عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على بدائل حجازي وأيمن وأكرم في تشكيل المنتخب أمام الأردن

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة  أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على بدائل كلا من أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق في المنتخب الوطني أمام الأردن، بعد إصابة الأول والثاني في لقاء الجزائر، وإيقاف أكرم توفيق بسبب تلقيه إنذارين.


وتابع برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : قرر كيروش الدفع بأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى بديلا لحجازي في قلب الدفاع، على أن يلعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن في توظيف جديد للاعب بدلا من أكرم توفيق، ويلعب حسين فيصل كلاعب وسط ثالث مع حمدي فتحي والسولية.


وأكدت الفحوصات الطبية صعوبة لحاق أيمن أشرف وأحمد حجازي باللقاء، فيما باتت مشاركة أفشة في يد المدير الفني بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

الأهلى أحمد حجازي المنتخب الوطني حمدي فتحي عمر كمال السولية

موضوعات متعلقة

هل يجوز إخراج الصدقة عن طريق شخص أم الأفضل في الخفاء؟

ترشيحاتنا

عصام عبد الفتاح: التحكيم في بطولة كأس العرب جيد.. والأخطاء غير مؤثرة

خالد ميري: التعليم في مصر أصبح يعتمد على الفهم والذكاء وليس الحفظ والتلقين..فيديو

إجراء جديد بخصوص كورونا.. أدوية جديدة ستضاف تساهم في زيادة نسب الشفاء|تعرف عليها

بمبلغ 2.5 مليون دولار..بيع سيف نابليون بونابرت وبعض المقتنيات في مزاد

قلة التقدير.. علي غزال يكشف سر رفضه عرض الإسماعيلي

بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع قادة 9 دول في شرق أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

سيارة طائشة تحطم عددا من التكاتك وتصطدم بالوحدة الصحية في الفيوم

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

اكتشاف مقبرة أثرية بعين شمس.. شاهد

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

فيديو

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