أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يعلن سياسته الجديدة للانتخابات الأمريكية.. واتساب تعيد ميزة قديمة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:



