تحقيقات وملفات

الغربية تضرب بيد من حديد.. الموجة 27 لإزالة التعديات متواصلة على مدار الساعة.. والمحافظ: لا مكان للعشوائية.. وأي مخالفة تواجه فورًا بالقانون

تعديات ومخالفات البناء
تعديات ومخالفات البناء
الغربية أحمد علي

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكثفة على مدار الساعة لإزالة أي تعديات في مهدها، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة والوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفي إطار الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة دون توقف في إطار الموجة ٢٧، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء العشوائي، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر على التخطيط العمراني السليم.

ردع مخالفين البناء 

وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية حملات مكثفة لإزالة التعديات، حيث تم خلال الأيام الماضية إزالة مئات الحالات من البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بحزم.

وأسفرت الحملات عن إزالة عدد كبير من المباني المخالفة، إضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من تعدّى على الأراضي الزراعية أو حاول البناء بالمخالفة للقانون.

تدشين الموجة 27 والقضاء على العشوائيات 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أي تعدٍّ جديد سيتم التعامل معه فورًا ودون تهاون ضمن أعمال الموجة ٢٧، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بالعشوائية، وأن أي شخص يخالف القانون سيواجه عقوبات رادعة.

ووجّه محافظ الغربية رسالة واضحة إلى جميع المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات جديدة، وأن أي محاولة لبناء منشآت غير قانونية سيتم التصدي لها بكل قوة، ولن يتم السماح بأي بناء جديد مخالف تحت أي ظرف.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف أولًا بأول، مشيرًا إلى أن هناك لجان تفتيش ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات جديدة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات وخرائط المتابعة لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.

تكثيف الحملات المفاجئة

ووجه اللواء أشرف الجندي كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة لرصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، مع التأكيد على استمرار حملات الإزالة ضمن الموجة ٢٧ على مدار اليوم دون توقف.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة المحلية والأمنية لمنع التعديات، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بوجود مناطق عشوائية، وستعمل على تطبيق القانون بكل حزم.

كما وجّه تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة أي بناء جديد والتأكد من التراخيص القانونية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يحاول مخالفة القانون، مشددًا على أن الأجهزة المعنية تعمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكل أشكال العشوائية.

وشدد على أن الحملات لن تتوقف حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يخالف القانون، وستواصل العمل من أجل تحقيق التنمية العمرانية والحفاظ على الرقعة الزراعية لمصلحة الأجيال القادمة.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين البناء حملات موجة 27 البناء

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
