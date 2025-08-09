قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة من الحزن والوجيعة تضرب المحلة عقب وفاة طبيبة شابة.. ما الذي حدث؟

الطبية المتوفاة
الطبية المتوفاة
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات ، عقب شيوع نبأ وفاة  الطبيبة الشابة الدكتورة سلمي محمد حبيش، إحدى طبيبات مستشفى القصر العيني ، عقب تعرضها المفاجىء لهبوط حاد في الدورة الدموية حال تأدية عملها، في واقعة أثارت مشاعر الأسى بين زملائها ومحبيها وأعضاء نقابة الأطباء علي مستوي الجمهورية .

تفاصيل وفاة الطبيعية 


وافادت مصادر طبية وأسرية مقربة من الراحلة، أنها كانت تمارس مهام عملها كطبيبة بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، حاول زملاؤها إسعافها على الفور، إلا أن القدر كان أسرع.


وتابعت المصادر، أن مراسم تشييع جنازة الطبيبة ستقام ظهر اليوم  السبت ، بمسجد الباشا بمدينة المحلة الكبرى، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر الشهداء "مقابر الششتاوي".

كما تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك  صور الفقيدة مرفقة بعبارات العزاء و الدعاء، مشيدين بأخلاقها الرفيعة وإخلاصها في عملها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر العزاء سيقام عقب صلاة العشاء في السرادق المقام بأرض الشامي بجوار بنك CIB، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة لتقديم واجب العزاء.

الطبيبة سلمي حبيش وفاة إثر أزمة قلبية المحلة مستشفي القصر العيني الحزن والوجيعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

ترشيحاتنا

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

بالصور

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد