سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

حالة من الفزع انتابت أهالى مدينة مرسى علم وذلك عقب العثور على رفات عظام بشرية على طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر الأمر الذى دعا الجهات الأمنية للتحرك لكشف الغموض الذى يحيط بهذه الواقعة.





البداية كانت ببلاغ من إحدى شركات المقاولات كانت تقوم بالحفر في أحد مواقع البناء بمنطقة مرسي مبارك بمدينة مرسي علم، وأثناء الحفر تلاحظ وجود عظام بشرية، وتم وقف الحفر وإبلاغ الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

