توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 21 مايو 2026

تشهد مصر اليوم الخميس 21 مايو 2026 تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أيام من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي سيطر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتحسن الإحساس العام بالطقس وفقًا لما رصدة برنامج صباح البلد.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

اعرف الريال بكام مع اقتراب عيد الأضحي.. أسعار العملات اليوم الخميس 21 مايو 2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لما رصدة صباح البلد.

وتتنوع أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات العرض والطلب، بينما يواصل البنك المركزي المصري إعلان متوسطات الأسعار الرسمية بشكل يومي، لتكون مرجعًا رئيسيًا للتعاملات المالية والتجارية.

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 تراجعًا جديدًا داخل الأسواق المحلية ومحال الصاغة، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 360 جنيهًا دفعة واحدة، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا مقارنة بمستويات الأيام الماضية وفقًا لما رصدة صباح البلد.

ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الترقب في سوق الذهب المصري، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، في الوقت الذي يواصل فيه المعدن الأصفر عالميًا تسجيل تحركات متباينة نتيجة تغيرات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.

قبل ما تنزل من البيت.. النشرة المرورية اليوم الخميس 21 مايو 2026

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من الكثافات المرورية المتحركة، خاصة خلال فترة الذروة الأولى، وسط انتشار أمني مكثف لمتابعة حركة السيارات في مختلف المحاور والميادين الرئيسية، والعمل على تحقيق السيولة المرورية قدر الإمكان وفقًا لما رصده صباح البلد.

وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرصد حالة الطرق لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على انسياب الحركة.

اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار متابعة المواطنين لتحركات أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها باعتبارها البديل الاقتصادي الأكثر انتشارًا مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء وفقًا لما رصدة بعض البرامج الصباحية.



ويأتي استقرار أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية في ظل توازن نسبي بين معدلات العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا بعد موجات من التقلبات السعرية التي شهدها قطاع الدواجن خلال الأشهر الماضية.

لو هتسافر.. اعرف تفاصيل غلق كوبري قصر النيل وتأثيراته المرورية في القاهرة

تشهد القاهرة الكبرى حالة مرورية مستقرة نسبيًا اليوم، الخميس، مع تسجيل سيولة واضحة في أغلب المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع اقتراب الإجازات الرسمية وبدء استعداد المواطنين للسفر إلى المحافظات.

تأتي هذه التطورات ضمن متابعة دقيقة من الإدارة العامة للمرور، التي تكثف جهودها لضبط الحركة المرورية وتقليل الكثافات، خاصة في أوقات الذروة.

لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم

يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، حيث يرتبط بعادات يومية لدى ملايين الأشخاص، خاصة في مصر والدول العربية.

وبينما يحمل الشاي فوائد صحية متعددة، يثار الجدل حول تأثير “الشاي الثقيل” على الجسم، ومدى أمان تناوله بشكل يومي، خصوصًا عند الإفراط فيه.

تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب الطلاق.. هل السوشيال ميديا السبب؟

تتغير ملامح المجتمع بشكل سريع، ومع هذا التغير تظهر ظواهر اجتماعية جديدة، من أبرزها تأخر سن الزواج وعزوف بعض الشباب عنه.

وفي هذا السياق، تحدثت لايف كوتش رانيا الغندور عن هذه الظاهرة، موضحة أنها لم تعد مرتبطة بسبب واحد، بل بعدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متداخلة أثرت بشكل مباشر على قرار الزواج لدى الشباب والفتيات..

الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان

كشف الصليب الأحمر عن فقدان 8000 شخص منذ بدء الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات السوداني، أن الانشقاقات المتزايدة داخل قوات الدعم السريع في السودان لها ثلاثة أسباب رئيسية “اجتماعية وعسكرية واقتصادية”.

وأوضح أمين اسماعيل خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الانشقاقات جاءت في محاولة للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدعم السريع، مشيراً إلى أن السبب الاقتصادي الرئيسي يكمن في توقف الرواتب وقفل خطوط الإمداد، ما أدى إلى ضعف القوة العسكرية وارتفاع حالات الانشقاق

الطقس اليوم : انكسار الموجة الحارة.. انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

تشهد البلاد تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بعد موجة من الأجواء الحارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، وسط نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية. وأكدت الدكتورة منار غانم أن الطقس أصبح أقرب للأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلًا، محذرة من الشبورة المائية والرمال المثارة في عدد من المناطق.

إنخفاض فى قيم درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ أمس انخفاض في قيم درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد علي تراجع وانخفاض قيم درجات الحرارة.

قبل عيد الأضحى.. رفع جاهزية المجازر وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين

أكدت الدكتورة إيناس طنطاوى، مفتش بالإدارة العامة على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه قبل موسم عيد الأضحي يتم البدء فى عمل التجهيزات والإستعدادات ورفع الجاهزية الخاصة بالمجازر ومديريات الطب البيطري لإستقبال أكثر عدد من المذبوحات فى المجازر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم وقف جميع الأجازات الخاصة بالأطباء البيطريين، إلى جانب الإستعانة بأطباء من مديريات وإدارات الخارجية، موضحة أنه يتم ضمان جاهزية المجازر من الناحية الفنية ومن ناحية البنية التحتية.