وتابع الباحثون إن سلسلة متوالية من الجمل تخلق تدفقًا مخروطي الشكل مضطربًا يشبه التدفق يمكنه دفع القطرات فوق مترين في 30 ثانية.
كما تم العثور على عبارات قصيرة لنقل الجسيمات لفيروس كورونا المستجد إلى ما بعد مسافة متر واحد.
وقال الدكتور هوارد ستون، أحد الباحثين في الدراسة: "يجب أن يدرك الأشخاص أن لديهم تأثيرًا حولهم، وإذا تحدثت لمدة 30 ثانية بصوت عالٍ، فستقوم بإسقاط الهباء الجوي لمسافة تزيد عن ستة أقدام في اتجاه محادثك.
ويأمل الباحثون في أن تؤكد النتائج على أهمية التهوية وأقنعة الوجه للحد من انتشار فيروس كورونا.
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وأضاف الدكتور ستون: “إنه بالتأكيد يسلط الضوء على أهمية التهوية، خاصة إذا كان لديك محادثة مطولة.
الجينات الوراثية أحد أسباب الوفاة لبعض مصابي كورونا
أكدت دراسة جديدة ، اجريت مؤخرا من قبل باحثون في المانيا والسويد، أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا إذا كانوا يحملون مجموعة معينة من الجينات الموروثة .
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، ان هناك مجموعة محددة من الجينات في أقسام DNA، قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد Covid-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واكتشف علماء آخرون، أن هذا التوقيع الجيني كان مرتبط بالإصابة بمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يجعلهم بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي كانوا أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للتنوع الجيني.
وقال البروفيسور هوغو زيبرغ، والدكتور سفانتي بابو، أنه يؤثر استجابة الجهاز المناعي وقد يتسبب في المبالغة من قبل الجينات الوراثية في رد فعله تجاه فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير أو الموت.
وتابع الباحثون، انه لا يمتلك كل شخص هذه الجينات؛ حيث إنها أكثر شيوعًا بين الأشخاص من أصل جنوب آسيوي، كما إنه أقل شيوعًا في أوروبا ، حيث يحمله حوالي ثمانية في المائة من الناس.
وأكد البروفيسور زيبيرج والدكتور بابو في دراستهما، إن وجود التسلسل الجيني لإنسان نياندرتال ، الموجود في الكروموسوم الثالث قد يقلل من مقاومة الجسم للعدوى فيروس كورونا، الإصابة بالمضاعفات التي يمكن ان تصل للموت في بعض الحالات.
وأشار الباحثون، إلى انه قد يكون الجهاز المناعي أكثر عرضة للإفراط في الاستجابة لعدوى فيروس كورونا نتيجة لذلك، مما يؤدي إلى مهاجمة الجسم وإصابته بمضاعفات خطيرة.