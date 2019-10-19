بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة الزمالك والمقاولون العرب و ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويوفر صدى البلد لزواره رابط بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك و المقاولون العرب في الدوري المصري عبر الانترنت من خلال الرابط المرفق بالخبر.



بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري



يخوض اليوم السبت ، 19-10-2019 ، نادي الزمالك المباراة الأولى فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمام المقمولون العرب على استاد السلام الدولي .



مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر



قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.



في الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد.



في الوسط: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور.

في الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد.