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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم السبت 31 - 8 - 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:00 ص
مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وبرايتون
محمد رشاد
مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا ، على ستاد الاتحاد، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويدخل فريق مانشستر سيتى المباراة بحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة مطاردته لفريق ليفربول الذي يحتل الصدارة بتسع نقاط كاملة ، ويتسلح مانشستر سيتى بعاملي الأرض والجمهور فى اللقاء.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز فى المباراة الاولى أمام وست هام يونايتد بخمسة أهداف نظيفة قبل أن يقع فى فخ التعادل أمام توتنهام فى الجولة الثانية ، وعاد للانتصارات فى الاسبوع الثالث أمام بورنموث بثلاثة أهدف لهدف ليحصد 7 نقاط من اصل 9.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

على الجانب الآخر يحاول فريق برايتون الى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري الانجليزي فى الموسم الماضي ، بعدما تغلب على واتفورد بثلاثية نظيفة فى افتتاح مبارياته فى الدوري ، قبل أن يتعادل أمام وست هام بنتيجة 1-1 ، وتلقى خسارة قاسية أمام ساوثهامتون بهدفين على ملعبه ليحصد بها اربع نقاط فقط محتلا المركز الثامن فى جدول ترتيب البطولة .

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام 4.00 عصر اليوم السبت 31 - 8 - 2019 على استاد الاتحاد ، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر قناة بي إن سبورت 2.

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