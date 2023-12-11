حدث ليلا| تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في كوريا الجنوبية.. مليشيات الحوثي تعترض سفينة في البحر الأحمر كانت في طريقها لإسرائيل.. كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة جديدة حول لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر بعد استبعاده من قبل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر.

انتهت أحداث حقق فريق جيرونا فوزا كبيرا على حساب مضيفه برشلونة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن الحرب في أوكرانيا والأزمة الشرق الأوسط ستكون المواضيع الرئيسية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو الاجتماع الأخير هذا العام....

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين 11 ديسمبر (ثاني أيتم الانتخابات الرئاسية)، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 22 موطنا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة....

في يوم الأحد الماضي، قام الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الشهيد وليد صبحى العيص، حيث أكد على أهمية مشاركة جميع أفراد الجامعة في هذه العملية الديمقراطية.

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بوقوع معارك عنيفة بين وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة جبل جرزيم شرق مدينة نابلس بـ الضفة الغربية لنهر الأردن....

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا محمد الأمين أبي الشيخ الحضرمي، تأجيل الدراسة في المدارس الموريتانية اليوم الاثنين، دعما لـ غزة....

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية بهذا الإقبال الكبير فرحة ديمقراطية نرسلها للعالم كله .

اعتادت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها. وظهرت ياسمين عبد العزيز ، بإطلالة انيقة ومتميزة مرتدية فستانا قطيفة كشف عن جسمها الممشوق ، وامسكت علم فلسطين خلال وجودها بحفل وشوشة. وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام حث على المشاركة الإيجابية في البيئة المحيطة، لافتا إلى أن الإيجابية هي الانصهار في المجتمع والتفاعل معه في كل المراحل. مدة المسح على الخفين وبداية وقته.. دار الإفتاء ترد أيهما أولى

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ما يتردد حول امكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي مجرد كلام وهذه الأخبار تنتشر على مدار عامين ماضيين، لكن بيراميدز سوف يحسم موقف اللاعب بعد نهاية الموسم

أفادت مصادر تابعة لمليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، أنه تم إجبار سفينة كانت متجهة لـ إسرائيل على التراجع وعدم الإبحار عبر البحر الأحمر....

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مفاجأة عاجلة بشأن الحالة الصحية للعامري فاروق رئيس النادي الأهلي.

أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الاثنين، أن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين في قطاع غزة....

صرح قائد في القوات المسلحة السورية لوكالة الأنباء السورية سانا ، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية اشتبكت مع عدة صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق.....

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة صيد تابعة للفلبين من قبل سفينة حربية صينية واصطدمت بها مما أدي إلى وقوع أضرار للسفن الفلبينية.....

أكدت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر أنها لم تتلق أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها خلال اليوم الأول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بانتهاء جلسة مجلس الكابينت الإسرائيلي السياسي - الأمني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجر تصويتاً وتم تأجيل اتخاذ القرارات.....

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة أمريكية من طراز F-16 أثناء مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية....

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان. وبالنسبة لعملية الاقتراع تتمثل الإجراءات فى الأتى: 1-بدء عملية الاقتراع : • تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة

أشادت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتغطية الإعلامية لأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر...

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أن الهجمات الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن....

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتقاط الصور التذكارية داخل اللجان الانتخابية احتفالا بالعرس الديمقراطي. ومع الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية حرص الفنان صبري فواز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة الفنون الجميلة بالزمالك.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، اليوم الاثنين، باستشهاد استشهد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.....

تعكس أسعار الدواجن اليوم الإثنين تراجع واضح فى بورصة الفراخ ، وهو ما يشكل فرصة للمستهلكين للحصول على منتجات ذات جودة بتكلفة أقل ، ومن المتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن....

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

كشف اليوم الأول من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024، على إدارك ووعي الشعب المصري لأهمية المرحلة التي يمر بها الجميع، وما يحيط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من القوات الإسرائيلية في المعارك الدائرة في قطاع غزة صباح اليوم....

شهدت أسعار الذهب اليوم هزة قوية عالميا، إذ سلجت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بقفزة جنونية قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو التراجع الكبير الذي لم يحدث منذ سنوات.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال التوجيه الوزارى الذى يتضمن زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، للوفاء بالاحتياجات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أسباب انتشار نزلات البرد بين المواطنين في الفترة الحالية...

يبدأ اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، ثاني أيام تصويت المصريين بالداخل، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يبدأ التصويت من التاسعة