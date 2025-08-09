حالة من الحزن والوجيعة تضرب المحلة عقب وفاة طبيبة شابة.. ما الذي حدث؟

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات ، عقب شيوع نبأ وفاة الطبيبة الشابة الدكتورة سلمي محمد حبيش، إحدى طبيبات مستشفى القصر العيني ، عقب تعرضها المفاجىء لهبوط حاد في الدورة الدموية حال تأدية عملها، في واقعة أثارت مشاعر الأسى بين زملائها ومحبيها وأعضاء نقابة الأطباء علي مستوي الجمهورية .

تفاصيل وفاة الطبيعية



وافادت مصادر طبية وأسرية مقربة من الراحلة، أنها كانت تمارس مهام عملها كطبيبة بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، حاول زملاؤها إسعافها على الفور، إلا أن القدر كان أسرع.



وتابعت المصادر، أن مراسم تشييع جنازة الطبيبة ستقام ظهر اليوم السبت ، بمسجد الباشا بمدينة المحلة الكبرى، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر الشهداء "مقابر الششتاوي".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور الفقيدة مرفقة بعبارات العزاء و الدعاء، مشيدين بأخلاقها الرفيعة وإخلاصها في عملها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر العزاء سيقام عقب صلاة العشاء في السرادق المقام بأرض الشامي بجوار بنك CIB، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة لتقديم واجب العزاء.