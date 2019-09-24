بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقناة الناقلة



وتقام مباراة برشلونة وفياريال في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



برشلونة ضد فياريال



وستمثل مواجهة برشلونة وفياريال اختبارًا مهمًا، لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، في الوقت الذي يبحث فيه عن استعادة توازن الفريق في رحلة الدفاع عن اللقب، بتحقيق الفوز الثالث له بالليجا هذا الموسم بمباراة اليوم.



أول تعليق من ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم وستمثل مواجهةاختبارًا مهمًا، لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، في الوقت الذي يبحث فيه عن استعادة توازن الفريق في رحلة الدفاع عن اللقب، بتحقيق الفوز الثالث له بالليجا هذا الموسم بمباراة اليوم.



ويدخل برشلونة مواجهة اليوم، بمعنويات متوسطة بعد التعادل 0-0 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والهزيمة على يد غرناطة 2-0، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الليجا.



وخاض البارسا 5 جولات في الدوري الإسباني حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين فقط، وخسر مثلهما، فيما تعادل في مباراة وحيدة.



عودة ميسي



ويعول برشلونة على الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق، من أجل تحقيق الفوز والذي من المتوقع أن يشارك أساسيا لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال فترة الإعداد.



فيفا يغازل ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم ويعولعلى الأرجنتينيالهداف التاريخي للفريق، من أجل تحقيق الفوز والذي من المتوقع أن يشارك أساسيا لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال فترة الإعداد.



وتوج ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



ترتيب برشلونة وفياريال في الدروي الإسباني



ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 7 نقاط، خلف فياريال صحاب المركز السابع بـ 8 نقاط.



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