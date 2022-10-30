مهرجان هندي يتحول إلى محرقة .. ألقوا بعضهم بكرات النار |شاهد

سقط عشرات الجرحى في مهرجان غريب بـ الهند، قام المتعبدون فيه بإلقاء بعضهم البعض بـ كرات نارية.

وأصيب العشرات بجروح خطيرة خلال مهرجان حرب هينجوت في الهند، والذي تقاذف فيه المصلون الكرات النارية.

لقطات مروعة

انتشر مقطع فيديو صادم للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق مجموعتين تقذفان المفصلات، وهي فاكهة مجوفة مليئة بالبارود، على بعضهمم البعض.

وفي لقطات أخرى ضمن الفيديو ظهرت سيارة إسعاف تنقل المصابين، بينما اعترض طريقها الناس.

يتم الاحتفال بالمهرجان كل عام في اليوم الثاني من عيد ديوالي في الهند، ولم يستطع السكان تنفيذ تقليدهم الشهير في 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا.