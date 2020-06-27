أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يعلن سياسته الجديدة للانتخابات الأمريكية.. واتساب تعيد ميزة قديمة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
قالت شركة Microsoft مايكروسوفت، إنها قررت غلق جميع متاجرها حول العالم بشكل دائم، وستقوم بتحويل عمليات البيع بشكل إلكترونى "أون لاين" فقط.
أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، الإصدار الجديد لها والذي يحمل رقم 2.20.194.11، على منصة التطبيقات جوجل بلاي Google Play، ويجلب التحديث الأخير للنسخة التجريبية من تطبيق المراسلة العديد من التغييرات في الإصدار الخاص من البرنامج لهواتف أندرويد، حيث تشير التقارير إلى أن تطبيق المراسلة قد استعاد اختصار الكاميرا القديم في خيار مشاركة الدردشة.
أعلنت جوجل خلال اليومين الماضيين، في منشور على مدونتها أنها ستبدأ تلقائيا في حذف سجل الموقع الخاص بمستخدميها بشكل افتراضي لحماية خصوصية مستخدميها، مما يعني ان جوجل ستقوم بحذف بيانات التصفح تلقائيا بعد 18 شهرا، حيث ستكون ميزة الحذف خاصية افتراضية تحذف جميع بيانات المستخدمين تلقائيًا دون أي تدخل من جانب المستخدم.
أعلن المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، عن عدد من الإجراءات التى ستتخذها منصة فيسبوك لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وكذلك خطاب الكراهية المتزايد، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2020.
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون iPhone 12 القادمة، والتى من المقرر أن تصدرها شركة آبل في شهر سبتمبر القادم، ستكون أرخص من سعر سابقاتها للعام الماضى هواتف iPhone 11 .
قامت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon بسحب إعلاناتها من موقعى فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram، وذلك في إطار حملة مقاطعة كبرى تقوم بها الشركات ضد فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية على منصتها.
حذر خبراء صحيون أن موقع الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك يشجع على الكثير من عادات الطعام السيئة مما سيكون سببا في إصابة عدد كبير من المستخدمين له بالأمراض مستقبلا.
قال الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة Viber فايبر، Djamel Agaoua، إن التطبيق سيقطع جميع علاقاته مع شركة فيسبوك، بسبب الانتهاكات المتعددة من الشركة، وكذلك الفشل في مكافحة خطاب الكراهية.
تعمل شركة جوجل Google على إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها للمكالمات Google phone app ستمكن المستخدمين من معرفة سبب اتصال الشركات بهم قبل أن يقوموا بالرد.
كشفت تسريبات أن شركة Niantic المطورة للعبة Pokémon Go ستطلق تطبيق جديد للعبة يسمى Pokémon Sleep لمساعد المستخدمين على للتغلب على الأرق.
قالت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، إنها تراجعت عن ميزة الوصول لسجلات الحافظة Clipboad في تطبيقها لمستخدمى هواتف آيفون، بعد إعلان شركة آبل إصدار iOS 14 .
أدى تفشى فيروس كورنا إلى تأخير إطلاق أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020، والتى طال انتظارها من محبى الهواتف الذكية، حيث كان من المفترض، أن تصدر هواتف iPhone 12 و Galaxy Note 20 ، السلسلتان المتنافستان من شركتى آبل وسامسونج، في الربع الثانى من العام، إلا أنه تم تأجيلها إلى الربع الثالث، ومن الممكن أن تتاخر إلى الربع الرابع من العام، وفيما يلى مميزات وإمكانات أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020 .
يطمح دومًا محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون للحصول على افضل العروض الترويجية لإقتنءا إحدة إصداراته بأقل سعر ممكن،وذلك بسبب الإرتفاع الملحوظ فى أسعار منتجات شركة آبل الأمريكية، و من بين هذه العروض يمكنك شراء iPhone 8 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.