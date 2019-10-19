Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
محمد رشاد
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة الزمالك والمقاولون العرب و ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويوفر صدى البلد لزواره رابط بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك و المقاولون العرب في الدوري المصري عبر الانترنت من خلال الرابط المرفق بالخبر.

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يخوض اليوم السبت ، 19-10-2019 ، نادي الزمالك المباراة الأولى فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمام المقمولون العرب على استاد السلام الدولي .

مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب
في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

في الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد.

في الوسط: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور.
في الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 والتشكيل المتوقع

بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك في صدام قوي أمام مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إف سي مصر.. التشكيل كاملا

ترشيحاتنا

هل تريد أن تكون صادقا مع نفسك ومع الله.. دار الإفتاء ترشدك.. فيديو

البحوث الإسلامية: هذا العمل يجعلك تدخل الجنة بحسنة واحدة

تامر حسني يلتقط سيلفي مع السعوديين في موسم الرياض.. شاهد

ذعر في طائرة فرنسية بسبب تصرفات جنونية لمسافر

بكلمات مؤثرة.. ياسر جلال ينعى شهيد الشهامة محمود البنا ويطالب بإعدام راجح

صاحب صحبه.. كوكا يكشف رأيه فى حذف محمد صلاح كلمة لاعب في المنتخب.. فيديو

Advertisements

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

رغم أزمة مباراة القمة.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

بعد مساندتهما للنادي الأهلي .. خالد الغندور يهاجم ميدو وطارق العشري

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

في طوكيو 2020 ..أحمد حسن يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأولمبي.. فيديو

قطر لأ .. بشرى سارة لجماهير الزمالك عن مكان السوبر الأفريقي

فايلر يحصل على 100 ألف دولار من الأهلي .. اعرف السبب

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة