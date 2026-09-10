توك شو|استقرار الذهب والطقس..تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر



تشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، قبل أن تشهد حالة الطقس تغيرًا ملحوظًا بداية من غد الخميس مع تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، موضحًا درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة، وما تشهده البلاد من تغيرات جوية بداية من غد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة على القاهرة بين 36 و37 درجة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن اليوم الأربعاء يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 36 درجة، بينما تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.

تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة



قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تدفق شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ275 من سلسلة قوافل "زاد العزة"، من الساحة أمام معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح قاسم ، أن القافلة تضم سلالًا ومواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد إيواء تشمل الخيام والأغطية والمراتب، فضلًا عن كميات من الوقود لتشغيل المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات.

وأضاف أن عددًا من الشاحنات عاد إلى الأراضي المصرية دون تفريغ حمولته، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال لم تسمح اليوم بخروج المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى مصر، فيما تؤكد بيانات فلسطينية استمرار دخول المساعدات بمعدلات أقل من الاحتياجات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ارتفاعًا قويًا هو الأكبر هذا الأسبوع، مدعومًا بصعود المعدن الأصفر عالميًا وتخطي سعر الأوقية مستوى 224 ألف جنيه محليًا.

وسجل عيار 24 نحو 7206 جنيهات للجرام، بزيادة قدرها 46 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، بينما ارتفع عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، إلى 6305.25 جنيه للجرام، بزيادة 40.25 جنيه.

وتزامن ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تذبذب الأسواق.

الجنيه الذهب يتجاوز 50 ألف جنيه

واصل الجنيه الذهب ارتفاعه ليسجل مستوى جديدًا اليوم الأربعاء، حيث بلغ 50442 جنيهًا، بزيادة قدرها 322 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، الذي سجل 50120 جنيهًا.

وبالمقارنة مع بداية شهر سبتمبر، ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 763 جنيهًا خلال 9 أيام، بعدما سجل 49679 جنيهًا يوم الثلاثاء 1 سبتمبر.

«أنا هقف قدام ربنا هخاف من إيه».. الأبلة صالحة تكشف كواليس لقائها بمحافظ القليوبية



تحدثت مديرة المدرسة «الأبلة صالحة» عن موقفها خلال زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، موضحة أنها لم تشعر بالخوف أو التوتر خلال وجوده، مؤكدة أن ما يشغلها في المقام الأول هو أداء عملها بما يرضي الله.

وقالت الأبلة صالحة، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد: «أنا هقف قدام ربنا، هخاف من إيه؟ أنا متهزتش لما محافظ القليوبية كان واقف، لأني هقف قدام ربنا، فخاف من إيه؟».

«مبحبش أقارن نفسي بحد» .. ناهد السباعي: محدش بينافسني .. وإحنا مش دكاترة ولا مهندسينتحدّثت الفنانة ناهد السباعي عن رؤيتها لمفهوم المنافسة في الوسط الفني، موضحة أنها لا تنظر إلى زملائها باعتبارهم منافسين، ولا تفضل الدخول في مقارنات مع الآخرين، مؤكدة أن الفن في الأساس هدفه تقديم المتعة وإسعاد الجمهور.

وقالت ناهد السباعي، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن طبيعة العمل الفني تختلف عن العديد من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن الفنانين يسعون في النهاية إلى تقديم أعمال تسعد الجمهور وتترك تأثيرًا جيدًا لديهم.

وأضافت: «محدش بينافسني خالص، ومبحبش موضوع المنافسة، لأنه في الأول والآخر فن. إحنا مش دكاترة ولا مهندسين، إحنا بنحاول نبسط الناس».

اللواء أسامة كبير: معرض العلمين للطيران رسالة ردع استراتيجية تؤكد جاهزية الجيش المصري



أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن استضافة مصر لفعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور رئيس جمهورية قبرص تعكس الثقل السياسي والعسكري الوازن للدولة المصرية في المنطقة والعالم، وتوجه رسالة ردع استراتيجي تؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة المصرية المصنفة ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالميًا.

