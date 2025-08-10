قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القصة الكاملة| رحلت في جنازة شعبية..وداع جثمان "سلمي حبيش" طبيبة القصر العيني ودفنها بمقابر أسرتها بالمحلة

طبيبة الامتياز بالقصر العيني
طبيبة الامتياز بالقصر العيني
الغربية أحمد علي

سادت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات في محافظة الغربية ومدينة المحلة التابعة لها عقب شيوع نبأ وفاة "سلمي حبيش" طبيبة القصر العيني عقب أداءها عملها بشكل مفاجئ بسبب ضعف عام وأزمة قلبية مفاجئة الأمر الذي أصاب زملائها من الأطباء وجيرانها بالحزن إثر رحيلها المفاجىء.

تفاصيل الواقعة 

في ذات السياق نعي المهندس محمود حبيش شقيق الطبيية المتوفاه عبر صفحته على موقع  التواصل الاجتماعي بقوله "رحلت شقيقتي وهي في دار الحق ونحن في دار الباطل نسالكم الدعاء لها بالرحمه والمغفره وان يسكنها فسيح جناته يارب العالمين والعزاء أمام المنزل ".
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصيه صور الطبيبة المتوفاة مرددين دعوات الرحمة والمغفرة علي رحيلها مفاجىء مما دشنوا صدقات الجارية علي  روح الفقيدة .

وكان المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة في محافظة الغربية شيعوا خلال فعاليات جنازة شعبية جثمان  الطبيبة الشابة سلمي محمد حبيش، إحدى طبيبات مستشفى القصر العيني عقب  تعرضها المفاجىء لهبوط حاد في الدورة الدموية حال تأدية عملها، في واقعة أثارت مشاعر الأسى بين زملائها ومحبيها وأعضاء نقابة الأطباء علي مستوي الجمهورية .

وكشفت  مصادر طبية و أسرية مقربة من الراحلة أنها كانت تمارس مهام عملها كالطبيبة  بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، حاول زملاؤها إسعافها على الفور، إلا أن القدر كان أسرع.

مراسم الوداع الاخير 

وأفادت المصادر أن مراسم تشييع جنازة الطبيبة ستقام ظهر  أمس السبت عقب صلاة الظهر بمسجد الباشا بمدينة المحلة الكبرى، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر الشهداء "مقابر الششتاوي".

الحزن والوجيعة 

كما تداول زملاء الطبيبة الفقيدة خلال عزاءها صور الفقيدة مرفقة بعبارات العزاء و الدعاء، مشيدين بأخلاقها الرفيعة وإخلاصها في عملها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

والجدير بالذكر أن العزاء اقيم صلاة العشاء في السرادق المقام بأرض الشامي بجوار بنك CIB، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة لتقديم واجب العزاء.

اخبار محافظة الغربية

