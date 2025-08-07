قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رصف الطريق الحربي 194 بالسنطة .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، سير أعمال الرصف الجارية بالطريق الحربي 194، وذلك بنطاق مركز السنطة، والذي يشهد تنفيذ أعمال تطوير شاملة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين،في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها تمهيد الطريق لوضع طبقة السن الأولى بدءًا من مدخل قرية شنراق في اتجاه قرية ميت ميمون وحتى منطقة وابور الثابت، بطول 750 مترًا، وبعرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تنفيذ “طبانات” جانبية بعرض متر واحد على جانبي الطريق، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية التي تخدم التجمعات السكنية والقرى ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

وأوضح محافظ الغربية أن هذا الطريق يُعد من الطرق الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مركز السنطة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تنفذ حاليًا تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالغربية، وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة للتأكد من جودة التنفيذ.

وشدد “الجندي” على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ دون الإخلال بالجودة، ومراعاة الاشتراطات الفنية لضمان استدامة الطريق بعد تطويره، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن والقرى، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المماثلة بمختلف المراكز، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والرابطة بين القرى والمدن، موجهًا الشكر للأجهزة التنفيذية على ما تبذله من جهود ميدانية لخدمة المواطنين.

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

النادي الأهلي

الأهلي يسعى للدفاع عن لقبه أمام مودرن .. والزمالك بشكل جديد أمام سيراميكا كليوباترا

الكرة الذهبية

قبل الإعلان الرسمي .. سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في آخر 10 سنوات

يوان ويسا

صراع سعودي إنجليزي على ضم يوان ويسا.. النصر يدخل بقوة على خط التفاوض

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

