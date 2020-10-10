دراسات الأسبوع.. عدوى كورونا تسبب مشاكل في العين.. وعلامة بالجلد تشير بإصابتك.. وعادة يومية تنقله.. ونوع من فيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك

تأثير فيروس كورونا على العين

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نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأيام الماضية، مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، وكشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، وفيما يلي نرصد أبرز الدراسات التي أثارت الجدل مؤخرا.



تأثير فيروس كورونا على العين





كشفت تقارير حالة جديدة عن ظهور تأثير جديد لـ فيروس كورونا في العين.





وأظهر تقرير جديد أنه تم العثور على آثار للمرض الفيروسي في عين امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا بعد شهرين من تعافيها.









بعد فترة وجيزة من خروجها من المستشفى، أصيبت بألم في كلتا عينيها ، بسبب تراكم السوائل. وأوضح الباحثون بالتفصيل امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم تشخيص إصابتها بالفيروس التاجي كورونا في أوائل فبراير واختبارها سلبيًا بعد 18 يومًا من الإقامة في المستشفى،





وبعد أن خضعت لعملية جراحية في مارس، كان عليها إجراء عملية إضافية في أبريل، أظهرت خلالها عينات أنسجة العين دليلًا على وجود بروتينات فيروسية، وفقًا لفريق من المستشفى العام لقيادة المسرح المركزي في ووهان، الصين.





ولجمع النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت لاحقًا في JAMA Ophthalmology ، نظر الفريق في مريض مصاب سابقًا بـ فيروس كورونا COVID-19.





وأصيبت المرأة البالغة من العمر 64 عامًا، بسعال جاف لمدة 5 أيام، وإسهال لمدة 9 أيام قبل أن يذهب إلى المستشفى.





بعد إجراء اختبار مسحة الأنف، تم تشخيص إصابتها بـ فيروس كورونا ، لكن لم يكن لديها أعراض تنفسية أو عينية خطيرة أثناء إقامتها في المستشفى. ووجد الأطباء أنها مصابة بحمى تصل إلى 37.8 درجة مئوية ووجدت الأشعة المقطعية على الصدر أنماطًا من التشوهات في الرئتين، و





وبحلول اليوم الثامن عشر ، اختفت أعراضها وتلقت اختبارين سلبيين ، بدأت تعاني من ألم مستمر في العين اليسرى وفقدان حدة البصر. بعد ثلاثة أيام، ظهرت نفس الأعراض في عينها اليمنى.





واكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من نوبة الجلوكوما الحادة؛ حالة خطيرة في العين تحدث عندما يرتفع ضغط السائل داخل عينك بسرعة.





ولم يكن من الممكن خفض ضغط العين بالأدوية ، لذلك قرر الأطباء أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العين، ومع ذلك فقد اضطرت إلى إجراء عملية جراحية مرة أخرى بسبب الضغط الذي لا يمكن السيطرة عليه في عينها اليمنى.





وحصل الباحثون على عينات دم وأنسجة من المريض أثناء الجراحة وكذلك من مريض آخر كان مصابًا بمرض الجلوكوما ولكن ليس COVID-19 لتأكيد شكوكهم.





وأظهرت النتائج وجود مستضدات، أو بروتينات فيروسية ، على القزحية وعلى الملتحمة الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.





وتم العثور أيضًا على بروتينات مستقبلات ACE2 في الملتحمة، بعد شهرين من نتيجة اختبار المرأة إيجابية.





وخلص الباحثون إلى أنه "بناءً على هذه النتائج فإن العين هي أيضًا أحد الأعضاء المستهدفة للعدوى الفيروسية بالإضافة إلى الرئتين".



