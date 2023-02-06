نجاة 4 طلاب من الزلزال المدمر.. آخر تطورات الجالية المصرية في تركيا

أكد نادر فتوح مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، أن الهزة الأرضية التي شهدتها تركيا وسوريا من أكبر الهزات التي ضربت دولتي تركيا وسوريا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن جميع المقيمين في الدولتين شعروا بحدوث الزلزال، إضافة إلى بعض الدول المجاورة في المنطقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن منطقة إسكندرون بها 450 مصريا أغلبيتهم من الطلاب، موضحًا أن آخر طالب مصري خرج من تحت الأنقاض من ساعتين يدعى معاذ، كما أن هناك طالب آخر خرج من تحت الإنقاض وتعرض لكسور في قدميه.

تفاصيل وضع المصريين المقيمين في تركيا

وأردف رئيس الجالية المصرية، أن هناك أسرة مصرية مكونة من زوج وزوجة تحت الإنقاض وجاري البحث عنهما، إضافة إلى خروج طالبتين مصريتين من تحت الإنقاض دون أن يتعرضا لأي إصابات، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالة وفاة لأي مواطن مصري حتى الآن.

أشار نادر فتوح إلى أنه يسعى للتواصل مع المصريين في الولايات التركية المنكوبة، كما أنه تم تشكيل لجان طوارئ للذهاب وتقديم الدعم للمصريين في هذه الولايات، كما أن هيئات الإنقاذ والهلال الأحمر في تركيا على أفضل شكل ممكن.

واختتم نادر فتوح، أن إجمالي عدد ضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا تجاوزت 1541 قتيلًا، بالإضافة إلى 9733 مصابًا، وهذه الأعداد قابلة للزيادة.