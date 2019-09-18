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حوادث

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
عظام بشرية
عظام بشرية
إبراهيم جادالله
حالة من الفزع انتابت أهالى مدينة مرسى علم وذلك عقب العثور على رفات عظام بشرية على طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر الأمر الذى دعا الجهات الأمنية للتحرك لكشف الغموض الذى يحيط بهذه الواقعة.

البداية كانت ببلاغ من إحدى شركات المقاولات كانت تقوم بالحفر في أحد مواقع البناء بمنطقة مرسي مبارك بمدينة مرسي علم، وأثناء الحفر تلاحظ وجود عظام بشرية، وتم وقف الحفر وإبلاغ الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على الفور شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر تحت إشراف اللواء محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الاحمر فريق بحث، لكشف غموض العثور على بقايا عظام بشرية بطريق مرسى علم القصير جنوب محافظة البحر الأحمر بقيادة رئيس مباحث مرسى علم، وتبين لفريق البحث أن الرفات التي تم العثور عليها مقبرة قديمة لإحدى القبائل الشهيرة التي كانت تسكن المنطقة، وأن المنطقة بها العديد من الرفات مازالت مجهولة تحت الأرض وبها مقابر.

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