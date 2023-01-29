العثور على طفلة رضيعة داخل حقيبة في الشارع بطنطا| تفاصيل

مشهد كارثي وقعت تفاصيله بدائرة مركز شرطة أول طنطا، حينما فوجئ الأهالي بطفلة رضيعة موضوعة داخل حقيبة متروكة في الجو البارد أعلى سيارة في الشارع، ويبقى السؤال: بأي ذنب ترك أهل هذه الطفلة المجرمون فلذة كبدهم في العراء بهذه القسوة لتلقى مصيرها دون اقترافها أي ذنب لتواجه هذا المصير المظلم؟

طفلة رضيعة لا تستطيع مواجهة قسوة الجوع، ولم تقوَ بعد حتى تستطيع إعانة نفسها لمواجهة متاعب الحياة، لا تعلم من أين جاءت ولا تعلم إلى أين سيكون مصيرها، في مشهد تعتصر له قلوب الأشخاص الرحيمة ولا عزاء للقاسية قلوبهم ممن ارتكبوا هذا الجُرم ويجب أن يحاسبوا.

تفاصيل الواقعة

شهد شارع محب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة عثور الأهالي على طفلة رضيعة موضوعة داخل حقيبة على سطح كبوت سيارة ملاكي، وتم إبلاغ جهات الشرطة بالواقعة وإيداع الطفلة دار الرعاية بمستشفى المنشاوي العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بعثور الأهالي من المارة على طفلة رضيعة ملفوفة بقطعة من القماش.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى دار الرعاية الصحية بمستشفى المنشاوي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.