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رياضة

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
بايرن ميونخ وبوروسيا
بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم، السبت، في مباراة كلاسيكو ألمانيا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني:

وتقام مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند:

ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة المذلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

وكان بايرن ميونخ أقال مدربه نيكو كوفاتش الأسبوع الماضي’ بعد السقوط بخماسية أمام فرانكفورت.

على الجانب الآخر يسعى بوروسيا دورتموند لتعميق جراح غريمه التقليدي، بتحقيق الانتصار عليه، ومواصلة الزحف نحو الصدارة.

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند:

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد بايرن ميونخ في المركز الخامس بـ 18 نقطة.

بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني:






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