برامج التوك شو: استقرار الذهب والعملات والطقس...وتوافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عيار 21 بـ 4600 جنيه .. أسعار الذهب اليوم السبت 9 أغسطس في مصر |فيديو



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 3942 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ حوالي 4600 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 5257 جنيهًا

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 9 أغسطس 2025|فيديو



رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أغسطس، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 56.42 جنيه

سعر البيع: 56.55 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 64.96 جنيه

سعر البيع: 65.13 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 48.60 جنيه

سعر البيع: 48.50 جنيه

انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 9 أغسطس، أسعار الدواجن في السوق المحلي، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في بعض الأنواع.

الفراخ تسجل انخفاضًا ملحوظًا

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، مقارنة بسعر سابق بلغ 90 جنيهًا، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في السعر.

أسعار أنواع الدواجن المختلفة:

الدواجن البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدي: 130 جنيهًا للكيلو، مع استمرار ارتفاع السعر بسبب قلة المعروض

البط البلدي: 160 جنيهًا للكيلو

الحمام: 120 جنيهًا للزوج

الكبد والقوانص: 90 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 40 جنيهًا للكيلو

الوراك: 85 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو

ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن قيم درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد.

ولفتت إلى أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، وعليه درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بفارق ٣ درجات.

واسترسلت: درجة الحرارة على القاهرة الكبري تصل إلى 37 درجة في الظل، مع وجود نسب الرطوبة المرتفعة، والذي سيجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 درجة.

الخارجية السورية: أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حوارا جادا



عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت الخارجية السورية، إن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حوارا جادا وعملا مشتركا يهدف للوصول بـ سوريا لمستقبل أفضل.

وأوضحت: لا يجب الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم ويتم عقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية.

وشددت بضرورة الالتزام بمشروع وطني جامع ينبذ الاستبداد ويعالج تداعيات الاصطدام العرقي والطائفي.

مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أوضح مصدر حكومي سوري، إننا ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس ونطالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق.

ولفت إلى أن الحكومة لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس.

وأكمل: نؤكد حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا.

أستاذ طرق :تطوير منظومة النقل بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والموانئ، إن تطوير الدولة يعني تطوير بنيتها الاستراتيجية والاجتماعية، موضحًا أن هذا التوجه يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دوره الحيوي في تعزيز مكانة مصر في حركة التجارة العالمية.

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل.. ورئيس أركان باكستان: القناة تشكل أحد الأركان الرئيسية لحركة التجارة العالمية وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال

90% من حجم التجارة العالمية يتم عبر الممرات البحرية

وأكد أبو خضرة خلال صباح البلد أن نحو 90% من التجارة العالمية تنتقل عبر الممرات البحرية، مما يوضح أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل البحري. وأضاف أن 60% من هذه البضائع يتم نقلها عبر الحاويات، مما يضع مصر في موقع استراتيجي متميز يمكن استغلاله لتعظيم العائدات.

أستاذ دراسات إسرائيلية: أهداف حكومة الاحتلال في غزة غير واقعية

قال أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية كان يتضمن 5 بنود تتمثل في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتحرير الرهائن وإقامة حكم في غزة لا يتبع حماس ونزع السلاح من غزة وحماس، متابعا: تلك البنود والأهداف غير واقعية وغير قابلة للتحقيق.

ولفت أشرف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن نتنياهو شخص ذكي للغاية وهو يدرك تماماً ماذا يريد أن يحدث، ولذلك فتلك القرارات ليست غير قابلة للتحقيق ولكنها غير قابلة للقياس.

وأوضح أن نزع السلاح من حركة حماس يعد أزمة، حيث ترى الحركة أن السلاح يوجه ضد العدو، منوها بأن الجانب الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به فيما يخص إقامة مذبحة ضد الشعب الفلسطيني بعد نزع السلاح.

احتجاجات في بيروت بعد قرار حصر السلاح بيد الدولة والجيش يتدخل

ال مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، إن الشارع اللبناني يشهد حالة من التوتر المتصاعد على خلفية القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، والذي يقضي بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن القرار، الذي يأتي في إطار وثيقة التفاهم الأميركية لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، أثار موجة من الاحتجاجات في عدة مناطق، أبرزها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وبلدات في الجنوب والبقاع.

وخرج المئات من أنصار حزب الله على دراجات نارية، ونظموا مسيرات جابت طرقًا رئيسية، وحاول بعضهم تعطيل حركة السير على طريق المطار القديم، فيما تدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح الطرق وفض الاحتجاجات، وألقى القبض على عدد من المشاركين.

وأضاف سنجاب أن هذه التحركات الميدانية لم تقتصر على العاصمة، بل شهدت مناطق مثل بعلبك، زحلة، شتورا، وعدد من قرى الجنوب اللبناني، تحركات مشابهة، في رفض واضح لما اعتبره المتظاهرون "استهدافًا لسلاح المقاومة"، مؤكدا أن المسيرات اقتربت من محيط القصر الجمهوري في بعبدا، لكنها لم تتمكن من الوصول بسبب الاستنفار الأمني المكثف الذي فرضه الجيش اللبناني.

تيك توك في مرمى الانتقادات بمصر| هل آن الأوان لحجبه؟.. خبير تكنولوجيا يجيب



كشف الدكتور أحمد فوزي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أرقام مقلقة لاستخدام تطبيق "تيك توك" داخل مصر، موضحًا أن من بين 50.7 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، هناك نحو 41 مليون مستخدم نشط للتطبيق الصيني الشهير، معظمهم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.



وأشار فوزي، خلال صباح البلد إلى أن هذا الانتشار الكبير يدعو للتساؤل حول طبيعة تأثير "تيك توك" على المجتمع، سواء من حيث الثقافة أو القيم المجتمعية أو حتى أمن البيانات الشخصية للمستخدمين.

وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا



أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمع خلال زيارته للقاهرة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سبل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن

مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المصرية التركية

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا دخلت مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

توافق في الرؤى حول أزمات المنطقة

وأوضح أن هناك توافقًا واضحًا مع الجانب التركي بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة، وسوريا، وليبيا، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر ونرفض السيطرة الإسرائيلية



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي من مدينة العلمين الجديدة، رفض مصر القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل، كونها الدولة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية الكاملة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يجوز السماح به

أكد الوزير أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية يعد خطاً أحمرا لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف، معبراً عن موقف مصر الثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين.