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رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي
يقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال أوروبا.

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال اوروبا

ويسعى تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال اوروبا
وتعد هذه المباراة الأولى لفرانك لامبارد في دوري أبطال أوروبا كمدرب، حيث لم يسجل سوى ظهور أوروبي واحد كدير فني، كان أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبي، مطلع الموسم الحالي، وانتهت المباراة بخسارة تشيلسي بركلات الترجيح.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال اوروبا
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، ليفربول مع نابولي، وبرشلونة مع تشيلسي، وأياكس مع ليل، وبنفيكا مع لايبزج، وسالزربورج مع جينك، وليون مع زينيت، وإنتر ميلان مع سلافيا براج.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال اوروبا


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