رصف الطريق الحربي 194 بالسنطة .. صور

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، سير أعمال الرصف الجارية بالطريق الحربي 194، وذلك بنطاق مركز السنطة، والذي يشهد تنفيذ أعمال تطوير شاملة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين،في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة.

جهود محافظ الغربية

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها تمهيد الطريق لوضع طبقة السن الأولى بدءًا من مدخل قرية شنراق في اتجاه قرية ميت ميمون وحتى منطقة وابور الثابت، بطول 750 مترًا، وبعرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تنفيذ “طبانات” جانبية بعرض متر واحد على جانبي الطريق، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية التي تخدم التجمعات السكنية والقرى ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

وأوضح محافظ الغربية أن هذا الطريق يُعد من الطرق الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مركز السنطة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تنفذ حاليًا تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالغربية، وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة للتأكد من جودة التنفيذ.

وشدد “الجندي” على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ دون الإخلال بالجودة، ومراعاة الاشتراطات الفنية لضمان استدامة الطريق بعد تطويره، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن والقرى، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المماثلة بمختلف المراكز، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والرابطة بين القرى والمدن، موجهًا الشكر للأجهزة التنفيذية على ما تبذله من جهود ميدانية لخدمة المواطنين.