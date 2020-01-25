لسه خارجة من مستشفى الأمراض النفسية.. تطور جديد فى قضية أم ألقت أبناءها من البلكونة بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية من تحرياتها لكشف غموض واقعة قيام مدرسة بإلقاء طفلتيها والقفز من الطابق الرابع بقرية الرملة – دائرة مركز بنها؛ حيث تبين أن الأم كانت تعيش وتقيم طرف منزل أهلها بعد سفر زوجها للعمل فى الخارج.





كما تبين أن يوم الواقعة الجميع كان فى المنزل وهى مع أطفالها بالطابق الرابع ولم يشعر أي فرد من أسرتها وهى ترمى أطفالها ونفسها من شرفة البلكونة حيث تجمع الأهالي عقب إدراكهم للواقعة وأسرعوا إلى إبلاغ الإسعاف والتى حضرت وتم نقل جثث الطفلتين إلى المستشفى فيما ترقد والدتهما بين الحياة والموت داخل المستشفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الأم مرتكبة الواقعة تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 33 سنة متزوجة وزوجها يعمل خارج البلاد منذ 5 سنوات وأنها تعاني من مرض نفسي يعود لعدة سنوات سابقة حيث تم إيداعها بمستشفى الصحة النفسية ببنها وتم خروجها منها منذ شهرين ولم يلاحظ أسرتها عليها أي تصرف غريب.

كما تبين قيامها بالقاء ابنتيها من شرفة الطابق الرابع العلوي بالعقار سكنها وقفزت خلفهما عقب ذلك ما أدى لوفاة الطفلتين وإصابتها بإصابات بالغة وحجزها بالعناية المركزة وهو ما أيده شقيق الأم المصابة ويدعى "م. م. م"، تاجر سيارات ووالداها بالمعاش.

وكشفت التقارير الطبية إصابة الأم مصابة بكسر في الحوض والحالة العامة سيئة حيث إن القفزة أصابتها بكسر في الحوض بينما كشفت مناظرة جثة الطفلتين أنهما أصيبتا بسحجات وكسور متفرقة بالجسم أدى إلى نزيف داخلي وتوقف بعضلة القلب.

وكشفت التحريات ايضا ان الاهالى عثروا على الطفلتين متوفيتين وتحيط بهما الدماء بالشارع أسفل المسكن حيث شاهدها احد المواطنين بالصدفة وهى تلقي طفلتيها من شرفة الطابق الرابع علوي ثم ألقت نفسها والذى اكد انها طول عمرها فى حالها وكانت طبيعية وعمرهم ما شافوها منها اى حاجة وحشة.

من ناحية أخرى أجرت النيابة معاينة لمكان الحادث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود الواقعة والاستعلام عن حالة الأم لسؤالها.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.

انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات جثتين وإصابة والدتهما "رحاب م ع" ربة منزل 33 سنة بإصابات متفرقة بالجسد .

وتبين أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها ورائهما وتبين مصرع الطفلتين فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

بسؤال والدة المصابة وشقيقها، وجد أنها تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات وألقت ابنتيها من شرفة الطابق الرابع العلوي، بالعقار سكنها وقفزت خلفهما عقب ذلك وتولت النيابة التحقيق.