تعرف على بدائل حجازي وأيمن وأكرم في تشكيل المنتخب أمام الأردن

أكد الاعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على بدائل كلا من أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق في المنتخب الوطني أمام الأردن، بعد إصابة الأول والثاني في لقاء الجزائر، وإيقاف أكرم توفيق بسبب تلقيه إنذارين.



وتابع برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : قرر كيروش الدفع بأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى بديلا لحجازي في قلب الدفاع، على أن يلعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن في توظيف جديد للاعب بدلا من أكرم توفيق، ويلعب حسين فيصل كلاعب وسط ثالث مع حمدي فتحي والسولية.



وأكدت الفحوصات الطبية صعوبة لحاق أيمن أشرف وأحمد حجازي باللقاء، فيما باتت مشاركة أفشة في يد المدير الفني بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.