وأوضح اللواء أركان حرب أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قدرة القاهرة على جمع طرازات عسكرية متنوعة من دول بينها تباينات سياسية حادة مثل طائرات النقل الأمريكية "C-130" والمقاتلات الروسية "Su-57" تؤكد نجاح الدبلوماسية العسكرية المصرية في ترسيخ أطر تعاون ومناطق تماس تخدم الأمن الإقليمي وتوطين صناعات السلاح.

وحول دلالات التوقيت في ظل التوترات الدولية، أشار إلى أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل للخريطة الجيواستراتيجية؛ حيث تتراجع صيغة الأحادية القطبية التي تزعمتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، لصالح نظام جديد يتجه نحو الثنائية أو التعددية القطبية، مؤكدًا أن التكتلات الاقتصادية والأمنية الحديثة، وفي مقدمتها تكتل شانغهاي والتمدد الصيني الهائل اقتصاديًا وعسكريًا، باتت تشكل رقمًا صعبًا في معادلة التوازن الدولي، مشيرًا إلى أن تورط القوى الكبرى في نزاعات ممتدة، سواء في شرق أوروبا أو الشرق الأوسط، يعجل ببروز أقطاب دولية جديدة تختبر كفاءة المنظومات الدفاعية التقليدية.

ريهام سعيد تهاجم واقعة مديرة مدرسة كفر الجزار: «الفيديو ده مهزلة»



هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، خلال حديثها على قناة «النهار»، طريقة تناول واقعة مديرة مدرسة كفر الجزار، وانتقدت الفيديو المتداول الذي ظهر خلاله لقاء بين المديرة ومسؤول بالدولة خلال زيارة رسمية للمدرسة.

وقالت ريهام سعيد: «أنا شايفة أن الفيديو ده مهزلة»، موضحة أن بعض الأمور، حتى لو كانت حقيقية، يجب أن يتم عرضها بالطريقة المناسبة، وليس أمام الكاميرات وخلال زيارة رسمية.

وأضافت: «حتى لو حقيقي أنتِ مشكورة، بس ما يصحش يتقال كده»، مشيرة إلى أن ما قامت به المديرة كان يمكن توضيحه من خلال مذكرة أو ورقة أو تقرير رسمي.

وانتقدت ريهام سعيد أيضًا طريقة تصوير الزيارات الميدانية، قائلة إن المسؤولين ليس من الضروري أن يصوروا أنفسهم أثناء محاسبة أو توبيخ موظف أمام الناس.

وتابعت: «مافيش داعي إنك تصور الغلطات، مافيش داعي إنك توبخ الموظف قدام الناس»، مؤكدة أن الخطأ، من وجهة نظرها، كان من الطرفين.

وأشارت ريهام سعيد إلى ما وصفته بتصريح للمحافظ نشره موقع «مصراوي»، قال فيه إن الحديث عن أن الأموال التي أنفقتها مديرة المدرسة كانت من أموالها الشخصية غير صحيح، موضحة أن الأموال جاءت من مقاول كان يتولى إزالة جزء من المدرسة، وحصلت المديرة على أموال من المواد الناتجة عن الإزالة واستخدمتها في المدرسة.

قصف روسي يستهدف موقعا بالقرب من أكبر مركز تسوق في كييف



أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بوجود قصف روسي يستهدف موقعا بالقرب من أكبر مركز تسوق في العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء) ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستاروكازاتشي" المستخدمة لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وزير الدولة اليمني: مساعي السلام وصلت إلى طريق مسدود.. والحوثيون يقوضون فرص التسوية



علق وليد الإبارة، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، على إمكانية التوصل إلى هدنة جديدة أو وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وقال إن جميع المحاولات الحكومية للتوصل إلى سلام مستدام وأمن قائم على القرارات الدولية والمرجعيات الوطنية لم تنجح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعي الإقليمية لتقديم تنازلات وامتيازات للحوثيين لم تؤدِ إلى تحقيق السلام، معتبرًا أن الجماعة قوضت فرص التسوية من خلال انخراطها في التصعيد الإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ورفضها عددًا من مسارات التسوية.

عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود

وأكد أن خطوط التواصل المتعلقة بعملية السلام وصلت إلى طريق مسدود، متهمًا الحوثيين باتباع نهج قائم على العنف والحرب، وعدم امتلاك قرار مستقل، وارتباطهم بطهران والحرس الثوري الإيراني.