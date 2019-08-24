بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وشالكه فى الدورى الالمانى

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة بايرمن ميونيخ وشالكه، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة الدوري الألماني.



ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد خسارة السوبر الألماني أمام دورتموند والسقوط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في افتتاح البوندسليجا، بينما يطمح شالكه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.



وحسم كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ موقف لاعبه الجديد كوتينيو من المشاركة في مباراة اليوم، حيث أكد أن فيليب سيتواجد ضمن قائمة المباراة، لكنه لن يبدأ اللقاء بشكل أساسي.



ويحتل بروسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الـ 9 بنقطة وحيدة، ويأتي شالكه في المركز الـ 11 بنفس رصيد البافاري.















