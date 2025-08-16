محافظ الغربية يكرم 115 طالبا من أوائل الجمهورية والمحافظة

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، 115 طالبًا وطالبة من أوائل الجمهورية والمحافظة في الشهادات العامة والأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، خلال احتفالية كبرى نظمها ديوان عام المحافظة بقاعة المركز الثقافي بطنطا، وسط حضور رفيع المستوى تقدمه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتورة جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية وأسر الطلاب، حيث امتلأت القاعة بمشاعر الفخر والاعتزاز بتفوق أبناء الغربية وتميزهم.

جهود محافظ الغربية

استهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها فقرات فنية متميزة أعدتها مديرية التربية والتعليم بمشاركة الطلاب، حيث قدموا باقة من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، وأضفت على أجواء الاحتفالية لمسة خاصة امتزجت فيها فرحة النجاح بالفخر بالانتماء للوطن.

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن الغربية كانت وستظل محافظة رائدة في تقديم نماذج مضيئة من أبناء مصر النابغين، معربًا عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة من الطلاب الذين يمثلون الأمل والرافعة الأساسية لتحقيق مستقبل مشرق لمصر. وقال: «نفخر باحتضان عروس الدلتا لهذه النخبة المتميزة من أبنائنا، الذين يعكسون بإصرارهم واجتهادهم قيمة العمل والعلم، ويجسدون طموحات الوطن في التنمية والنهضة».

دعم الطلاب والطالبات

وأضاف المحافظ أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ وإنما هو حصيلة جهد متواصل بذله الطلاب، وتضحيات قدمتها أسرهم، ورعاية من معلميهم وإداراتهم التعليمية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور في تهيئة المناخ الأسري الداعم لأبنائهم، وبدور المنظومة التعليمية بكل عناصرها في رعاية الموهبة ودفعها نحو التميز. وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الاستثمار في الإنسان المصري على رأس أولوياتها، وأن تكريم المتفوقين يأتي في إطار رؤية وطنية واضحة تعتبر التعليم قاطرة التقدم والتنمية.

وفي كلمته، نقل مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحيات محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ابن المحافظة، إلى الطلاب وأسرهم، موجهًا رسالة تقدير إلى المحافظ والقيادات التنفيذية على دعمهم للعلم والمتفوقين.

وأكد بدوي أن التفوق الدراسي هو ثمرة جهد مشترك بين الطالب وأسرته ومعلميه، داعيًا الطلاب إلى بر الوالدين، والتمسك بالمنهج الوسطي الأزهري، والحرص على تحصيل العلوم النافعة التي تسهم في رفعة الوطن.

توجيهات تعليم الغربية

كما ألقى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية كلمةً نقل خلالها تحيات محمد عبد اللطيف. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا التهنئة للطلاب على ما حققوه من إنجاز متميز، ومشيدًا بدعم محافظ الغربية الدائم للمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن رعاية الدولة للعلم والعلماء تعكس قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو أساس تقدم الوطن ونهضته.

ونيابةً عن الطلاب المتفوقين ألقى الطالب عمر سعد الدين كامل، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة “علمي علوم” بمدارس STEM، كلمةً عبّر خلالها عن اعتزازه وامتنانه لمحافظ الغربية والقيادات التعليمية على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة الجد والاجتهاد، ومشددًا على أن تكريم الدولة لأبنائها هو أصدق رسالة تقدير للعلم وجهد الطلاب وأسرهم.

ختام فعاليات محافظ الغربية

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية والمحافظة، حيث قام محافظ الغربية بتسليمهم شهادات التقدير وسط أجواء من البهجة والفخر، والتقطت الصور التذكارية التي جمعت بين لحظة الإنجاز وفرحة الأسرة.

كما حرص المحافظ في لفتة تقديرية على تقديم شهادة تقدير لمديرية التربية والتعليم بالغربية وشهادة تقدير مماثلة للمنطقة الأزهرية تقديرًا لدور المؤسستين في رعاية الطلاب المتفوقين وصناعة هذا النجاح الذي يعكس صورة مشرفة لمحافظة الغربية على مستوى الجمهورية.