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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (0-0)

بث مباشر مباراة الاهلي
بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك تنطلق مبارة الأهلي والزمالك بعد قليل في نهائي كأس مصر، باستاد القاهرة الدولي والتي ينتظره الملايين من مشجعي الأهلي والزمالك.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويبحث الملايين عن موعد مباراة الاهلي والزمالك بكأس مصر الليلة ، التي تنطلق مساء اليوم في نهائي كأس مصر لموسم 2020 حيث يسعى كلا من الفريقين لاعتلاء الصدارة والفوز ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في كأس مصر

وعن موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في كأس مصر، فتنطلق المباراة بعد قليل اليوم الخميس الموافق 21 يوليو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك بتوقيت القاهرة

ويكون  موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

موعد مشاهدة مباراة موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويترقب عشاق المارد الأحمر والقلعة البيضاء  موعد مشاهدة مباراة موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم الخميس 21 يوليو ، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر اليوم

ويبحث المشجعين عن  موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم ولينك  بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر .. قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر اليوم

مشاهدة البث المباشر لمبارة الأهلي والزمالك في كأس مصر هوا ما ينتظره المشجعين  وموعد مباراة الاهلي والزمالك وكذلك القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ، المقرر انطلاقها مساء اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، متاحا مساء اليوم قبيل موعد مباراة الاهلي والزمالك، وتمثل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر ، منافسة برتغالية على مستوى الإدارة الفنية بين ريكاردو سواريش ، و جيسفالدو فيريرا.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر 

 موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر تمتحديده اليوم الخميس الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي  كأس مصر اليوم الخميس ستكون على استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم المباشر لمباراة  الأهلي والزماك في نهائي كأس مصر  عبر قناة أون تايم سبورت ، نظرا لحصولها على حقوق بث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

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بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كأس مصر  بث مباشر 

مشاهدة لينك البث المباشر  لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر ، سيكون متاحا إذ يلتقي الفريق الأول بالأهلي نظيره في الزمالك، اليوم الخميس ،  في نهائي كأس مصر والمؤجل من السنة الماضية.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر اليوم

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم

ينطلق البث المباشر لمباراة  الأهلي والزماك في نهائي كأس مصر  اليوم في التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورت.

مباراة الاهلي والزمالك اليوم نهائي كأس مصر بث مباشر 

وصعد الأهلي لنهائي كأس مصر اليوم بعد فوزه على بتروجت في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0، كما صعد الزمالك بعد فوزه على أسوان، بنتيجة 2-1 ،وسيتم إطلاق بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر قبل المباراة بدقائق.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 

وعن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر  اليوم الخميس 21 يوليو ، سيكون محمد عودة في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع:- محمود حمدي الونش -حمزة المثلوثي  - عبدالله جمعة- محمود علاء، فيما يكون كلا من  أشرف بن شرقي و سيف الجزيري و زيزو ، للهجوم، وفي خط الوسط سيكون كلا من  سيد عبد الله “نيمار”، و إمام عاشور و روقا و محمد عبد الغني.

 

‏‎التشكيل المتوقع للأهلي أمام الأهلي في نهائي كأس مصر اليوم

وعن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك والذي يظهر في بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم ، سيكون في خط الدفاع أيمن أشرف وعلي معلول و كريم فؤاد و ياسر إبراهيم ، ومن المتوقع أن يكون في حراسة المرمي محمد الشناوي، فيما يتواجد كلا من حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي “أفشة” في خط الوسط، أما في الهجوم سيكون زياد طارق، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

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